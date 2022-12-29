«Российская криптобиржа может появиться во II квартале 2023 года»

Госдума может принять законопроект, разрешающий проводить трансграничные сделки с криптовалютами, в январе-феврале 2023 года . Если это произойдет, то со II квартала он уже начнет работать, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, оборот цифровых валют должен проходить через отечественную инфраструктуру, поэтому российская криптобиржа также может появиться уже апреле-июне 2023-го . Причем доступ к ней будет не только у компаний, но и у физлиц. Так, бизнес сможет проводить международные расчеты в крипте, в том числе за параллельный импорт . Силовые структуры Запада при этом не смогут препятствовать санкциями в цифровой среде.

«Серьезно влиять на такие транзакции невозможно»

— Когда получится принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах?

— Я рассчитываю, что в январе-феврале мы этот законопроект примем, и со II квартала 2023 года он уже начнет работать . Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме, по нему разгорелись дискуссии. Основная критика заключается в том, что есть риск таким образом открыть канал неконтролируемого легального вывода капитала из России . Поэтому участники обсуждения предлагают прописать некоторые дополнительные нормы, чтобы такую опасность снять, эти поправки вполне можно внести ко второму чтению .

— Это будет в рамках законопроекта Минфина о криптовалютах или имеется в виду отдельный законопроект?

— Отдельный. Внесенный депутатами, при этом поддержанный Минфином. Если мы не сможем договориться по тексту, который внесли депутаты, то, возможно, обратимся к другим предложениям. Но это приведет к удлинению срока рассмотрения документа. Нам бы хотелось снять все разногласия при доработке ко второму чтению, быстрее принять законопроект и дать организациям возможность расплачиваться с помощью криптовалют, например, за параллельный импорт .

«Российская криптобиржа Майнинг-ферма на территории технополиса «Москва» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Нет ли рисков, что как только подобные сделки с криптой будут легализованы, их проведение сразу же постараются ограничить за счет санкций?

— Риски есть, и санкции, безусловно, будут накладываться, однако цифровой рынок сложнее давить санкциями . Он устроен так, что в случае введения в одном месте ограничений быстро появляются другие варианты экономического взаимодействия. Майнеры и эксперты по криптовалютам, с которыми я общался, говорят, что серьезно влиять на такие транзакции невозможно .

«Я ожидаю взрыва оборота ЦФА»

— Будут ли трансграничные сделки с криптой контролироваться? Появится ли российская криптобиржа?

— Да, я считаю, что именно через российскую инфраструктуру должен проходить оборот криптовалют. Причем крупные компании для платежей, скорее всего, будут использовать стейблкоины — обеспеченные цифровые валюты. Такие монеты уже появились в иностранных юрисдикциях и активно используются. Их преимущество в том, что колебания курсов таких монет на рынке пока минимальны .

— Стейблкоины выпускаются конкретными компаниями на Западе. Опять же насколько это рискованно из-за возможных санкций?

— Обращение стейблкоинов происходит в информационной системе, которую, уверен, пытаются контролировать спецслужбы, но , по мнению майнеров и криптовалютчиков, они не успевают отслеживать и влиять на сделки , потому что всё происходит очень быстро.

Российская криптобиржа Оборудование для майнинга криптовалюты на выставке Crypto Expo Moscow в 2018 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мы заинтересованы в том, чтобы создать информационную систему, неподконтрольную силовым структурам Запада, и в этом направлении идем. Мы приняли закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), система создана, и в пилотном формате уже выпущено около 16 активов. В следующем году я ожидаю взрыва оборота ЦФА .

— Запуск каких проектов сейчас рассматривается?

— Очень многие обращаются с желанием работать на этом рынке. В том числе с руководителями наших бирж я обсуждал инициативу создания коинов на золото, которые будут обеспечены слитками, находящимися на складах. Как уверяют инициаторы, такие токены будут востребованы, в том числе их можно использовать как средство международных платежей.

Кроме того, нам нужно принять законопроект о цифровом рубле. Буквально на днях его внесут в Госдуму. Мы рассчитываем, что в I квартале 2023 года цифровой рубль будет узаконен . В дальнейшем национальные цифровые валюты также можно использовать для расчетов между странами.

— Возвращаясь к российской криптобирже, обсуждается ли ее создание, например, на базе СПБ Биржи на фоне ухода многих акций иностранных компаний?

— Не исключаю, что СПб Биржа будет активно вовлечена в этот процесс. Возможно, для криптовалюты появится отдельная инфраструктура. Хотя я допускаю использование дублирующих площадок.

— На фоне введения санкций Запада против криптокошельков россиян обсуждается ли возможность разрешить использовать криптобиржу не только компаниям, но и физлицам?

— Безусловно. Речь идет о системе, которая будет доступна и юридическим, и физическим лицам .

Российская криптобиржа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— И криптобиржа также может появиться уже во II квартале 2023 года?

— Допускаю, что российская криптобиржа может появиться во II квартале 2023 года. Такие платформы уже есть, их нужно только узаконить, определить правила работы.

«Мы не должны дестимулировать этот процесс»

— Ранее вы говорили, что законопроект о майнинге должен быть принят уже в начале 2023 года. Какой налог он предусматривает на доходы с добычи крипты?

— В налогообложении этой сферы, очевидно, будут действовать общие правила, как для всех других видов бизнеса. Я допускаю, что будет установлен либо аналог единого налога на вмененный доход, либо налог на прибыль, как разницу между доходами и расходами организации . Поскольку операции, скорее всего, будут проводиться со стейблкоинами, волатильность курса не вызовет проблем, его легко определить на момент сделки.

— Но налог не будет запретительный, например, вплоть до 30%?

— Нет, мы специально вводим правовой режим, который позволит использовать этот инструмент и будет стимулировать легальную деятельность в этой сфере . По некоторым данным, в ней заняты уже тысячи, если не десятки тысяч людей, и многие из них хотели бы легализовать свой бизнес и платить налоги. Мы не должны дестимулировать этот процесс . Налог на прибыль предполагает ставку в 20%, а единый налог на вмененный доход — от 7,5 до 15%. Причем сейчас уже есть бизнесы и физлица, которые добровольно платят налоги на сделки с криптовалютами . Майнинговые компании также обращаются и хотят работать в правовой среде.

— По какой ставке они платят сейчас?

— Я так понимаю, что используется налог на вмененный доход. Компании и физлица предоставляют отчетность в налоговые органы и вычисляют размер налога.

«Сумма субсидий вряд ли превысит 10 млрд рублей»

— Недавно президент Владимир Путин предложил запустить льготную ипотеку под 2% для жителей новых регионов. Обсуждаете ли вы уже этот механизм и готовите ли поправки для его запуска?

— Поправки для введения льготной ипотеки вводить не нужно, разве только предусмотреть выделение дополнительных бюджетных денег на субсидии . Финансовые институты сами могут реализовать этот процесс, тем более российские кредитные организации уже работают на новых территориях. Правительство в рамках бюджетных решений может субсидировать процентную ставку. Планируется, что льготная ипотека также поможет гражданам с новых территорий купить жилье в других регионах России и легче адаптироваться.

— Какие могут потребоваться субсидии?

— Нужно еще провести оценку, однако сумма вряд ли превысит даже 10 млрд рублей, этого вполне достаточно .

— Ранее Минфин предлагал создать систему гарантирования на рынке страхования жизни, однако в 2022 году реализовать эту инициативу не получилось. Обсуждается ли этот вопрос сейчас?

— Да, я думаю, что в следующем году такой закон будет принят, и допускаю, что уже во второй половине 2023-го система начнет работать. За счет этого средства людей в страховых компаниях будут защищены, чтобы клиенты не боялись, что их деньги пропадут в случае отзыва лицензии у организации.

Российская криптобиржа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Законопроект нужно обсудить с рынком и определить размер отчислений, так как это создаст дополнительную нагрузку на компании. Они должны будут перечислять часть средств в систему страхования, чтобы в дальнейшем эти деньги можно было использовать для защиты интересов граждан.

— Страховаться будет та же сумма, что и по вкладам, — 1,4 млн?

— Да, рассматривается такой вариант. Сейчас обсуждается и другой проект, связанный с инвестированием и накоплением, например, через негосударственные пенсионные фонды. Вот там сумма уже может быть увеличена вплоть до 2,8 млн рублей .

«Visa и MasterCard попросятся обратно»

— В последние месяцы активно обсуждалось создание механизма для обслуживания карт «Мир» в Турции. Нужно ли будет для этого менять законодательство? Какой механизм обсуждается сейчас?

— Законодательство менять не потребуется, компании должны сами договориться, как работать. Турция заинтересована в притоке российских туристов , однако для этого нужно создать условия, чтобы люди не ездили с чемоданами наличных денег, а могли использовать карту. Для этого может быть использован специализированный турецкий или совместный институт, который будет осуществлять обслуживание российского «пластика».

Мы видим, что многие европейские страны уже восстановили товарооборот с Россией до уровня начала 2022 года , до спецоперации. Уверен, что экономические интересы в дальнейшем также будут брать верх и Европа «вернется» , там в том числе создадут условия для использования карт «Мир». Visa и MasterCard также попросятся обратно либо, например, появится новая платежная система. Однако в следующем году процесс уже начнет активно развиваться в этом направлении.

Российская криптобиржа Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

— Можно надеяться, что в 2023 году в Европе снова начнут принимать российские карточки?

— Я очень надеюсь на здравый смысл и даже почти уверен в этом. Европа больше всего проигрывает от введенных ограничений. Конечно, Россия тоже испытывает сложности , у граждан возникают проблемы с расчетами при выезде за границу. Но Россия уже начала перестраивать свою экономику , например, на Азию, Африку. Это приведет к тому, что европейцы почувствуют на себе последствия санкционной политики .

— Можете ли вы дать прогноз на 2023 год по курсу рубля, уровню инфляции и ключевой ставки?

— Курс составит порядка 73–77 рублей за доллар. Уровень до 80 рублей можно считать оптимальным , так как при переукрепленном курсе производители из России не могут конкурировать с китайскими, товары которых оказываются намного дешевле. А при 73–77 выигрывают экспортеры, и экономика развивается хорошими темпами . При этом и импортеры не в накладе.

Думаю, инфляция будет в пределах 5–9% в зависимости от разных вариантов развития ситуации . В 2023 году мы понесем довольно серьезные расходы, связанные с освоением новых территорий РФ. Там идут военные действия, и потребуется восстановить инфраструктуру, дома и так далее.

При этом ключевая ставка будет в пределах колебаний инфляции с определенным спредом, надеюсь, ее уровень начнет постепенно снижаться с начала следующего года.