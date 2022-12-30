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Минфин России исключил фунты и иены из валютной структуры ФНБ

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Министерство финансов России обнулило остатки на счетах Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иенах и фунтах.

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«В настоящее время остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены», ― говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, министерство утвердило новую структуру ФНБ с увеличением долей юаня и золота. Ведомство собирается разместить до 60% в юанях и до 40% в золоте.

Новая утвержденная Минфином нормативная структура активов ФНБ также полностью исключает возможность инвестирования в долларах США.

«Утверждена новая нормативная структура активов ФНБ в разрешенной иностранной валюте и золоте, в рамках которой исключена возможность инвестирования средств фонда в активы, номинированные в долларах США», ― отметили в Минфине.

20 декабря финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов призвал россиян не покупать валюты недружественных стран. По его словам, покупка валют недружественных России стран нецелесообразна из-за риска, что ими нельзя будет торговать на бирже.

Он напомнил, что Мосбиржа уже прекратила торги британским фунтом, а также может остановить торги долларом и евро. Если торговать, то на Мосбирже вместо доллара и евро, по словам эксперта, можно использовать китайский юань.

Также в декабре специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский напомнил, что Россия несколько лет снижает зависимость экономики от евро и доллара и плавный разворот в Азию резко ускорился в этом году.

По его словам, чем больше стран будет отказываться от использования доллара в расчетах, тем меньше будет зависимость от США и меньше рисков влияния Запада на политические и экономические решения.

До этого, 17 ноября, заместитель министра иностранных дел МИД РФ Александр Панкин сообщил, что на полях саммита «большой двадцатки» Россия обсуждала с рядом стран расширение расчетов в национальных валютах.

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