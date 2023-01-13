Блестящий год: почему золото вновь дорожает

Цены на золото в прошлом году явно не оправдали ожиданий. Предполагаемый защитный актив, который должен был расти в цене в ситуации кризиса (особенно геополитического), ничего подобного не показал. По итогам года золото даже осталось в небольшом минусе, несмотря на значительный рост котировок в марте. Под занавес 2022-го и в первые дни 2023 года драгоценный металл вновь начал дорожать и к 12 января перевалил за $1900 за тройскую унцию. Многие аналитики считают, что золото именно в текущем году раскроет свой потенциал как ключевого средства сбережения — как для граждан, так и для центробанков. Однако всё в конечном счете будет зависеть от конъюнктуры. Подробности — в материале «Известий».

Антикризисный актив

Традиционно считалось, что золото является одним из активов «последней надежды», к которому инвесторы прибегают в случае больших проблем. Так было в ходе кризиса 2008 года, когда за пару лет драгоценный металл подскочил с $300 до $1000 и даже в период острой нехватки ликвидности, когда все кто мог выходили в кэш, оно опустилось не слишком сильно. Схожим образом золото вело себя и в периоды других кризисов.

Было логично ожидать, что график будет не слишком отличаться и в 2022 году. Но наблюдалось нечто совершенно иное. В марте после начала СВО золото резко подскочило в цене — почти на 200 пунктов — и перевалило за отметку в $2000 второй раз в истории. Однако всплеск оказался временным. На протяжении следующих месяцев металл стабильно терял в цене и опустился в какой-то момент ниже $1700. Лишь под конец года этот провал был отыгран. Но 2022-й золото закончило «при своих».

Блестящий год Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Это движение особенно интересно на фоне того, что центробанки скупали золото «как не в себя». Всемирный совет по золоту, к примеру, в прошлом месяце сообщал, что с января по ноябрь суммарные закупки составили 673 т, причем основная их часть пришлась на государственных игроков. МВФ назвал более скромную цифру — 333 т выкупленного центробанками драгметалла за первые три квартала. А общие запасы золота в британских хранилищах (самых больших в мире) сократились на 500 т, или около 5%. Отметим, что потенциально крупнейшие покупатели среди суверенных игроков, Россия и Китай, могли бы приобретать золото из собственной большой добычи (третье и первое место в мире соответственно), совершенно не трогая крупные хранилища.

То есть даже на этом фоне мы видели стагнацию золота, что еще удивительнее — на фоне высочайшей за почти 40 лет инфляции. По факту можно констатировать, что реальные расценки на драгметалл упали. И свой защитный потенциал золото не реализовало (как и виртуальное «золото», биткоин, но это отдельная история).

Всё только начинается

По мнению финансового эксперта, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, причиной произошедшего может быть тот факт, что реального кризиса на рынках и не было.

— В прошлом году мы наблюдали только зачатки экономического кризиса — серьезный рост инфляции, доходивший до 20% с лишним в некоторых странах ЕС, проблемы с энергетическим сектором, перенос производств. В 2023 году США и ЕС могут столкнуться с куда более сильным давлением из-за роста цен в последние полтора года. Вот тогда можно будет говорить о полноценной рецессии и кризисе, и уже стоит смотреть на то, как будут вести себя графики металлов, — отмечает он.

В свою очередь, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что на динамику цен на золото в 2022 году повлияло укрепление доллара и ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центральными банками.

Блестящий год Фото: Getty Images/Dogan Kutukcu

— В условиях роста ставок такой актив как золото, который не приносит процентного дохода, не пользуется популярностью у инвесторов. Бегство капитала происходило в доллар и государственные облигации, — добавляет аналитик.

Как бы то ни было, сейчас это бегство прекратилось. В первые дни 2023 года золото подскочило до шестимесячного максимума и достигло $1850 за тройскую унцию. За последние два месяца суммарный рост составил $150 за унцию, или около 10%. Сразу множество факторов сыграли здесь свою роль, не в последнюю очередь ожидания, что ставки больше повышаться не будут. Парадоксально, но в период инфляции золото не росло, тогда как сигналы о том, что период быстрого подъема цен уже позади, могут оказывать благотворное влияние на его котировки.

В течение 2023 года количество этих факторов увеличится. Во-первых, центробанки могут усилить давление на рынок. Несколько сотен тонн в 2022 году — это много, но может быть лишь началом процесса. Локомотивом здесь выступают Китай, Индия и Турция, но в этой игре могут участвовать многие — подушка из накопленных суверенных резервов в мире по-прежнему огромна и продолжает увеличиваться из-за довольно мягкой монетарной и фискальной политики в странах, являющихся крупнейшими импортерами.

Во-вторых, есть значительный спрос на ювелирку. Уже во II квартале 2022 года он достиг 510 т — рост на 10% по сравнению со значениями того же периода предыдущего года. Отметим, что среднегодовой спрос на ювелирное золото составлял в последние 10 лет всего лишь 500 т, или менее 400 т за квартал. Большие надежды возлагаются здесь на снятие ковидных ограничений в Китае, который наряду с Индией является одним из двух крупнейших рынков в мире.

Блестящий год Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В-третьих, есть некоторые проблемы со стороны поставщиков. Падение инвестиций в добывающий сектор привело к недостатку новых месторождений. После 2017 года золотодобыча в мире стагнировала, а новых по-настоящему крупных горнодобывающих предприятий в этом секторе так и не было открыто. Одновременно себестоимость добычи уверенно растет начиная с 2015 года.

Наконец, есть вероятность, что монетарные факторы также помогут золотым «быкам». ФРС США, ЕЦБ и другие центробанки мира начнут снижать ставки или, по крайней мере, перестанут их повышать, больше опасаясь рецессии и меньше — инфляции.

— При замедлении повышения ставок и на фоне ослабления доллара золото становится весьма привлекательным активом, — объяснил Ярослав Кабаков. — В 2023 году есть несколько причин для оптимизма в отношении перспектив золота, в том числе растущий спрос со стороны центральных банков и потенциально сохраняющаяся геополитическая напряженность. Некоторые аналитики считают, что золото может вырасти более чем на 10% в 2023 году, а акции компаний золотодобытчиков могут показать еще лучший результат.

Навстречу новым рекордам

Параллельно при ослаблении нынешнего инфляционного давления может сбавить и доллар США, что станет крайне позитивным знаком для доллара. Отметим, что в остальных валютах золото по итогам 2022 года достаточно заметно подорожало — потеряло в цене оно только в долларовом измерении.

По мнению Алексея Кричевского, совершенно не исключен новый ценовой рекорд на этом рынке.

Блестящий год Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— До него золоту нужно пройти примерно 12% от текущей стоимости. Для волатильного рынка на самом деле это не так много: за IV квартал 2022 года металл вырос в цене почти на 10%. Так что обновить рекордные значения золото вполне может во второй половине 2023 года — вряд ли сильный рост будет без коррекций, поэтому стоит заложить небольшой временной лаг, — замечает эксперт.

В то же время новое укрепление золота (по историческим меркам оно сейчас стоит очень дорого, почти в четыре раза больше, чем, например, в середине 2000-х годов) еще не является сигналом того, что драгоценный металл может стать заменителем основных мировых валют — пока он даже для центробанков крупнейших развивающихся стран всё же остается планом «Б».

— Не нужно питать иллюзий по поводу того, что Бреттон-Вудская система возьмет и завтра развалится, и доллар резко перестанет быть главной мировой валютой. Этот процесс действительно может иметь место, но к этому всё равно нужно прийти, и займет это никак не меньше пяти–семи лет. Так что говорить о привязке к золоту как о массовом явлении всё же не стоит, — говорит Кричевский.

С другой стороны, для инвесторов золото сейчас дает неплохой шанс заработать — если не напрямую, то через приобретение связанных с драгоценным металлом бумаг, которые могут не только являться средством хранения, но и приносить дивидендный или купонный доход.

Блестящий год Фото: РИА Новости/Илья Наймушин