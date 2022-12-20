Аналитик призвал россиян не покупать валюты недружественных стран

Покупка валют недружественных России стран нецелесообразна из-за риска, что ими нельзя будет торговать на бирже. В связи с этим иностранную валюту лучше хранить в количестве нужном только для поездок или деловых целей. Такой совет 20 декабря дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с агентством «Прайм».

«Мосбиржа прекратила торги британским фунтом. Если НКЦ (небанковская кредитная организация «Национальный Клиринговый Центр». ― Ред.) попадет под санкции, то биржа остановит торги долларом и евро. Инвестировать в иностранную валюту недружественных стран нужно ровно столько, сколько нужно для зарубежных поездок и других деловых и личных целей», ― пояснил Антонов.

Специалист также посоветовал приостановить покупки евро и доллара по причине нестабильной ситуации в российской экономике. Более того, при укреплении рубля такие операции совсем потеряют смысл.

«Если торговать, то на Мосбирже вместо доллара и евро можно использовать китайский юань. С начала весны уходящего года интерес к китайскому юаню сильно вырос со стороны россиян, но он пока не стал ведущей мировой резервной валютой. Соответственно, инвестиции в юань тоже рискованные, к тому же китайская валюта славится своим нерыночным курсообразованием и не является первоклассным инвестиционным активом», ― подчеркнул эксперт.

Также Антонов предположил, что в начале следующего года не стоит ожидать курса доллара дороже 70–72 рублей и курса евро больше 72,50–75,00 рублей. Он обратил внимание на то, что несильно снизившиеся цены на нефть привели и к снижению выручки экспортеров топлива, а это повлияло на дисбаланс спроса и предложения на рынке в сторону иностранных валют.

Ранее, 19 декабря, аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что в 2023 году американский доллар может только укрепиться на фоне сложной геополитической обстановки, деглобализации, а также рекордной инфляции по всему миру.

Специалист подчеркнул, что снижение позиций доллара за последние месяцы временно. Так, он напомнил, что американская валюта подорожала после ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США.