Хромая лошадь: ставка на криптовалюты принесла хедж-фондам серьезные убытки

Согласно последнему отчету Hedge Fund Research (HFR), 2022 год обернулся полным провалом для хедж-фондов, инвестировавших в криптовалюты. Соответствующий индекс HFR по итогам года упал на 55,1% при том, что даже крах одной из крупнейших криптобирж FTX в декабре привел его к снижению только на 5,7%. «Известия» узнали у отраслевых экспертов и аналитиков, чего ожидать рынку в 2023 году.

Год тонущих проектов и высоких ставок

Прошлый год в целом был очень нервным, сложным и в большинстве случаев убыточным для мировых рынков и их игроков, но для криптовалют и связанных с ними проектов его вполне можно считать чуть ли не худшим в истории. Так, за весь год общая капитализация рынка криптовалют сократилась в 2,7 раза — с $2,19 трлн до $0,8 трлн — при том, что котировки первой криптовалюты мира упали с примерно $50 тыс. за монету до $16,6 тыс. к концу года.

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что падение рынка было вызвано сразу несколькими факторами, и главный из них — «схлопывание» нескольких очень крупных по меркам индустрии проектов. FTX — только самый громкий и последний такой крах, но это далеко не единственный пример. И очищение рынка от таких проектов только идет ему на пользу.

Хромая лощадь Фото: Global Look Press/Cfoto

— В 2022 рухнули Terra LUNA, Celsius, Three Arrows Capital и унесли с собой больше активов чем FTX. Данный рынок цикличен, в 2018–2019 годах многие альткоины падали на 50–80%, а потом за несколько лет выросли в 30 раз, но выжили только те проекты, которые имели сильные команды и продолжали строить свои решения , — говорит техлид венчурного фонда SBF Дмитрий Беленов.

Собеседник «Известий» из Telegram-канала РДВ добавляет, что в 2023 году рынок продолжит избавляться от слабых проектов, но для его развития это скорее необходимость, а не риск. При этом, по его мнению, к общему падению котировок и капитализации криптовалют в первую очередь привело снижение риск-аппетита самих игроков, вызванное ужесточением денежно-кредитной политики в США и других странах. Схожее мнение приводит и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, отметивший, что громкий крах нескольких проектов в совокупности с оттоком ликвидности сильно изменил отношение многих инвесторов к криптовалютам.

— Повышение ставок стимулировало покупки доллара США, продажу акций и криптовалюты. А банкротство криптобиржи FTX подорвало доверие к криптоиндустрии. Частных трейдеров или трейдеров крупных компаний, нарушающих риск-менеджмент, рынок наказывает жестко и лечит от жадности банкротством. Обрушение стейблкоинов UST и FTT подорвали доверие к индустрии и криптовалютам, — говорит Антонов.

Хромая лощадь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

С ним соглашается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, отметивший в беседе с «Известиями», что падение индекса — следствие не только краха биржи FTX, ведь проблемы у криптовалют начались гораздо раньше, еще в начале 2022 года.

— Инфляция на рекордных за десятки лет уровнях вынудила финансовые власти развитых стран повышать ставки, что автоматически вызвало отток средств инвесторов из рисковых активов, криптовалют — прежде всего , — объяснил Деев.

Набирай и держи

Интересно то, что по итогам прошлого года провалились не только криптовалюты, но и более традиционный рынок акций. Как заметил https://t.me/russianmacro/16181 аналитический Telegram-канал MMI, хедж-фонды, ориентирующиеся на управление портфелями акций корпоративного сектора, потеряли 10,4% что в целом позволило им обыграть динамику индекса S&P 500, просевшего за год на 19,4%.

Гораздо более серьезные потери хедж-фондов от управления криптовалютами несколько собеседников «Известий» объяснили отличием в стратегиях, а также низкой компетенцией отдельных управляющих в криптовалютах и попытками играть на них как на более привычных фондовых активах.

Хромая лошадь Фото: Getty Images/NurPhoto

— Всё сильно индивидуально и зависит от управляющего. Если мы говорим о каком-то фонде, который занимается только спекуляцией, то у него по итогам 2022 года наверняка была прибыль. Если в портфеле были криптоактивы, которые фонд просто держал с надеждой на рост, то у них, очевидно, убыток. Если они держали деньги в проектах, которые потерпели крах — FTX, Terra и другие — им просто не повезло, — сказал в беседе с «Известиями» экс-сотрудник крупного инвестфонда и частный финансовый аналитик, пожелавший остаться анонимным.

Дмитрий Беленов из фонда SBF в свою очередь добавил, что часто хедж-фондам не хватает экспертизы в криптовалютном рынке и его активах. Так что они следуют за глобальными движениями, исходя из логики «все покупают, значит это — тренд, открываем позицию» без оглядки на то, что речь идет о гиперинфляционном токене с сомнительным функционалом.

— В этой индустрии раз в неделю что-то взламывают, крадут или кто-то банкротится. Есть вероятность того, что сейчас на грани банкротства находится какой-нибудь крупный проект и, возможно, он тоже рухнет. Но новые игроки, которые придут на рынок в 2023-м будут внимательнее относиться к отчетности и раскрытию информации, поскольку этого будут требовать и регуляторы, и рядовые пользователи, — добавил Беленов.

Хромая лошадь Фото: Getty Images/Hispanolistic

Новый цикл с неясными перспективами

Несмотря на крайне неудачный год, рынок криптовалют вместе со всей индустрией обязательно продолжит расти, уверено большинство собеседников «Известий». Так, представитель РДВ отметил, что общего подрыва доверия к этой сфере в прошлом году всё равно не случилось, так как опытные участники рынка всегда понимали и понимают, что криптовалюты — это инвестиционные активы с ярко выраженной цикличностью. Поэтому их котировки снова начнут расти — это только вопрос времени.

— Безусловно рынок крипты ждет новая волна роста, может быть не в 2023, но в 2024–2025 годах. Перестанут существовать все ненадежные проекты, будут появляться новые. Рынок этот еще очень маленький, общая капитализация криптовалют — $853 млрд, — сказал собеседник «Известий».

С тем, что новый цикл может начаться не скоро, согласен и Артем Деев из AMarkets. По его словам, в ближайший год этого скорее всего не произойдет, поскольку инвесторы должны быть уверены в том, что рисковые активы будут выгодным и безопасным вложением.

— Но сейчас этого нет. США и Европа усиливают регулирование криптовалют, возможны новые банкротства различных площадок, в мире ожидают глобальную рецессию. В таких условиях инвесторы будут выбирать защитные активы, а вложения в риск сокращать. Так что биткоин и другие монеты в течение года, скорее, покажут новые рекордные минимумы, а не рост, — уверен Деев.

Хромая лощадь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Владислав Антонов тоже считает, что восстановление криптокотировок будет зависеть как от действий ФРС США в отношении ставок, так и от регуляторных новелл Минфина США в отношении самих активов. А это — вполне вероятная перспектива, учитывая недавнее заявление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман, отметившей значительные риски операций с криптовалютой для потребителей, бизнеса и финансовой системы в целом.

— Если регуляторы закрутят гайки инвесторам в виде запретительных мер, расчищая дорогу для цифрового доллара, то крипторынок еще долго останется в боковом тренде. Он будет неинтересным из-за высоких рисков потерять деньги на фоне мошеннических схем и невозможности спокойно торговать и хранить монеты на биржах, — считает Антонов.

С другой стороны, отмечает он, 2023-й станет годом подготовки к халвингу, который состоится в мае 2024-го. Как показывает практика, перед всеми предыдущими событиями такого рода биткоин дорожал, а после — ускорялся. Поэтому, считает Антонов, если США не вызовут мировую рецессию и американские фондовые индексы продолжат восстановление, то у биткоина будет возможность после заседания ФРС в феврале 2023 года превысить отметку $22,5 тыс. за монету.

Хромая лощадь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фонды, в свою очередь, продолжат инвестировать как в сами криптовалюты, так и в проекты этой сферы, уверен Дмитрий Беленов из SBF.