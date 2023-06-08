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Уйти в актив: россияне массово вышли на фондовый рынок

Поток денег от частных инвесторов может обеспечить рост российских акций сам по себе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Россияне в I квартале 2023 года массово понесли деньги на фондовый рынок. Приток средств физических лиц к брокерам оказался максимальным за последние полтора года, составив 285 млрд рублей, а общий их объем достиг 7 трлн. При этом на данный момент более трети экономически активных россиян уже владеют брокерскими счетами на Московской бирже (хотя многие — пустыми). В чем причина бурного притока инвесторов на биржу и поддержит ли это фондовый рынок в нынешних непростых условиях, разбирались «Известия».

Счет на всякий случай

Согласно опубликованным 6 июня данным Мосбиржи, в мае число физических лиц, имеющих брокерские счета, достигло 25,56 млн человек. Количество счетов превысило 43 млн. В прошлом месяце фондовый рынок пополнился почти на 500 тыс. участников, а число новых счетов немногим недотянуло до миллиона (+955 тыс.). Инвесторы вложили 107 млрд рублей в российские облигации и принесли 17,9 млрд рублей на рынок акций. Одновременно увеличилось количество индивидуальных инвестиционных счетов — на 61 тыс., до 5,43 млн.

Немного раньше итоги I квартала на фондовом рынке подвел Центробанк. Регулятор отметил увеличение как количества инвесторов, так и объема их вложений. Характерно, что доля российских акций и облигаций в инвестиционном портфеле россиян выросла, а иностранных финансовых инструментов сократилась с 31 до 28%.

портфель люди бизнес
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Справедливости ради, большая часть граждан России по-прежнему открывает брокерские счета «на всякий случай»: количество пустых счетов составляет 66%. Еще 22% с ценными бумагами скорее экспериментируют, положив на счет до 10 тыс. рублей. В то же время средний размер счета физических лиц — резидентов на брокерском обслуживании — увеличился за квартал с 205 до 225 тыс. рублей, а без учета пустых и небольших счетов — с 1,3 до 1,4 млн рублей.

Таким образом, можно констатировать, что после некоторого охлаждения в прошлом году интерес россиян к фондовому рынку вновь значительно вырос. Массовый выход на биржу розничных инвесторов начался еще в конце 2010-х годов, когда ставки по вкладам перестали компенсировать инфляцию, а ценные бумаги демонстрировали устойчивый рост. В 2020–2021 годах данный процесс только ускорился. Сейчас тренд продолжается, несмотря на все геополитические пертурбации и обвал рынка в прошлом году.

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Причины активности

С чем связан настолько массовый приток розничных инвесторов на рынок? По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, процесс был обусловлен положительной переоценкой активов после существенного снижения в 2022 году, возвратом российских эмитентов к выплате дивидендов.

— Учитывая текущие дивидендные доходности и потенциал роста российского фондового рынка, приток физических лиц и их средств вполне может продолжиться, — считает собеседник «Известий».

биржа
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Интерес инвесторов всегда увеличивается, если на рынке устанавливается растущий тренд, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. По его словам, акции — и не только российские — дорожают почти непрерывно девятый месяц подряд. Сарафанное радио и СМИ разносят это среди людей, и возникает всё больше желающих поучаствовать в этом росте.

— Фондовый рынок сейчас выгодно выделяется на фоне банковских вкладов, где ставки остаются неизменными уже почти год в районе 7–8% годовых. А тут у всех на виду происходит рост компаний на 50–100% меньше, чем за год. Это впечатляет, и люди пробуют себя в инвестициях, — отметил собеседник.

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Эксперт также указал, что свою роль могло сыграть и ослабление рубля. Многие опасаются покупать привычную валюту (доллары и евро), а в юане не видят перспектив. Покупка золота слитками не всем доступна. Поэтому люди ищут альтернативу для защиты сбережений. И фондовый рынок выглядит как минимум любопытно.

— Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ с марта 2022 года уменьшило проценты по банковским вкладам, — говорит финансовый аналитик Марк Гойхман. — Крайне ограничились возможности операций с валютой, с иностранными ценными бумагами. При этом после резкого падения с октября 2022 года в целом повышается стоимость российских акций. Индекс Мосбиржи за это время до конца мая 2023 года поднялся с 1780 до 2750 пунктов.

рубль график
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

При этом ведущие российские компании выплачивают высокие дивиденды, также обращает внимание эксперт. По его словам, с одной стороны, это привлекает новых инвесторов, а с другой — дает возможность прежним миноритарным акционерам направлять часть полученных средств вновь на покупку российских бумаг.

В сравнении с другими

На данный момент доля экономически активных россиян, открывших свой брокерский счет, перевалила за 33%. Это не дотягивает до показателя американцев, среди которых — 60% частных инвесторов, но по сравнению с другими странами — весьма высокий уровень.

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— Это сопоставимо с показателями Китая и больше, чем в большинстве развивающихся стран, — сказал Валерий Емельянов. — В государствах догоняющего развития вроде Индии, Турции или Бразилии инвесторы составляют буквально единицы процентов. В Северной и Восточной Европе порядка десятой части жители инвестируют (в основном через паевые фонды).

Емельянов добавил, что Россия в этом смысле довольно продвинута. У нее есть преимущество в виде ликвидного локального рынка акций, одного из крупнейших в Европе и мире.

биржа
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— Это упрощает путь в инвестиции, но также создает проблемы: в стране очень много активных спекулянтов, как и в Китае, например. Спокойное регулярное инвестирование по типу шведов или немцев большинство россиян не сильно интересует, — указал он.

Разумеется, стоит учитывать отсутствие или скромные объемы средств на счетах большинства участников. По словам Кабакова, открытие брокерского счета не является показателем инвестиционной активности физических лиц, однако говорит о росте финансовой грамотности населения.

— Количество нулевых счетов пока остается достаточно большим, но можно надеяться, что с ростом доходов населения данные счета также будут пополняться, — полагает спикер.

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Фондовые перспективы

Массовый приток инвесторов рождает новые вызовы, но в первую очередь создает возможности. К примеру, в I квартале частники, по сообщению ЦБ, сократили закупки валюты, что контрциклически повлияло на слабеющий курс рубля. Большое количество розничных игроков может резко повышать волатильность, особенно в акциях «второго» и «третьего» эшелонов, а за примерами спекулятивного разгона далеко ходить не надо — достаточно вспомнить разгон акций GameStop на американском рынке. Однако их присутствие может оказывать и стабилизирующее влияние. Как ранее отмечал зампред ЦБ Владимир Чистюхин, в России может реализоваться «иранский сценарий» роста фондового рынка за счет притока средств населения (общего у двух стран, находящихся под сильным давлением санкций, сейчас достаточно много).

биржа
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Что-то похожее действительно вырисовывается, — соглашается Валерий Емельянов. — На рынке РФ сейчас преобладают розничные инвесторы, и они дают порядка 80% объема сделок. В прежние времена быстрый приток спекулятивных средств говорил о том, что также быстро люди будут выходить, когда рынок перестанет расти.

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Но сейчас, по словам эксперта, всё немного иначе. Альтернатив рынку акций почти нет, и люди, получая прибыль, например, от дивидендов, сразу же реинвестируют ее в те же самые акции. Это поддерживает котировки и стимулирует следующих покупателей. Пока явного перегрева нет, так как рынок РФ дешевле большинства зарубежных аналогов.

— В перспективе увеличение притока средств от частных инвесторов на фондовый рынок может продолжиться, поскольку сохраняются основные факторы для этого, — подчеркнул Марк Гойхман. — Правда, есть вероятность, что за текущий год дивиденды от экспортеров окажутся не столь щедрыми из-за изменившейся конъюнктуры. Но тем не менее деньги физлиц могут быть важным драйвером поддержки российского рынка. Ведь, по данным Мосбиржи, «доля физлиц в объеме торгов акциями — 80,8%, в объеме торгов облигациями — 30,2%».

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