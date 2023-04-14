Был бы вывод: под прицел создателей криптопирамид попали релоканты
В криптопирамиды начали вовлекать россиян, которые переехали за границу и используют цифровые валюты для вывода средств. Из-за санкций граждане не могут расплатиться отечественными картами за рубежом, тогда как в специальных группах им предлагают поменять деньги, а также заработать. Правда, в итоге их средства идут на выплаты участникам проекта, инвестировавшим ранее. Об этом «Известиям» рассказали в сервисе безопасности криптоактивов ШАРД. Участники рынка подтвердили тенденцию. Они подчеркнули: насторожить должно обещание дохода в три-четыре раза выше, чем у банковских депозитов, а также отсутствие лицензии и юрлица.
Легкая добыча
Злоумышленники стали вовлекать в мошеннические проекты с цифровыми валютами граждан, которые переехали за границу, например, в страны СНГ, и используют крипту для вывода средств. Об этом «Известиям» сообщили в сервисе безопасности криптоактивов ШАРД.
Там пояснили: многие релоканты продолжают удаленно работать на российские компании, а поскольку карты отечественных банков за рубежом больше не принимают, люди перечисляют себе зарплату через криптовалюты. При этом в Telegram-каналах и местных группах пользователям предлагают обменять деньги, а также дополнительно заработать. Так релоканты становятся легкой добычей для мошенников и криптопирамид: рассчитывать на обещанный куш или хотя бы на возврат вложенных средств не приходится, объяснили в ШАРД.
По исследованию компании, общий ущерб от криптопирамид за последние три года в странах СНГ составил $5 млрд, а в России — порядка $3,3 млрд. Доля таких проектов, связанных с цифровыми валютами, в общем объеме мошенничеств с криптой увеличилась с 16% в 2020-м до 58% в прошлом году. Оценка ущерба, причиненного релокантам, в исследовании не приводится.
При этом пострадавшие от участия в одних пирамидах часто становятся жертвами агрессивной рекламы новых игроков, которые обещают жертвам «отбить» или «вернуть» сгоревшие средства, рассказал директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григорий Осипов. По его словам, среди других тенденций — переход мошенников от обзвонов к заманиванию инвесторов через Telegram-каналы и другие группы.
Спрос рождает мошенничество
Международные санкции подстегнули распространение подобных способов обмана с криптовалютами, отметил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко. Он пояснил: граждане и юрлица, столкнувшись с затруднениями в части трансграничных расчетов в рамках традиционной финансовой системы, начали искать альтернативные варианты. Однако недобросовестные игроки пользуются вакуумом в сфере цифровых валют и вовлекают людей в мошеннические операции, подчеркнул эксперт.
После введения рестрикций появилось множество сервисов, помогающих россиянам оплачивать услуги за рубежом, и часть из них оказались мошенническими, согласилась PR-директор криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова. Также зафиксированы случаи, когда злоумышленники предлагали консультации по переводам в крипте, заручались доверием пользователей, а затем рекламировали якобы выгодные инвестиции, из-за которых люди в итоге лишались денег, рассказала эксперт. По ее словам, мошеннические Telegram-каналы тоже обычно публикуют немного полезного контента, а затем заманивают пользователей в покупку токенов или пирамиды.
В первом случае может применяться схема Pump-and-dump («накачать и сбросить»). Активно рекламируя определенный актив, мошенник заставляет множество пользователей одновременно купить токен или NFT, за счет чего тот бешено растет в цене. Однако в этот момент злоумышленник занимается продажей монеты, объяснила эксперт. В пирамиде же предлагается инвестировать в проект и получить доход от следующих поколений вкладчиков или завуалированно, через игровые механизмы. При этом насторожить должно обещание дохода в три-четыре раза выше, чем по банковскому депозиту, подчеркнула Евгения Бурова.
Среди других признаков криптопирамид — отсутствие собственной технологии проекта или невозможность ее проверить, непрозрачная схема получения прибыли, а также отсутствие лицензии или даже юрлица, сообщили в ШАРД.
Преступники играют на неосведомленности и доверии жертв, отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Он добавил: приглашения к участию в такие проекты могут приходить через рассылки, рекламные объявления, тематические каналы. А если говорить о переехавших за рубеж россиянах — то используются локальные группы, где люди обмениваются информацией. При этом сообщество представляется неким гарантом, хотя на практике за достоверностью информации практически не следят.
Чтобы снизить риски обмана, следует собирать больше информации о проекте из разных источников. А также избегать любых предложений, достоверность которых не может подтвердить тот, кому вы, безусловно, доверяете, заключил эксперт.
Кроме того, по словам Олега Огиенко из BitRiver, один из эффективных методов предотвращения недобросовестных практик на крипторынке — это скорейшее принятие в России сбалансированного регулирования майнинга и обращения цифровых валют внутри страны, а также установление ответственности за нарушения. Пока же к ней могут привлечь только в рамках ст. 172.2 и назначить наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей.