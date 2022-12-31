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Деньги — дело наживное: из чего теперь будет состоять ФНБ

Минфин утвердил новую структуру фонда
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Новая структура Фонда национального благосостояния (ФНБ) утверждена Министерством финансов России: теперь она будет состоять на 60% из юаней и на 40% из золота. Остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и иенах были обнулены. Новая нормативная структура активов ФНБ исключает возможность инвестирования средств фонда в активы, номинированные в долларах. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

В чем смысл процесса

Речь идет про нормативную структуру ФНБ, то есть фактически никаких операций по купле-продаже иностранной валюты не было совершено. Сейчас это невозможно из-за введенных в отношении Банка России санкционных ограничений. Об этом «Известиям» рассказала управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

«Минфин последовательно исключает из списка валют, в которые может инвестировать, валюты недружественных стран. Если от долларов и евро отказаться не так просто, то от фунта и иены — легко. Так что ФНБ не будет больше размещать средства в этих валютах», — пояснил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Деньги — дело
банкноты банк валюта хранение
Фото: Global Look Press/IMAGO/Erwin Wodicka
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«Дело в том, что Московская биржа с 3 октября уже остановила торги британским фунтом ввиду потенциальных рисков и затруднений при проведении расчетов в британской валюте. По этой же причине с 8 августа на Московской бирже нельзя торговать также японской иеной, а с 14 июня площадка приостановила торги швейцарским франком. Поскольку нет биржевых торгов, а расчеты в данных валютах затруднены или невозможны, Минфин выводит из структуры ФНБ ранее сделанные накопления в этих валютах», — заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Нормализации отношений со странами Запада в ближайшее время никто не ожидает, добавляет аналитик «Финама», поэтому логичным шагом выглядит простое исключение из будущих накоплений фунтов и иены. «Торги евро и долларом на Московской бирже пока продолжаются, поскольку это валюты, всё еще открытые для внешнеторговых операций», — добавил он.

«В рамках бюджетного правила Минфин РФ намерен пополнять Фонд национального благосостояния в юанях. Глава Минфина ранее сообщил, что с января следующего года бюджетное правило уже будет работать. Но только после оценки месячных показателей бюджета. ФНБ, возможно, будет наполнятся в рублях и в юанях. Китайская валюта нужна, чтобы захеджировать курсовые риски от обесценения курса рубля. Для рубля ввод в действие бюджетного правила по скупке иностранной валюты будет означать планомерное ослабление. Однако если цена на российскую нефть будет ниже $70 за баррель, пополнить ФНБ не получится», — уверен Александр Потавин.

По его словам, в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2023 год сказано, что объем ФНБ в 2022 году составит 8,8 трлн рублей, или 6,2% ВВП, а в 2023 году — снизится до 6,3 трлн рублей (или 4,2% ВВП), то есть в «мягком» базовом сценарии общенародная копилка за год сократится на 28,5%.

Деньги — дело
добыча нефти экспорт роснефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Но, судя по всему, доходы госбюджета в следующем году будут ниже запланированных с учетом падения цен на нефть и объемов экспорта, поэтому денег из ФНБ может быть изъято больше запланированного», — заключил он.

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Почему нужна новая структура

«Есть валютная структура ФНБ, которая утверждается Минфином. На счета Министерства финансов поступают рубли от продажи нефти и газа, Банк России эти рубли конвертирует в какие-то активы, которые предусмотрены нормативной структурой ФНБ — то есть в данном случае покупает золото и юани. Центробанк отправляет средства Минфину в любом случае в рублях, но пересчитывая их, согласно курсу юаня или стоимости унции золота», — объясняет далее Екатерина Косарева.

Как отметила эксперт, перечисление средств в других валютах, в частности, например, в долларах, на данный момент просто невозможно.

«То есть эти цифры только на бумаге, фактически деньги переводятся в рублях. И доход получается тоже в рублях. Изменение структуры ФНБ — это, по большому счету, формальность. То есть приведение нормативной ситуации к тому, что мы фактически имеем», — рассказывает аналитик.

Деньги — дело
рубли купюры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Екатерины Косаревой, это «безальтернативный выбор». «По-другому сейчас никак не получится», — заключила она.

Кроме того, исключение фунтов и иены из валютной структуры ФНБ — это появление возможности использовать средства ФНБ, так как счета в евро, фунтах и иенах заблокированы из-за антироссийских санкций, рассказала старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. «А китайский юань и золото мы можем использовать. Это решение — ускорение концепции «Поворот на Восток», — добавила она.

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Из-за управляемого валютного режима курс юаня сильно коррелирует с долларом США, и именно он подходит для проведения валютных интервенций, считает Ксения Бондаренко. «Золото же в данном контексте выглядит как защитный актив — в кризисы, как правило, цена золота растет. Кроме того, из всех валют дружественных стран юань — единственная резервная валюта», — говорит она.

По мнению Ксении Бондаренко, структура 60% (юань) на 40% (золото) — менее ликвидна, но более устойчива в условиях роста макроэкономических рисков в 2023 году.

«Возможно, будет добавлена индийская рупия», — отметил, в свою очередь, Артем Тузов.

Позиция Центробанка

«Изменение структуры ФНБ произошло по большому настоянию руководства Банка России. Позиция Банка России была всегда в том, что валютная структура ФНБ должна соответствовать возможностям ЦБ по инвестированию в те или иные валюты. То есть на данный момент из тех активов, в которые Банк России ранее инвестировал, доступными остались только юань и золото», — пояснила заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Деньги — дело
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

По ее словам, позиция Банка России наиболее адекватна рынку — куда можно инвестировать, туда и инвестировать. Не подвергать средства ФНБ ненужным валютным рискам.

«Деньги Фонда национального благосостояния — это деньги, которые принадлежат будущим поколениям и будут использоваться на горизонте 20–30 лет. А это значит, что на сегодняшний день нужно пользоваться теми инструментами, которые есть, быть гибкими и следовать за ситуацией — если ситуация изменится, то и менять валютную структуру фонда», — резюмировала Юлия Макаренко.

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