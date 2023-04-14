Был бы вывод: под прицел создателей криптопирамид попали релоканты

В криптопирамиды начали вовлекать россиян, которые переехали за границу и используют цифровые валюты для вывода средств. Из-за санкций граждане не могут расплатиться отечественными картами за рубежом, тогда как в специальных группах им предлагают поменять деньги, а также заработать. Правда, в итоге их средства идут на выплаты участникам проекта, инвестировавшим ранее . Об этом «Известиям» рассказали в сервисе безопасности криптоактивов ШАРД. Участники рынка подтвердили тенденцию. Они подчеркнули: насторожить должно обещание дохода в три-четыре раза выше, чем у банковских депозитов, а также отсутствие лицензии и юрлица .

Легкая добыча

Злоумышленники стали вовлекать в мошеннические проекты с цифровыми валютами граждан, которые переехали за границу, например, в страны СНГ, и используют крипту для вывода средств . Об этом «Известиям» сообщили в сервисе безопасности криптоактивов ШАРД.

Там пояснили: многие релоканты продолжают удаленно работать на российские компании , а поскольку карты отечественных банков за рубежом больше не принимают, люди перечисляют себе зарплату через криптовалюты . При этом в Telegram-каналах и местных группах пользователям предлагают обменять деньги, а также дополнительно заработать. Так релоканты становятся легкой добычей для мошенников и криптопирамид: рассчитывать на обещанный куш или хотя бы на возврат вложенных средств не приходится , объяснили в ШАРД.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По исследованию компании, общий ущерб от криптопирамид за последние три года в странах СНГ составил $5 млрд, а в России — порядка $3,3 млрд. Доля таких проектов, связанных с цифровыми валютами, в общем объеме мошенничеств с криптой увеличилась с 16% в 2020-м до 58% в прошлом году . Оценка ущерба, причиненного релокантам, в исследовании не приводится.

Справка «Известий» Финансовые пирамиды — это организации, которые выплачивают деньги вкладчикам за счет других участников, позже инвестировавших в проект. Мошенническая деятельность по организации финансовых пирамид запрещена ст. 172.2 УК РФ. Деятельность финансовых компаний, которые связаны с инвестициями, регулируется законом «Об инвестиционных фондах». Особенность криптовалютных пирамид в том, что средства собираются в цифровых активах, причем как распространенных (биткоин, Ethereum, USDT), так и в специально созданных для этого монетах. Среди подобных проектов в России и СНГ работали, например, «Финико», «Френдекс» и «Антарес». Ранее Центробанк официально включил их в список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности или финансовых пирамид.

При этом пострадавшие от участия в одних пирамидах часто становятся жертвами агрессивной рекламы новых игроков, которые обещают жертвам «отбить» или «вернуть» сгоревшие средства , рассказал директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григорий Осипов. По его словам, среди других тенденций — переход мошенников от обзвонов к заманиванию инвесторов через Telegram-каналы и другие группы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Спрос рождает мошенничество

Международные санкции подстегнули распространение подобных способов обмана с криптовалютами , отметил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко. Он пояснил: граждане и юрлица, столкнувшись с затруднениями в части трансграничных расчетов в рамках традиционной финансовой системы, начали искать альтернативные варианты. Однако недобросовестные игроки пользуются вакуумом в сфере цифровых валют и вовлекают людей в мошеннические операции , подчеркнул эксперт.

После введения рестрикций появилось множество сервисов, помогающих россиянам оплачивать услуги за рубежом, и часть из них оказались мошенническими , согласилась PR-директор криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова. Также зафиксированы случаи, когда злоумышленники предлагали консультации по переводам в крипте, заручались доверием пользователей, а затем рекламировали якобы выгодные инвестиции, из-за которых люди в итоге лишались денег, рассказала эксперт. По ее словам, мошеннические Telegram-каналы тоже обычно публикуют немного полезного контента, а затем заманивают пользователей в покупку токенов или пирамиды.

В первом случае может применяться схема Pump-and-dump («накачать и сбросить»). Активно рекламируя определенный актив, мошенник заставляет множество пользователей одновременно купить токен или NFT, за счет чего тот бешено растет в цене . Однако в этот момент злоумышленник занимается продажей монеты, объяснила эксперт. В пирамиде же предлагается инвестировать в проект и получить доход от следующих поколений вкладчиков или завуалированно, через игровые механизмы. При этом насторожить должно обещание дохода в три-четыре раза выше, чем по банковскому депозиту , подчеркнула Евгения Бурова.

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Среди других признаков криптопирамид — отсутствие собственной технологии проекта или невозможность ее проверить, непрозрачная схема получения прибыли, а также отсутствие лицензии или даже юрлица, сообщили в ШАРД.

Преступники играют на неосведомленности и доверии жертв, отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Он добавил: приглашения к участию в такие проекты могут приходить через рассылки, рекламные объявления, тематические каналы. А если говорить о переехавших за рубеж россиянах — то используются локальные группы, где люди обмениваются информацией. При этом сообщество представляется неким гарантом, хотя на практике за достоверностью информации практически не следят .

Чтобы снизить риски обмана, следует собирать больше информации о проекте из разных источников . А также избегать любых предложений, достоверность которых не может подтвердить тот, кому вы, безусловно, доверяете, заключил эксперт.