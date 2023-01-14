Бит или не бит: главной криптовалюте прогнозируют коридор от $5 до $25 тысяч

В 2023 году курс биткоина может снизиться до $5–10 тыс. , полагают опрошенные «Известиями» аналитики. По их словам, явных предпосылок для роста стоимости главной криптовалюты пока нет . Однако если ФРС США примет меры по стимулированию экономики в середине года, то цена монеты может достичь $23–25 тыс . В последние дни курс монеты начал расти и 13 января превысил отметку $19 тыс. впервые с ноября 2022-го. Основные причины ­тому — снижение темпов роста инфляции в США, обнаруженные активы FTX на сумму $5 млрд, а также ослабление антиковидных ограничений в Китае.

Пошли в рост

В начале 2023-го рынок криптовалюты активизировался. Его капитализация превысила $900 млрд впервые с ноября прошлого года. Цена биткоина также достигла максимума за два месяца — стоимость монеты за два дня выросла на 10% и составила $19,1 тыс .

Биткоин подорожал на фоне роста американских фондовых рынков и ослабления доллара , объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, стоимость монеты выросла сразу после выхода данных об инфляции в США за декабрь. Потребительские цены в стране выросли на 6,5%, однако по сравнению с ноябрем инфляция замедлилась, тогда показатель достиг 7,1%. Это дало надежду, что Федеральная резервная система не будет повышать ключевую ставку — следовательно, заемные деньги станут доступнее и круг инвесторов в рисковые активы расширится, добавил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Бит или не бит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Другим фактором роста стали позитивные новости с судебного разбирательства по банкротству биржи FTX , отметил ведущий экономист TeleTrade Алексей Федоров. Обнаружение $5 млрд на счетах компании позволило смягчить негативные ожидания новой волны банкротств и повысить привлекательность криптовалютных активов, указал эксперт. Тем не менее отрасль будет справляться с последствиями краха FTX еще долгое время, ожидает региональный директор Binance Владимир Смеркис.

Справка «Известий» Криптобиржа FTX, которая входила в топ-5 по объему торгов, сообщила о банкротстве 11 ноября. В момент объявления о проблемах с ликвидностью FTX пользователи начали массово выводить средства. В результате задолженность компании достигла $8 млрд. Активы пользователей, которые не успели вывести деньги, оказались заморожены.

Роль также сыграла отмена антиковидных ограничений в Китае , подчеркнул руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Ожидается, что это поддержит рост мировой экономики в нынешнем году, пояснил он.

Другие криптовалюты из топ-10 подорожали вслед за биткоином , за последние два дня их котировки выросли в пределах 15%. Альткоины, как правило, растут вслед за первой криптомонетой, объяснил эксперт AMarkets. Он добавил: биткоин показывает тенденцию, на которую ориентируются прочие активы, — инвесторы начинают приобретать и другие монеты, которые также дорожают.

Эйфория пройдет

Криптоэксперты привели «Известиям» два сценария развития рынка цифровых монет в 2023 году . В позитивном прогнозе стоимость биткоина может достичь $21–25 тыс., а в негативном — $5–10 тыс.

В наступившем году можно ожидать колебания курса биткоина в диапазоне от $5–8 тыс. до $23–25 тыс. за монету , ожидает Алексей Федоров из TeleTrade. Криптовалютный рынок еще не имеет опыта прохождения циклического кризиса, а именно такой тип спада мировой экономики мы сейчас и наблюдаем. Поэтому есть вероятность падения курса главной криптовалюты к $5–8 тыс. в I квартале этого года , объяснил эксперт. По его словам, при таком сценарии увеличится число новых банкротств в отрасли, особенно в секторе майнинга.

Что касается роста, то его параметры будут полностью зависеть от времени и масштаба поддерживающих мер ФРС , продолжил Алексей Федоров. В IV квартале биткоин сможет подняться к $23–25 тыс. за монету, если инфляция позволит американскому регулятору приступить к стимулированию экономики в середине 2023 года, заключил аналитик.

Бит или не бит Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Эйфория, которая связана с факторами роста биткоина, может быть временной, считает Артем Деев из AMarkets. По его словам, никто не отменяет курса ФРС на повышение ставок, а значит, вложения в рисковые активы будут по-прежнему менее выгодными, чем в американский госдолг или золото. Скорее всего, 2023 год будет сложным для фондовых рынков, сырьевых цен и глобальной экономики в целом — в таких условиях более вероятен новый раунд снижения криптоактивов, чем рекордный рост, добавил эксперт.

Биткоин вряд ли превысит отметку $22–24 тыс. в этом году, но может вполне опуститься до $10–12 тыс. , ожидает эксперт. Он объяснил: кроме политики ФРС причинами для этого могут стать новые проблемы в криптоиндустрии, где сейчас происходит массовое сокращение персонала, а также усиление госрегулирования этого рынка в США и Европе.

Криптовалюте нужно закрепиться выше уровня $19 тыс. — в этом случае откроется путь к зоне $21,5–22,5 тыс. и можно будет говорить о завершении «криптозимы», подчеркнул Владислав Антонов из BitRiver. Далее целью будут отметки в $25–30 тыс. и их достижение вполне вероятно, считает он.

В ближайшее время на курс биткоина могут повлиять иски регуляторов к криптопроектам, отметил Леонид Делицын из ФГ «Финам». Более фундаментальные факторы возможных сдвигов — показатели инфляции, состояние мировой экономики, действия регуляторов и государств. К примеру, легализация майнинга в ряде стран, включая Россию, может послужить драйвером роста , заметил аналитик.

Бит или не бит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам, цена монет может подняться также в результате длительной экономической рецессии и в случае распространения нового штамма коронавируса «Кракен» . После предыдущего падения курс биткоина восстанавливался три года и для решающего рывка потребовался такой глобальный фактор, как пандемия COVID-19, за которой последовали триллионы государственной помощи, напомнил эксперт.

Что касается инвестирования в криптовалюты, то эксперты советуют рисковать, но аккуратно. Как отметил Владислав Антонов, вкладываться стоит только в те проекты, которые хорошо изучены. При этом покупать цифровые активы лучше только на те деньги, которые готовы полностью потерять.