«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в 2022 году

По итогам 2022 года двумя самыми прибыльными инвестиционными стратегиями на российском рынке оказались инвестиции в корпоративные облигации и набор акций второго эшелона — начиная с полноценного открытия торгов в апреле их доходность вплотную приблизилась к 25%. Подорожавшая в декабре валюта хоть и скорректировала прошлые убытки инвесторов, но так и не позволила им выйти хотя бы в ноль. Подробнее о том, на каких биржевых активах российские инвесторы могли заработать и потерять деньги в прошлом году, — в материале «Известий».

Итоги месяца

В декабре одним из главных событий на российском фондовом рынке стало получение Национальным расчетным депозитарием (НРД) временной лицензии для разблокировки иностранных активов российских инвесторов. Хотя на практике решение европейского регулятора было больше похоже на издевку: сроки для разморозки застрявших в Euroclear и Clearstream ценных бумаг россиян были настолько сжатыми, что реализовать эту опцию не получилось ни у кого.

Открытый портфель 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Еще одно важное событие — ЦБ РФ на заседании в декабре оставил ключевую ставку без изменений. Решение принято в условиях постепенно замедляющейся инфляции. В то же время регулятор отметил рост проинфляционных рисков — рынок отреагировал на это переносом ожиданий повышения ставки на начало 2023-го.

Также в конце года неожиданно для многих российский рубль начал довольно значительно слабеть к иностранным валютам — c начала месяца он подешевел с 61,49 до 69,9 за доллар. В Банке России объяснили это ухудшением внешних условий и снижением мировых цен на нефть.

Валюта под подушкой — доллары и евро

Ослабление рубля к иностранным валютам заметно сказалось на соответствующих инвестиционных портфелях. В нашем случае дополнительную поддержку этому росту оказала ребалансировка: в начале декабря мы привели значения условного инвестпортфеля из долларов и евро к соотношению 50/50. По итогам месяца весь портфель из классических иностранных валют подорожал на 16,2%, но в целом с начала эксперимента инвесторы в эти валюты всё еще в проигрыше — общая стоимость портфеля на конец декабря составила 167,9 тыс. рублей на 200 тыс. первоначально вложенных средств.

Инвестконсультант ФГ «Финам» Иван Пуховой отмечает, что в декабре существенное ослабление рубля могло быть связано и с постепенным восстановлением импорта. Кроме того, ЦБ намекал на возможность возобновления программы покупки валюты. Впрочем, по его словам, такого сценария руководство страны ожидало уже давно.

«Ослабления рубля ждали все, включая правительство и представителей ЦБ. Текущие значения многие называют комфортными, и в отсутствие существенных потрясений мы можем увидеть колебания курса в диапазоне 70–75 рублей за доллар», — отмечает Пуховой.

Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли

Как и в прошлом случае, портфель из экзотических валют тоже заметно укрепился в рублевом выражении — на 13,2%, до общей стоимости 126,9 тыс. рублей. Но в целом из-за всех прошлых проблем, в том числе внезапной остановки торгов швейцарскими франками на Мосбирже, этот инвестиционный портфель показывает худшую динамику среди всех остальных.

Иван Пуховой отмечает, что существенное движение для этого валютного портфеля во многом связано с укреплением зависимости курса от постепенного, но быстрого роста товарооборота между Россией и дружественными юрисдикциями. В будущем колебания курса рубля к экзотическим валютам станут менее резкими из-за роста ликвидности в таких финансовых активах.

Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

Инвестпортфель из государственных облигаций с ежемесячными купонными выплатами в конце года подешевел на 3%, но общая доходность у него осталась положительной — 8,8% с начала эксперимента. Таким образом, первоначально вложенные 200 тыс. рублей выросли до 217,6 тыс. рублей. Кроме того, произошло погашение выпуска 26220 — вместо него планируется покупка выпуска ОФЗ 26215 со сроком погашения 217 дней.

Аналитики «Финама» объясняют декабрьское удешевление этого портфеля паузой в снижении ключевой ставки Банка России и ее потенциальным повышением в 2023 году. Технически при повышении ставок номинал облигаций всегда падает — по всей видимости, именно эту возможность рынок закладывает в котировки таких ценных бумаг. Консервативным инвесторам аналитики рекомендуют рассматривать к покупке короткие облигации перед очередным циклом роста ключевой ставки.

Крупные компании, а не Минфин — четыре выпуска корпоративных облигаций

Облигации крупнейших российских компаний и Московской области продолжают оставаться одним из лучших инвестиционных решений с начала апреля. За весь период доходность этой стратегии составила 23,7%, причем в декабре значительных движений не произошло — портфель подорожал на символические 0,2%. По итогам года его общая стоимость составила 247,4 тыс. рублей.

Аналитики отмечают, что риск по этим облигациям выше, чем по ОФЗ, и на данном этапе этот параметр выливается в более высокую доходность. Проводить какие-либо ребалансировки в данном портфеле собеседники «Известий» пока тоже не видят смысла.

Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»

Инвесторы в акции крупнейших российских компаний по итогам года так и не смогли отыграть все потери 2022 года: по суммарному показателю рублевая стоимость портфеля оказалась на 18,6% ниже первоначально вложенных в акции средств. В конце года этот портфель стоил 162,8 тыс. рублей против 200 тыс. изначально вложенных.

Как отмечают аналитики, динамику портфеля в основном определило падение бумаг «Магнита». При этом за месяц по общему показателю портфель снизился всего лишь на 1,21%. Достичь этого удалось благодаря диверсификации, которая стабилизирует общий портфель — в том числе инвесторы получили дивиденды по «ФосАгро». В январе близится выплата дивидендов по «Роснефти», что позволит дополнительно поддержать этот портфель.

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Удивительно, но факт: наиболее доходным по итогам эксперимента на конец декабря оказался самый высокорисковый портфель, состоящий из акций российских компаний второго эшелона. Несмотря на весьма значительное снижение его стоимости — минус 4% за месяц, его общий результат составил 24,7%, а общая стоимость выросла с 200 тыс. до 249,4 тыс. рублей.

Аналитики отмечают, что данный портфель меняется в рамках общей волатильности. Из существенных новостей стоит отметить передачу более 92% акций ДВМП государству. Но в целом пока трудно оценить, как такое решение повлияет на дальнейшую судьбу компании, однако рынок расценил это как локальный негатив.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).