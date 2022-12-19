Аналитик предсказал укрепление доллара в следующем году

Геополитические противоречия, деглобализация и рекордная за десятилетия глобальная инфляция помогут американскому доллару укрепиться в 2023 году. Обо этом в понедельник, 19 декабря, рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В последние два месяца американская валюта теряла позиции на мировом рынке, но это лишь временный эффект — в следующем году она вновь обретет силу, рассказал специалист агентству «Прайм».

Он напомнил, что доллар укрепился на фоне ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, с помощью которой пытаются бороться с высокой инфляцией в стране. А также из-за поступающего капитала Евросоюза в США в виду энергокризиса и украинского конфликта.

По мнению Васильева, помимо названных факторов, быстрый подъем процентных ставок западными центробанками, энергетический и продовольственный кризисы приведут к тому, что инвесторы будут вкладывать свои накопления в самый защищенный и ликвидный актив — доллар.

15 декабря аналитик компании «АльфаСтрахование-Жизнь» Александр Сидоров допустил, что к концу 2023 года курс доллара может составить 70 рублей.

По его мнению, тренд на сокращение профицита уже начался. Он продолжится, с одной стороны, благодаря восстановлению импорта, а с другой — из-за падения нефтегазовых доходов на фоне эмбарго и потолка цен на российскую нефть.

Ранее, 5 декабря, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил в беседе с «Известиями», что тенденция ослабления рубля может усилиться. По прогнозам финансиста на декабрь, к концу года $1 может подскочить на уровень 65 рублей, €1 — 68 рублей.