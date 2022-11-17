МИД РФ сообщил о переговорах с рядом стран G20 о расширении расчетов в нацвалютах

На полях саммита «большой двадцатки» Россия обсуждала с рядом стран расширение расчетов в национальных валютах. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел МИД РФ Александр Панкин в четверг, 17 ноября.

«С отдельными коллегами эти вопросы обсуждались и обсуждаются. Они движутся. Имеются свои определенные технические требования для того, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах или валютах третьих стран. В большей степени сейчас идет подготовка почвы, потому что это решается в двустороннем порядке с каждой конкретной страной», — сказал Панкин.

13 ноября сообщалось, что Индия решила в два раза увеличить объемы торговли с Россией, в том числе с расчетами в национальных валютах. Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич рассказал, что увеличение объемов торговли в первую очередь будет обусловлено наращиванием поставок минеральных ресурсов из РФ.

8 ноября министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщил, что страна начала частичную оплату российского газа в рублях. Он заявил о проведении Анкарой и Москвой технических работ в торговле, в том числе в энергетической сфере, в национальных валютах.

Ранее, в конце октября, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что отказ от евро и доллара и переход на расчет в нацвалютах — необратимый процесс для России. По его словам, государства, не поддержавшие западные санкции, в 2021 году сформировали около 45% всего внешнеторгового оборота России, и этот показатель продолжит расти.

Президент РФ Владимир Путин 14 октября сообщил, что странами Содружества Независимых Государств предпринимаются энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах. Днем ранее глава государства отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. Переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет государств, считает он.