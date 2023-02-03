Слитки общества: россияне впервые купили более 50 тонн золота

Россияне в 2022 году купили рекордное количество золота в слитках — более 50 т , заявили «Известиям» в Минфине. До этого ежегодно оно продавалось в объемах максимум по 6–7 т . В банках подтвердили повышение спроса на драгметалл, в некоторых он вырос в 16–18 раз. Причиной такой динамики стала геополитическая нестабильность — в такие периоды золото рассматривают как надежный защитный актив, свою роль сыграла и отмена НДС на его покупку . Вместе с тем котировки в течение года опускались ниже $1650 за тройскую унцию.

Золотое стечение

Россияне с января по ноябрь 2022 года купили более 50 т золота в слитках. Впервые объемы реализации металла достигли таких цифр : ранее максимальные показатели равнялись 6–7 т, сообщили «Известиям» в Минфине. В ведомстве уточнили: например, продажи за прошлый год увеличились в десять раз по сравнению как с 2021-м, так и с 2020-м .

Из проданных за год объемов около 60% занимают слитки весом 1 кг , мерные (весом до 1 кг) — 38%, стандартные (12,4 кг) — 2%. А концу 2022-го спрос населения сместился в сторону слитков массой до 100 г, отметили в министерстве.

Слитки общества Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Продажи слитков в прошлом году выросли почти в 18 раз по сравнению с 2021-м, рассказали «Известиям» в Сбербанке . Граждане приобрели 18 т золотых слитков и почти 2 т инвестиционных монет, а также почти 9 т были куплены на металлические счета. На такой спрос повлиял общий новостной фон — актив, особенно в виде слитков, продвигался и банками, и регулятором как одна из альтернатив сбережениям в недружественных валютах , а также был отменен НДС при его покупке, пояснили в организации. Закон об отмене сбора в 20% при приобретении драгметаллов в слитках для физлиц президент РФ Владимир Путин подписал в марте 2022-го.

В 2022 году реализованы рекордные для российского рынка более 33 т золотых слитков, сообщили в ВТБ . Объем продаж слитков драгметаллов розничным клиентам в прошлом году увеличился в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, отметили в РСХБ . При этом реализация инвестиционных монет снизилась более чем на 30%, добавили в банке. До отмены НДС спрос на подобные активы был незначительным, но после он существенно вырос, в особенности — на золото, сказали в «Открытии».

По итогам 2022-го было реализовано 4 т золота в слитках, сообщила руководитель направления драгоценных металлов МКБ Арина Кострюкова. Аналогичный объем слитков за год продал и ПСБ , отметил директор департамента частного капитала банка Евгений Сафонов. Также в 2,5 раза увеличились средства клиентов, которые хранятся на металлических счетах, добавил он.

Слитки общества Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Начальник отдела операций с драгоценными металлами УБРиР Евгений Афанасьев сообщил: за год реализовано около 1 т золота , и 20% от этого объема купили физлица. Он подчеркнул, что результат превзошел ожидания — ранее таких уровней реализации розничным клиентам не было.

Интерес к золоту со стороны физлиц сохраняется, но он более спокойный, чем в феврале-марте 2022 года, отметили в «Сбере». Спрос на слитки остается, согласились в «Открытии».

Никогда ранее россияне не приобретали слитки в подобных масштабах , подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. По его мнению, на всплеск продаж повлияло много факторов: рост неопределенности в мире из-за геополитики, снижение доверия к базовым валютам в России после ввода санкций, ограничения на экспорт золота из нашей страны, отмена НДС, маркетинговая политика банков .

Выгодно ли

Подобный всплеск покупки физлицами золота уникален для РФ, так как в предыдущие кризисы роль защитного актива брал на себя доллар , отметил аналитик группы «Финам» Андрей Маслов. Однако всё же в драгметалл инвестировали люди с доходами значительно выше среднего и накоплениями от $10 тыс. и более, добавил он.

Слитки общества Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В этом году тренд на рост спроса на золото и другие виды драгоценных металлов на внутреннем рынке сохранится , учитывая интерес населения к инвестиционному механизму, а также устойчивую тенденцию на увеличение его стоимости на мировых рынках с конца 2022-го, — ожидают в Минфине. — Кроме того, повышению спроса поспособствует расширение с 1 апреля этого года перечня организаций, которые могут реализовывать инвестиционные драгоценные металлы, на аффинажные организации и Гознак.

С другой стороны, население по всему миру и центробанки хорошо закупились металлами в 2022-м, перевыполнив план на год вперед, считает Валерий Емельянов из БКС. По его мнению, второй раз такого всплеска ожидать не стоит. Согласно отчету World Gold Council, мировой спрос на золото в прошлом году увеличился на 18% и достиг 4,7 тыс. т, это максимум с 2011-го.

По оценкам Андрея Маслова, если человек удачно купил и продал золото в прошлом году, то вполне мог заработать 7–10% . Инвестиции в этот драгметалл очень цикличны: они хорошо выстреливают раз в несколько лет, а затем столько же времени могут не приносить ничего либо только убытки, напоминает Валерий Емельянов. Но в среднем за десятилетие актив выходит в плюс и в долларах, и в рублях, составив 8% и 14% соответственно. При этом в 2022-м был слабый результат: 0% — в американской валюте, минус 5% — российской, указал эксперт.

Слитки общества Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

С марта, когда стал наблюдаться всплеск покупок драгметалла и в России, и по всему миру, цена на золото опускалась с $2 тыс. до $1,6 тыс. за унцию (31,1 г), а к концу года колебалась в районе $1,7–1,8 тыс.

В ближайшие месяц-два цена на золото будет держаться на высоком уровне — уже сейчас она преодолела психологический порог в $1,9 тыс. за унцию , добавил Евгений Афанасьев из УБРиР. По его словам, в дальнейшем еще несколько месяцев стоимость драгметалла останется на этом уровне. Положительно на рост цены актива могут повлиять геополитические и региональные конфликты, а негативно — возвращение ФРС к росту ставок. Тогда в глазах инвесторов облигации будут выигрывать за счет высокого купонного дохода, резюмировал он.