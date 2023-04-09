Золотой прозапас: россияне активизировали инвестиции в драгметал

Интерес россиян к инвестициям в сложные инструменты, связанные с золотом, резко вырос. Так, в I квартале 2023 года среднемесячный объем операций с фьючерсами и опционами на этот драгметалл увеличился на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в Мосбирже. Спрос на актив растет на фоне высокой инфляции в мире и страха перед началом нового экономического кризиса в США, считают эксперты. В драгметалл инвестируют как в защитный актив. Кроме того, им пытаются заменить вложения в «токсичные» валюты. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цены на золото до $2,2 тыс. за унцию к концу года.

Золотая лихорадка

Среднемесячный объем операций с фьючерсами и опционами на золото на Мосбирже за I квартал 2023 года увеличился на 88% по сравнению с таким же периодом прошлого и составил 420 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе организации. По данным ее представителей, спрос россиян на вложения в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), основной актив которых — золото, также резко вырос.

В январе–марте среднемесячный объем торгов такими инструментами увеличился более чем в три раза по сравнению с прошлым годом, до 22,7 млрд рублей. По итогам февраля 326 тыс. частных инвесторов имели в своих портфелях подобные продукты, хотя еще в конце 2022-го их было 246 тыс.

Справка «Известий» Фьючерс — это контракт на продажу актива по определенной цене с отсрочкой платежа. Опцион же — контракт на право купить или продать актив по фиксированной стоимости в определенный момент. Приобретатель имеет право им не воспользоваться, однако потраченные деньги ему не вернут. Продавец же обязан исполнить контракт по запросу. Вкладывая деньги в такие инструменты, покупатель зарабатывает на росте цены. А биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) — форма коллективных вложений, когда средства клиентов объединяются в общий портфель и направляются в определенные инструменты (например, золото или акции).

Резкий рост операций с золотом на бирже объясняется тем, что инвесторы были вынуждены перенести свои позиции в драгоценных металлах на Московскую биржу из иностранных, считает начальник отдела операций с драгметаллами УБРиР Евгений Афанасьев. Он также напомнил, что в прошлом году был отменен НДС при продаже слитков физлицам, что вызвало значительное повышение интереса к вложениям в этот актив. В то же время преимущества опционов и фьючерсов в том, что у инвесторов нет рисков утраты или повреждения металла, его не нужно страховать, хранить или перевозить, подчеркнул эксперт.

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Такой инструмент, как правило, дешевле в покупке и обслуживании по сравнению с физическим золотом, согласилась руководитель проектов «Велес Капитал» Валентина Савенкова. Кроме того, торговать фьючерсами можно без использования кредитного плеча (заем, который инвестор получает от брокера для совершения сделок), добавила эксперт.

Однако фьючерсы и опционы только частично могут защитить инвестора от рисков, считает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. По его мнению, для вложений скорее стоит выбирать металлические счета в банке или инвестиционные слитки.

При этом на рынок фьючерсов влияет курс доллара, который всегда считался конкурентом инвестиционного золота, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она отметила, что в середине марта американская валюта начала снижаться по отношению к корзине мировых резервных валют с достигнутых исторических максимумов, это сразу подстегнуло рост спроса на драгметалл, отметила эксперт.

В ожидании роста

— Высокий спрос на золото в России связан с тем, что в стране после блокировки на Западе половины ее золотовалютных резервов, вложения в мировые резервные валюты, кроме юаня, стали «токсичными», — рассказала Наталья Мильчакова.

Повышение спроса на золото также происходит на фоне высокого уровня инфляции в мире и ужесточения денежно-кредитной политики различными странами, отметил начальник отдела структурированных продуктов Private Banking «Зенита» Гельды Союнов. По его прогнозу, цены на драгметалл достигнут $2250 за унцию уже до конца года.

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Подорожание будет также вызывать начавшийся банковский кризис в США, считает Наталья Мильчакова. По ее словам, банкротства нескольких американских финорганизаций и проблемы европейского Credit Suisse вызвали у инвесторов по всему миру страх перед новым экономическим кризисом. Это заставило их вкладываться в золото как в защитный актив. В том числе за счет этого к концу 2023 года цена на драгметалл может подняться минимум до $2,1 тыс. за унцию, оценила эксперт.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев ожидает даже более существенного роста — до $2,2 тыс.

Переход ФРС США к снижению процентных ставок может вызвать новую волну подорожания этого актива, поэтому краткосрочный подъем выше $2 тыс. в течение года вполне возможен, согласна Валентина Савенкова из «Велес Капитал». Однако по итогам года драгметалл будет стоить в диапазоне $1,7–1,9 тыс. за унцию, прогнозирует эксперт.

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В этом году также не ожидается резкого наращивания вложений в актив со стороны Центральных банков, отметил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. По его словам, за III–IV кварталы 2022-го регуляторы скупили драгметалла на $862 млрд, хотя в 2020–2021 годах объем подобных инвестиций составлял $705 млрд.

С января по ноябрь 2022 года россияне приобрели более 50 т золота в слитках, сообщали «Известиям» ранее в Минфине. Показатель оказался рекордным, ранее максимальные значения достигали 6–7 т. Продажи слитков россиянам за прошлый год увеличились в 10 раз по сравнению как с 2021-м, так и с 2020 годом, отметили в ведомстве.