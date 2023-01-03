Неудачники года: криптовалютная индустрия еле пережила 2022-й

2022-й стал годом потрясений во всей глобальной экономике. Сложно найти какую-либо сферу или отрасль, которая не пострадала бы от происходящих в минувшем году процессов тектонического масштаба. Но если выделять проигравших, то первым в списке окажется индустрия криптовалют и частного блокчейна, потерпевшая триллионные убытки и оказавшаяся в эпицентре крупных финансовых скандалов. Провал оказался таким сильным, что многие аналитики полагают, что отрасль уже не поднимется. Что происходило с криптой в прошедшем году и есть ли у нее шансы на возрождение — в итоговом материале «Известий».

Конец эпохи

В конце 2021 года криптовалюта была на своем пике. Биткоин приблизился к $70 тыс., не отставали и другие ведущие монеты. Общая капитализация рынка достигла $3 трлн. Разговоры о том, что потолка нет, и стоимость «битка» в $500 тыс., может, даже и не является пределом, стали общим местом. Про то, какие доходы в это время получали майнеры, даже и говорить не стоит. Впрочем, наиболее прибыльное занятие во время золотой лихорадки — торговля лопатами. Так было и на сей раз: едва ли кто-то зарабатывал больше продавцов компьютерной техники — как специализированной, так и общепрофильной, на которой можно было добывать эфириум и другие валюты, пользующиеся протоколом «доказательства работы».

Неудачники года Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

Первое грозное предупреждение прозвучало уже в декабре-январе, когда котировки большинства криптовалют обвалились на 35–40%. Оно, впрочем, было воспринято скорее как небольшая коррекция, неизбежная на «бычьем» рынке. Отметим, что для любого другого крупного рынка такое падение было бы катастрофой, но в криптовалютной индустрии такая волатильность — норма.

Максимумы 2021 года тем не менее так и не были достигнуты. Вместо этого рынок стал постепенно превращаться в медвежий: в первой половине апреля биткоин упал ниже $40 тыс., в июне — ниже $20 тыс., а к настоящему времени плотно застрял в коридоре $15–18 тыс. Ни к одному из прежних «уровней поддержки» вернуться не удалось. Это один из лучших показателей в индустрии: другие валюты упали минимум в 4–5 раз, многие — на порядок и больше. Общие потери в капитализации, в сравнении с пиками конца 2021 года, составили более $2 трлн.

Главной причиной обвала стало изменение политики центробанков, которые начали повышать ставки и сворачивать количественное смягчение. Собственно, и небывалый взлет блокчейновых денежных единиц в 2020–2021 годах был связан именно с монетарной (частично, впрочем, и с фискальной) политикой. Когда ЦБ наводнили мир дешевой ликвидностью в условиях пандемии, инвесторы, получившие на руки тем или иным способом огромные средства, начали искать, куда бы их вложить. Причем традиционные инструменты не всегда давали должную отдачу и перспективная, по уже сложившемуся мнению, криптовалюта должна была обеспечить заработок. Как только ставки начали повышаться и дешевые деньги закончились, эффект проявился незамедлительно. Инвесторы теперь предпочли менее рисковые активы — например, государственные облигации, тем более что и ставки по ним начали расти.

Неудачники года Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

В очередной раз, и теперь уже со всей убедительностью, было доказано, что криптовалюта не защищает от инфляции. Одним из смыслов существования биткоина криптоэнтузиастами называлась его ограниченная эмиссия, что, по идее, было выгодным на фоне фиатных валют, которые печатаются в зависимости от нужд правительств и центробанков — особенно в последние годы. Но 2022 год показал, что этот аргумент не работает.

Криптовалюты обрушились в период максимальной за последние несколько десятилетий инфляции, когда цены выросли в некоторых традиционно стабильных в этом плане странах (например, в Германии) на двузначный процент. О том, что биткоин и тем более «младшие» валюты являются плохой страховкой от роста цен, худшей, чем золото или некоторые государственные облигации, говорили многие аналитики, но сейчас, наконец, возникла возможность проверить это на практике.

Скандалы, интриги, расследования

Как говорил Уоррен Баффет, «отлив покажет, кто купался голым». Эта поговорка как никогда лучше подходит к крипторынку в 2022 году. Обвал котировок привел к огромному количеству вскрытых афер, мошенничеств, банкротств, взломов и других бедствий. «Отлив» выражался в оттоке капитала с падающих рынков, в результате чего одни игроки рынка просто прекращали свое существование, а другие просто исчезали с деньгами тех, кто им доверился. Для простого перечисления всех подобных фактов по итогам года не хватит пальцев не только на руках, но и на ногах, поэтому остановимся только на самых громких историях.

Наиболее монументальный скандал в индустрии случился ближе к концу 2022-го. В начале ноября стало известно, что возникли большие проблемы у хедж-фонда Alameda, аффилированного с четвертой по объемам торгов криптобиржи мира FTX. 40% активов на балансе фонда оказались токенами самой биржи, что противоречило самой идее хедж-фонда. С биржи начали выводить деньги, а отчаянная попытка продаться конкурентам из Binance закончилась ничем: дубайская площадка увидела большую дыру в балансе FTX и пришла к выводу, что овчинка выделки не стоит.

Неудачники года Фото: Global Look Press/Silas Stein

После провала сделки FTX запретила вывод средств. Затем выяснилось, что Alameda (которой руководила бывшая любовница основателя и директора биржи Сэма Банкмана-Фрида — Кэролайн Эллисон) оказалась должна бирже $10 млрд. Фактически средства инвесторов были тайно выведены с биржевой площадки и брошены на спасение дочернего хедж-фонда. Около $2 млрд из этой суммы просто испарились — среди активов Alameda их тоже не обнаружилось.

Сейчас Cэм Банкман-Фрид находится под арестом и дает показания американской полиции, в местах не столь отдаленных оказались Эллисон и еще один его сподвижник Гарри Ванг. Инвесторы пытаются найти хотя бы остатки своих средств: биржа утверждает, что у нее на балансе еще есть около $1 млрд. При этом биржевой токен FTT благополучно канул в лету.

Но до краха FTX случилось и еще несколько крупных по любым меркам историй падения. Так, в мае рухнул стейблкоин (привязанная к доллару криптовалюта) Terra, курс которого опустился до 12 центов. Несколько десятков миллиардов долларов исчезли в неизвестном направлении. Создатель Terra южнокореец До Квон был объявлен у себя на родине в розыск, а недавно, по данным южнокорейской прокуратуры, был замечен в Сербии. Квон, впрочем, продолжает вести Twitter, а также выпускать подкасты.

В июне рухнул большой хедж-фонд — Three Arrows. Фонд инвестировал львиную долю своих средств в другой стейблкоин Luna, а в какой-то момент просто не смог реализовать свои инвестиции. В результате клиенты фонда потеряли около 99% внесенных денег. Общий объем задолженности организации превысил $3,5 млрд. Идет поиск сколько-нибудь ликвидных активов, принадлежащих фонду, но особого успеха в этом начинании до сих пор нет.

Дальше без майнинга

Для инвесторов в криптовалюту это был непростой год. Однако даже их трудности меркнут по сравнению с тем, с чем столкнулись майнеры. Хотя их проблемы были в целом предсказуемы еще в 2021-м. Главная состояла в том, что сложность майнинга основных криптовалют росла день ото дня и даже рост их курса не всегда компенсировал всё увеличивающуюся потребность в наращивании «добывающих» мощностей.

Неудачники года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

С конца 2021-го в дело вступил еще один фактор — энергетический кризис. Во многих странах счета за электричество удвоились, утроились, а порой и удесятирились, как это было в Европе. Маржа падала стремительно, и ни о каких легких деньгах уже можно было и не мечтать: майнинг превратился в сложнейший низкорентабельный бизнес. А после того как курс почти всех криптовалют весной и летом обвалился в 3–4 раза, даже самые крупные игроки думали только о выживании. Многие из них оказались по уши в долгах вроде американской Core Scientific, у которой соотношение долга и капитала составило 12:1. Целый ряд подобных фирм объявил о банкротстве и начал спешно распродавать оборудование буквально за копейки. Но купить его могут только очень осторожные фирмы, которые держали в период бума расходы под контролем.

Что касается мелких частных майнеров, то этот бизнес, похоже, просто исчез. При нынешнем курсе работать на этом рынке нет никакой возможности. Неудивительно, что с лета все маркетплейсы мира оказались наводнены компьютерной техникой по бросовым ценам. Фото из многих стран показывали, что бывшие владельцы готовы продавать видеокарты чуть ли не на вес. Это стало радостным событием для геймеров и других нуждающихся в мощных компьютерах (особенно в части графических процессоров), наконец получивших возможность обновить свои системы по пристойным ценам.

Экологи довольны

Рынок майнинга и так был основательно прибит пертурбациями 2022 года, но осенью получил настоящий «удар милосердия». Речь идет о переходе второй по капитализации криптовалюты — эфириума — на протокол proof-of-stake. Разговоры об этом событии шли на протяжении многих лет, так что в определенный момент могло показаться, что оно навсегда останется где-то в «светлом будущем». Но вот в сентябре, наконец, это произошло.

Неудачники года Фото: Global Look Press/Eduardo Parra

Суть перехода на новый протокол в том, что обсчет операций и, соответственно, генерация новых единиц валюты будут проходить в зависимости от доли владения участника сети, а не его вычислительных мощностей. Это решает сразу несколько проблем, главная из которых — потребление электроэнергии. После перехода оно сократилось более чем в 100 раз, что успокоило критиков Ethereum из стана экологически неравнодушной общественности. Соответственно, майнинг эфириума (который чаще всего производился на «любительской» аппаратуре, в основном — видеокартах) также потерял всякий смысл.

Операция была невероятно сложная, почему основатель Ethereum Виталик Бутерин так долго ее и откладывал. Но сейчас, по прошествии месяцев, можно говорить, что она завершилась успехом. Большинство пользователей перешли на новый эфир и готовы работать с ним. И это событие стало одним из немногих светлых пятен в мрачный для индустрии 2022 год.

Будущее смутно

Масштабные обвалы в криптовалютной сфере происходили и раньше — в 2013 и 2017 годах. Но в каждом из этих случаев сектору удавалось не только отыграть потери, но и достичь новых высот. Получится ли повторить этот фокус на сей раз? Старший аналитик компании Esperio Антон Быков в интервью «Известиям» выразил сомнения в фундаментальных перспективах крипты.

— Следует понимать, что какой-то внутренней стоимости криптовалюты не имеют, в отличие от, скажем, акций компаний, которые имеют рабочий бизнес и стабильную выручку. Безусловно, встречаются и фирмы, чаще всего технологические, чья деятельность является убыточной, а все надежды инвесторов связаны с возможным будущим эмитента. Подобные активы — Fastly, Palantir и т.д. — за последний год подешевели на 60–70%. Проблема в том, что у криптовалюты по-хорошему отсутствуют и перспективы. Их стоимость никак не связана с имплементацией технологии блокчейн в реальном мире, тогда как приходить и участвовать в децентрализованных финансах массовый потребитель совершенно не готов, да и вряд ли будет, так как, помимо мнимой анонимности, это действие не приносит выгоды, — пояснил он.

Неудачники года Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Тем не менее, по его словам, невозможно точно сказать, что нового ралли криптовалютного рынка не случится.

— Это самый волатильный класс активов, что очень ценится не только желающими «выиграть в лотерею», купив перспективную монетку, но и профессионалами. Вот только и поводы для очередного роста котировок стоит искать именно в причинах, способных побудить людей вновь проявлять активность, а не блуждать среди общих фраз о децентрализованном будущем и альтернативных валютах, — добавил аналитик.

Сейчас рисковые инструменты (и акции в том числе) переживают не лучшие времена: дорогой доллар, высокая стоимость фондирования (высокая ставка ФРС), глобальная неопределенность и другое. Всё это способствует спекулятивной активности. Добавим к этому и проблемы чисто криптовалютной индустрии: два крупных краха за год (LUNA и FTX), причем последний еще и связан с откровенным мошенничеством — необходимо время, чтобы это подзабылось и люди вновь были готовы рисковать. В этом плане можно ориентироваться на 2024 год, когда награда майнеров биткоина (BTC) в очередной раз снизится вдвое. Ранее под это дело рынок начинали разогревать, рассказывая о том, что снижение награды способствует дефляционному давлению, и цифровые активы вполне себе переходили в режим роста. Вероятнее всего, нас ждет повторение истории. Ну а на волне ажиотажа BTC вполне может дотянуть до $100 тыс.

В свою очередь, аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын подчеркнул, что криптовалюты не смогут вырасти до прежних уровней без притока свежих денег и инвесторов. Их второй подъем в 2020–2021 годах был синхронен с ростом вложений в другие высокорисковые активы — ИТ-компании, IPO и SPAC.

Неудачники года Фото: Global Look Press/Peerapon Boonyakiat

— Инвесторы ожидали, что, получив помощь от американского государства на несколько триллионов долларов, экономика повысит толерантность к рискам. Ожидая, что часть этой помощи в конечном счете превратится в бонусы работников и прибыли корпораций, инвесторы смелее покупали акции ИТ-компаний, смелее участвовали в IPO и отваживались на покупку криптовалют (в том числе и в кредит). И дешевели криптовалюты вместе с другими высокорисковыми инструментами, а не сами по себе, — отмечает эксперт.

Он добавил, что в будущем некоторые криптовалюты могут стать популярнее, если реализуется идея метавселенных, в которых они станут инструментом платежа. Но дорожать будут не столько биткойн или эфир, сколько те криптовалюты, которые выпустят операторы метавселенных.

— Кроме того, они могут, наконец, найти применение в реальной экономике. Один такой вариант был найден: криптолендеры выдавали займы под залог криптовалют. Первая попытка такого применения оказалась неустойчивой и привела к банкротству биржи FTX и нескольких криптолендеров. Но изобретательская мысль на этом не остановится, в особенности в текущей геополитической ситуации, — резюмировал он.