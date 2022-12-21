Эксперт оценил уход РФ и Индии от доллара и евро во взаимной торговле

Окончательный переход Индии и России на взаимные расчеты в национальных валютах позволит избежать санкций и заморозки финансовых операций со стороны Запада, рассказал «Известиям» 21 декабря специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

По его словам, в мире уже давно рассматривается процесс дедолларизации.

«События этого года способствовали ускорению этого процесса, и всё больше стран начали осуществлять процедуры расчетов в национальных валютах. И главным оплотом в этом выступает Россия. Осознав возможные проблемы при использовании доллара, Индия присоединилась к переходу на оплату национальными валютами в торговле с РФ», — уточнил он.

Как отметил Островский, переговоры об этом велись еще с марта 2022 года и постепенно находились решения, которые в итоге позволили организовать процесс перехода на нацвалюты. 21 декабря директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия и Индия принципиально отказываются от использования доллара и евро во взаимной торговле.

«В конце первой декады декабря стало известно, что пять или шесть российских банков получили разрешение на открытие счетов в рупиях. И уже на этой неделе должны начаться первые оплаты в национальных валютах. Но для полноценного перехода важно решить проблему торгового дисбаланса. Сейчас Индия покупает у нас в десять раз больше, чем продает. Специалисты двух стран стараются найти компромисс по этому вопросу», — рассказал Островский.

Переход на взаимные расчеты, который позволит избежать западных санкций, — важный момент, потому что сотрудничество двух стран набирает оборот и является взаимовыгодным и надежным, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, к сентябрю товарооборот увеличился на 130% в сравнении с тем же периодом прошлого года, достигнув $17 млрд.

«Нет сомнения, что в скором времени планка в $30 млрд, которую поставили лидеры двух стран, будет достигнута», — считает Островский.

Как рассказал эксперт, Индия закупает множество российской продукции в различных областях, в том числе оборонной и ядерной энергетики.

«Также в этом году резко выросли поставки нефти из РФ, сейчас около 22% рынка Индии занимает наша страна. Нью-Дели же экспортирует в РФ фармацевтические, сельскохозяйственные и другие товары», — объяснил он.

Островский подчеркнул, что Россия несколько лет снижает зависимость экономики от евро и доллара, и плавный разворот в Азию резко ускорился в этом году. Также он отметил, что товарооборот с дружественными странами стабильно увеличивается, а доля рубля и дружественных валют в международных расчетах РФ в декабре превысила 50%, объем рублевых операций удвоился за год.

«Чем больше стран будет отказываться от использования доллара в расчетах, тем меньше будет зависимость от США и меньше рисков влияния Запада на политические и экономические решения», — заключил эксперт.

О том, что Индия будет использовать рупию в торговых расчетах с Россией, еще 12 декабря сообщил гендиректор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай.

До этого, 17 ноября, заместитель министра иностранных дел МИД РФ Александр Панкин сообщил, что на полях саммита «большой двадцатки» Россия обсуждала с рядом стран расширение расчетов в национальных валютах.