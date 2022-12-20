Можно сделать вывод: криптомошенники начали использовать банкротство FTX

Мошенники стали использовать для обмана россиян банкротство биржи FTX, а также западные санкции против криптокошельков . Об этом «Известиям» рассказали участники рынка, информацию подтвердили источники в МВД. Злоумышленники обещают помочь с выводом средств, а на самом деле крадут деньги . Кроме того, важным трендом уходящего года было перечисление средств на децентрализованные площадки и «холодные» кошельки, но и оттуда преступники похищали деньги. По оценкам экспертов, объем криптомошенничества в России в 2022-м вырос на треть, до 6 млрд в рублевом эквиваленте .

Вернут или украдут

В 2022 году появились предложения для граждан РФ по разблокировке и выводу средств, замороженных на иностранных криптовалютных площадках в связи с западными санкциями. А ближе к концу года аналогичные объявления стали поступать и клиентам FTX — обанкротившейся площадки по обмену цифровой валюты, рассказала PR-директор криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова. Она добавила: предложения вывести замороженные на FTX средства за существенный процент можно найти в даркнете , особенно много их было в первые часы и дни после краха компании.

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Специфика 2022 года, когда некоторые крупные площадки (Binance, Kraken, Huobi, KuCoin) ввели ограничения в отношении всех аккаунтов россиян или некоторых криптокошельков, попавших под санкции, привела к появлению новых схем мошенничества, подтвердил директор по аналитике ООО «КоинКит» Станислав Рождественский. Однако общаться на тему разблокировки средств стоит только со службой поддержки биржи , считает эксперт. Иначе получать средства с обанкротившихся площадок небезопасно .

Но такие трансакции уже происходят, например, с кошельков обанкротившейся в 2018 году биржи WEX , напомнил Станислав Рождественский. Если крипта из них попадет в аккаунт, перевод могут пометить как связанный с криминальной деятельностью, и биржа конфискует все средства клиента . Подобная ситуация может произойти и с перечислениями со счетов FTX, полагает эксперт. Поэтому не стоит распространять адрес кошелька.

Мошенники встраивают схемы обмана в актуальную повестку, в текущих условиях преступники стали чаще использовать легенды с выводом и вложением денег на фоне западных санкций, сообщили в пресс-службе Почта Банка.

Справка «Известий» Криптобиржа FTX, которая входила в топ-5 по объему торгов, заявила о банкротстве 11 ноября. Активы пользователей, которые не успели вывести средства, оказались заморожены. 19 декабря экс-глава биржи Сэм Бэнкман-Фрид предстанет перед судом на Багамах, где он был задержан по запросу властей Соединенных Штатов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула Сэму Бэнкману-Фриду обвинения в организации схемы по обману инвесторов.

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Распространение схемы, когда преступники связываются с жертвой и предлагают помощь в выводе крипты, подтверждает и источник в МВД . Он уточнил, что на самом деле злоумышленники уводят средства.

Так, в одном из подобных случаев мошенники представились сотрудниками биржи FTX, которые занимаются выводом денег, и сообщили москвичу, что у него на счете находится более $6 тыс. в криптовалюте , которые нужно срочно забрать с биржи в связи с западными санкциями. Сначала мошенники убедили его «открыть карту UnionPay», на которую можно вывести средства, для чего он перевел преступникам 12,5 тыс. рублей. Затем якобы для уплаты налога россиянин взял кредит и положил на свою карту 96 тыс. рублей . Наличие необходимой суммы, по словам «представителей FTX», должен был проверить Центробанк, чтобы пропустить операцию. А убедив жертву установить приложение Any desk, которое обеспечивает удаленный доступ к устройству, мошенники заполучили код к карте и похитили деньги , рассказал собеседник «Известий» в ведомстве.

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Недавно в управление внутренних дел также поступила жалоба на кражу почти 5 млн рублей . Злоумышленники предложили жертве помощь в проведении операций с цифровыми валютами через компанию HempCrypto и не вернули полученные средства, сообщил источник. «Известия» направили официальный запрос по поводу мошеннических схем с использованием криптовалюты в МВД и Центробанк.

Хакерский след

Все сегменты мирового нелегального рынка в сфере криптовалют, включая «скамы», даркнет и кражи, в 2022 году по объему могут превысить $10 млрд , заявил аналитик Станислав Рождественский. Причем показатель не учитывает банкротство империи FTX, а также крах валют Terra/LUNA .

Объем мошенничества с криптой в России в этом году превысил 6 млрд рублей, хотя в 2021-м составил 4,5 млрд , отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом, по его словам, на РФ приходится только 2–4% от всех подобных преступлений . Число активных криптомошенников в мире составляет порядка 3,5–4 тыс., и основной их целью становятся монеты биткоин и Ethereum.

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Серия громких банкротств на крипторынке, включая FTX, ускорила вывод средств инвесторами . Так, за месяц пользователи забрали с криптобирж 200 тыс. биткоинов, рассказал директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Он добавил: недавно также был установлен исторический рекорд по оттоку криптовалюты — за семь дней инвесторы вывели $3,7 млрд .

На фоне роста недоверия к централизованным биржам инвесторы активно переводили средства на децентрализованные платформы. Их оборот в ноябре, после краха FTX, взлетел более чем в два раза — до $107 млрд , отметил Станислав Рождественский. По его словам, пользователи также стали активно переводить крипту на «холодные» кошельки (физические носители). Однако на децентрализованные платформы начали смещаться и хакеры — число атак на такие биржи в 2022 году оказалось в 20 раз больше, чем на централизованные. Убыток от 10 крупнейших взломов на этом рынке превысил $2,5 млрд, рассказал эксперт.