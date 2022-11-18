Переменный токен: россияне смогут купить цифровые активы через брокеров
Российские инвесторы смогут покупать цифровые финансовые активы (ЦФА) через брокеров. Речь об оцифрованных традиционных инструментах: облигациях, токенах на драгоценные металлы и правах на задолженности третьих лиц. Такие активы уже выпускают, например, «Норникель» и «Сбер». Брокеры готовы предоставить клиентам доступ к подобным операциям через свои системы, когда ЦБ определит четкие критерии разрешенных к покупке неквалифицированными инвесторами цифровых активов, сообщили «Известиям» представители компаний. Помимо этого, ЦФА могут начать обращаться в действующей финансовой инфраструктуре Мосбиржи, допустили на рынке.
Простой доступ
Россиянам могут позволить торговать цифровыми финансовыми активами через брокерские приложения и сайты. Компании готовы предоставить инвесторам доступ к таким операциям после доработки систем и разрешения регулятора. Об этом «Известиям» рассказали в ВТБ, Газпромбанке, «Финаме», ПСБ и «Альфа-Капитале».
Так, инвесторы смогут купить традиционные финансовые инструменты в виде цифровых прав, например облигации, токены на драгоценные металлы и камни, а также задолженности третьих лиц, в том числе обеспеченные ипотекой.
Ранее ЦБ в своем докладе предложил разрешить выпуск таких активов и обеспечить доступ россиян к торговле ЦФА через брокерские приложения и сайты. Гражданам также могут позволить вкладывать средства в иностранные цифровые активы, которые соответствуют определенным критериям, и даже предоставить владельцам долгосрочных ЦФА налоговые льготы, аналогичные ИИС. Эти инициативы регулятор обсудит с федеральными органами и участниками рынка.
ЦФА также могут начать обращаться на Мосбирже. Платформа работает над тем, чтобы попасть в реестр операторов информационных систем Банка России, сообщил управляющий по стратегии и международному присутствию Московской биржи Артем Железнов. Он добавил: биржа видит ЦФА в качестве еще одной категории инвестиционных инструментов, которые могут обращаться в действующей финансовой инфраструктуре. Основные преимущества таких активов — это высокая скорость выпуска и операционная прозрачность для эмитентов и инвесторов.
Если получится запустить торги ЦФА на Мосбирже, то россияне получат удобный доступ к операциям и уровень сервиса не ниже, чем на уже существующих финансовых рынках, отметили в пресс-службе Газпромбанка. Там добавили: в случае успешной реализации этой схемы клиенты также смогут покупать цифровые активы через систему компании.
ВТБ уже ведет переговоры о том, как обеспечить доступ клиентов на брокерском обслуживании к торговле ЦФА, рассказали в пресс-службе организации. Там добавили: основным преимуществом таких инструментов будет сокращение издержек на выпуск, что позволит предложить инвесторам лучшую доходность. Однако риски связаны с тем, что это новый инструмент, поэтому должно пройти время для настройки процессов.
Использовать уже существующую инфраструктуру торгов классическими инструментами для операций с ЦФА логично, так как они схожи и будут дополнять друг друга, считает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. При этом важно сохранить преимущества ЦФА перед классическим биржевым рынком, в частности более простой и дешевый доступ к финансированию для представителей малого и среднего бизнеса (например, с помощью привлечения средств через выпуск цифровых облигаций), добавил директор центра цифровых финансовых активов ПСБ Максим Хрусталев.
Сейчас цифровые активы уже выпускают, например, «Норникель» и «Сбер». В частности, первый летом эмитировал аналог облигаций в виде токенов.
Цифровой ход
В Минфине и Минэке поддержали развитие рынка ЦФА. Там рассмотрят предложения ЦБ, сообщили в пресс-службах министерств. Так, например, вкладывать средства в цифровые активы могут разрешить инвестиционным и негосударственным пенсионным фондам, страховым и управляющим компаниям. Такой сценарий допустили в Минэке. Однако для этого потребуется проработать риски инвестиций в такие активы и установить к ним специальные требования, аналогичные критериям традиционных финансовых инструментов, подчеркнули в пресс-службе министерства.
Необходимо также разрешить вкладывать в ЦФА в рамках управления средствами паевых инвестиционных фондов, считает руководитель направления по взаимодействию с государственными органами «Альфа-Капитала» Николай Швайковский. Участие институциональных инвесторов в операциях с ЦФА станет одним из драйверов развития этого рынка, однако такие вложения должны соответствовать регуляторным требованиям, направленным на защиту конечных клиентов, отметили в пресс-службе Газпромбанка.
Брокеры согласны и с тем, что розничным инвесторам следует разрешить покупать иностранные ЦФА. Главное, чтобы критерии ЦБ не оказались слишком жесткими и не отсекали потенциально интересные активы, считает Дмитрий Леснов из «Финама». По его мнению, также стоит ввести налоговые льготы для владельцев долгосрочных ЦФА. В случае с ИИС эта мера позволила привлечь большее количество инвесторов и длинных денег на фондовый рынок.
Токенизированные активы имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными: прозрачность, невозможность подделки, а также разделение стоимости актива, если он слишком дорог для инвестора, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он оценил: при условии активной работы по регулированию объем рынка ЦФА в России по итогам 2023 года может достичь 1–1,2 трлн рублей.
При этом основные риски запуска торгов с ЦФА — опасность манипуляций, сужения ликвидности и проблем для рынка в случае, если такие инструменты можно будет купить за крипту, считает директор корпоративных рейтингов рейтинговой службы НРА Станислав Письменный. Кроме того, по его мнению, сейчас не лучшее время для инвестиций в иностранные активы через российских брокеров даже в форме ЦФА, так как западные регуляторы могут расширить санкции.