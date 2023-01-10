Вкладно вышло: депозит стал наиболее доходным инструментом в 2022 году

Рублевый депозит показал максимальную доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в 2022 году . Об этом говорится в исследовании FinExpertiza (есть у «Известий»). При размещении 100 тыс. рублей на вкладе в начале года инвестор мог заработать 7,7 тыс., а в корпоративных облигациях — 7,2 тыс. рублей. Однако вложив эту сумму в российские акции, он мог потерять почти 40% . Опрошенные «Известиями» участники рынка считают, что в 2023 году вклады вряд ли сохранят свою относительную привлекательность . Их доходность составит порядка 7,5%. Более перспективными могут стать инвестиции в ОФЗ, а также подешевевшие акции ряда госбанков, ритейлеров и IT компаний.

Продуктовый разбор

В 2022 году консервативные инвесторы могли заработать только на рублевых вкладах, российских корпоративных облигациях и ОФЗ, следует из данных FinExpertiza. Максимальную доходность показал депозит: при открытии вклада на 100 тыс. рублей в начале года и фиксации прибыли в конце него россиянин мог получить 7,7 тыс. рублей . Вложив ту же сумму в корпоративные облигации, инвестор заработал бы 7,2 тыс. рублей, а в ОФЗ — 3,2 тыс. Однако с учетом годовой инфляции в 12% ни один из наиболее популярных инструментов не принес реального дохода людям , придерживающимся пассивной стратегии, отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

При этом вклад мог принести и больший доход. Положив на годовой депозит 100 тыс. рублей в марте, когда средняя ставка составляла 18,7%, к концу 2022-го инвестор получил бы 15,6 тыс. рублей , следует из расчетов FinExpertiza.

Вкладно вышло Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В целом прошедший год стал худшим для финансовых рынков со времен мирового кризиса 2008 года. Кроме того, российский фондовый рынок пережил санкционно-геополитический шок. Так, индекс Мосбиржи полной доходности, который основывается на акциях «голубых фишек», за год упал на 39,2%. То есть вложив 100 тыс. рублей в акции российских компаний в январе, к декабрю инвестор мог потерять 39,2 тыс. рублей . Лидером же по падению цены стал биткоин — за год стоимость монеты в рублях снизилась на 62,8%, сказано в исследовании.

Вложения в иностранные акции для российских инвесторов также обернулись убытками, а на фоне укрепления рубля потери оказались еще более значительными. За 2022 год фондовый индекс S&P 500 полной доходности снизился на 18,6%. При этом российский инвестор, купивший такие паи или собравший сбалансированный портфель из американских акций на 100 тыс. рублей, в итоге потерял 23,4 тыс. Более того, такие активы оказались частично или полностью заморожены.

Вкладно вышло Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

При консервативной стратегии вложения в доллары и евро также принесли бы убытки — за год их курс упал на 5,9%, до 70,2 рубля и на 11%, до 75,2 рубля соответственно. Среднестатистический инвестор в недвижимость не смог бы заработать и на перепродаже квартиры: доходность таких вложений в лучшем случае оказалась околонулевой.

Максимальную прибыль при спекуляциях в 2022 году принесли инвестиции в золото. Купив актив в начале года и продав его на пике цены в марте, россиянин получил бы доходность 82,6% . Значительно заработали также владельцы долларов и евро, которые обменяли их на рубли в марте. При вложении 100 тыс. рублей доход мог составить 63 тыс. и 56,7 тыс. рублей соответственно, выяснили эксперты FinExpertiza.

Куда вложить

В прошлом году полученную доходность во многом определил момент входа , подтвердил инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Алексей Денискин. Так, годовые ставки по депозитам в марте 2022-го достигали 20%, а покупка ОФЗ в период резкого роста ключевой ставки позволила зафиксировать доходность 17–20% . Из акций к концу года подорожали до уровня января не более десятка. Однако некоторые инвесторы смогли заработать, купив подешевевшие российские бумаги после возобновления биржевых торгов. Так, например, акции «Газпрома» с марта до середины июня удвоились в цене.

Вкладно вышло Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Депозит вряд ли сохранит свою привлекательность в 2023 году , ожидает Алексей Денискин. По его словам, доходность вкладов скорее всего останется в пределах 7,5% . При этом долговой рынок может стать неплохой альтернативой.

По мнению главного аналитика ПСБ Дмитрия Монастыршина, в 2023 году лучше формировать портфель из разных инструментов . Среди них может быть депозит, ОФЗ с фиксированной ставкой купона на 5–10 лет, ожидаемая доходность по которым составит 9–10%, а также ОФЗ с привязкой к инфляции.

Статистически среднегодовая доходность рисковых активов за несколько лет гораздо выше, чем по облигациям и вкладам, которые стабильно проигрывают рублевой инфляции, отметил инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. По его словам, это характерно и для акций. Только дивидендная доходность может значительно превысить 10%. Кроме того, потенциал роста к докризисным уровням составляет 70%.

Вкладно вышло Фото: Getty Images/ Nikada

Вместе с тем спекулятивная стратегия для непрофессионального инвестора рискованна , подчеркивает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Он добавил: давление на акции, сырьевые активы и криптовалюты может продолжиться. Однако перспективными способны оказаться, например, сильно подешевевшие в прошлом году акции ряда госбанков, ритейлеров и IT-компаний .

При консервативной стратегии инвестирования стоит исключить труднопрогнозируемые риски, отметил генеральный директор АКРА Михаил Сухов. Одно из условий — размещать средства в рублях.