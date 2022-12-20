Можно сделать вывод: криптомошенники начали использовать банкротство FTX
Мошенники стали использовать для обмана россиян банкротство биржи FTX, а также западные санкции против криптокошельков. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка, информацию подтвердили источники в МВД. Злоумышленники обещают помочь с выводом средств, а на самом деле крадут деньги. Кроме того, важным трендом уходящего года было перечисление средств на децентрализованные площадки и «холодные» кошельки, но и оттуда преступники похищали деньги. По оценкам экспертов, объем криптомошенничества в России в 2022-м вырос на треть, до 6 млрд в рублевом эквиваленте.
Вернут или украдут
В 2022 году появились предложения для граждан РФ по разблокировке и выводу средств, замороженных на иностранных криптовалютных площадках в связи с западными санкциями. А ближе к концу года аналогичные объявления стали поступать и клиентам FTX — обанкротившейся площадки по обмену цифровой валюты, рассказала PR-директор криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова. Она добавила: предложения вывести замороженные на FTX средства за существенный процент можно найти в даркнете, особенно много их было в первые часы и дни после краха компании.
Специфика 2022 года, когда некоторые крупные площадки (Binance, Kraken, Huobi, KuCoin) ввели ограничения в отношении всех аккаунтов россиян или некоторых криптокошельков, попавших под санкции, привела к появлению новых схем мошенничества, подтвердил директор по аналитике ООО «КоинКит» Станислав Рождественский. Однако общаться на тему разблокировки средств стоит только со службой поддержки биржи, считает эксперт. Иначе получать средства с обанкротившихся площадок небезопасно.
Но такие трансакции уже происходят, например, с кошельков обанкротившейся в 2018 году биржи WEX, напомнил Станислав Рождественский. Если крипта из них попадет в аккаунт, перевод могут пометить как связанный с криминальной деятельностью, и биржа конфискует все средства клиента. Подобная ситуация может произойти и с перечислениями со счетов FTX, полагает эксперт. Поэтому не стоит распространять адрес кошелька.
Мошенники встраивают схемы обмана в актуальную повестку, в текущих условиях преступники стали чаще использовать легенды с выводом и вложением денег на фоне западных санкций, сообщили в пресс-службе Почта Банка.
Распространение схемы, когда преступники связываются с жертвой и предлагают помощь в выводе крипты, подтверждает и источник в МВД. Он уточнил, что на самом деле злоумышленники уводят средства.
Так, в одном из подобных случаев мошенники представились сотрудниками биржи FTX, которые занимаются выводом денег, и сообщили москвичу, что у него на счете находится более $6 тыс. в криптовалюте, которые нужно срочно забрать с биржи в связи с западными санкциями. Сначала мошенники убедили его «открыть карту UnionPay», на которую можно вывести средства, для чего он перевел преступникам 12,5 тыс. рублей. Затем якобы для уплаты налога россиянин взял кредит и положил на свою карту 96 тыс. рублей. Наличие необходимой суммы, по словам «представителей FTX», должен был проверить Центробанк, чтобы пропустить операцию. А убедив жертву установить приложение Any desk, которое обеспечивает удаленный доступ к устройству, мошенники заполучили код к карте и похитили деньги, рассказал собеседник «Известий» в ведомстве.
Недавно в управление внутренних дел также поступила жалоба на кражу почти 5 млн рублей. Злоумышленники предложили жертве помощь в проведении операций с цифровыми валютами через компанию HempCrypto и не вернули полученные средства, сообщил источник. «Известия» направили официальный запрос по поводу мошеннических схем с использованием криптовалюты в МВД и Центробанк.
Хакерский след
Все сегменты мирового нелегального рынка в сфере криптовалют, включая «скамы», даркнет и кражи, в 2022 году по объему могут превысить $10 млрд, заявил аналитик Станислав Рождественский. Причем показатель не учитывает банкротство империи FTX, а также крах валют Terra/LUNA.
Объем мошенничества с криптой в России в этом году превысил 6 млрд рублей, хотя в 2021-м составил 4,5 млрд, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом, по его словам, на РФ приходится только 2–4% от всех подобных преступлений. Число активных криптомошенников в мире составляет порядка 3,5–4 тыс., и основной их целью становятся монеты биткоин и Ethereum.
Серия громких банкротств на крипторынке, включая FTX, ускорила вывод средств инвесторами. Так, за месяц пользователи забрали с криптобирж 200 тыс. биткоинов, рассказал директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Он добавил: недавно также был установлен исторический рекорд по оттоку криптовалюты — за семь дней инвесторы вывели $3,7 млрд.
На фоне роста недоверия к централизованным биржам инвесторы активно переводили средства на децентрализованные платформы. Их оборот в ноябре, после краха FTX, взлетел более чем в два раза — до $107 млрд, отметил Станислав Рождественский. По его словам, пользователи также стали активно переводить крипту на «холодные» кошельки (физические носители). Однако на децентрализованные платформы начали смещаться и хакеры — число атак на такие биржи в 2022 году оказалось в 20 раз больше, чем на централизованные. Убыток от 10 крупнейших взломов на этом рынке превысил $2,5 млрд, рассказал эксперт.
Мошенники атаковали и держателей «холодных» криптокошельков — под видом обновлений для их устройств злоумышленники распространяли шпионское ПО, знает аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков. Кроме того, новым пользователям, которые хотели перевести свои средства на аппаратные кошельки, преступники продавали поддельные устройства. По данным эксперта, в целом число случаев мошенничества резко увеличилось в 2022-м — только за первое полугодие оно превысило показатель за весь 2021 год на 27%.