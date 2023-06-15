Сильное звено: российские банки ждут рекордной прибыли

Прибыль российских банков по итогам года составит рекордные 2,5 трлн рублей. Такой прогноз сделал гендиректор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов. Результат может быть достигнут, несмотря на санкции, геополитические риски и вялый экономический рост. Почему кредитные организации добиваются хороших результатов даже на фоне не лучшей экономической конъюнктуры и каковы перспективы отечественного банковского сектора на ближайшее время, разбирались «Известия».

Рекордные прибыли и убытки

Чистка банковской системы в середине 2010-х годов отрицательно повлияла на численность банков в стране (по которой Россия даже сейчас является одним из мировых лидеров), но положительно — на прибыльности кредитных организаций, которая перед пандемией бурно росла. В 2019 году был установлен абсолютный рекорд по объему полученной прибыли, составившей 1,7 трлн рублей (до налогов — 2 трлн). В 2020 году, несмотря на коронавирус, этот показатель был почти повторен — 1,6 трлн.

А вот в 2022 году ситуация в секторе сложилась очень тяжелая. Одновременно случились жесточайшие санкции в истории, обвал рынков, трудности с ведением внешнеэкономической деятельности, экономический спад и повышение ключевой ставки. Всё это привело к катастрофическому падению банковских доходов.

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По итогам очень тяжелого первого полугодия был получен рекордный убыток (1,5 трлн рублей). В июле-декабре ситуация стабилизировалась и банки вышли на суммарную годовую прибыль — правда, минимальную за семь лет (200 млрд рублей) . Это произошло в первую очередь из-за регулятивных послаблений, которые являлись оборотной стороной усиленного формирования резервов на потери — в общей сложности 2,5 трлн рублей. Впрочем, решающую роль в общей прибыльности российских банков сыграл «Сбер», чья годовая прибыль составила 300 млрд рублей. Без него цифры бы ушли в минус.

В начале года общее настроение в секторе было таково, что худшее уже позади. ЦБ предсказывал общую прибыль в триллион, при условии, что «не будет новых потрясений». Другие институты прогнозировали чистые доходы в размере 1-1,5 трлн рублей. К концу апреля оценка Банка России выросла до 1,9 трлн рублей, а затем вышли финансовые результаты за первый квартал, показавшие явную тенденцию к росту прибылей. Теперь Аналитическое кредитное рейтинговое агенство (АКРА) ожидает 2,5 трлн рублей, что на 100 млрд выше рекордного показателя позапрошлого года. Однако, если верить прогнозу, с учетом накопленной инфляции исторического максимума добиться не удастся.

Причины роста

Банки сейчас снова на коне. С чем связана устойчивость, которая впечатляет даже на фоне в целом держащей удар российской экономики? Рост прибыли банков в условиях неопределенности может казаться парадоксальным, говорит финансовый аналитик Марк Гойхман.

— Увеличивается кредитование на фоне того, что в целом относительно стабилизируется экономическая ситуация и не оправдываются наиболее негативные прогнозы, — говорит он. — Значительную роль в данных процессах играет увеличение госзаказов. Повышение государственных выплат относится и к физическим лицам. Данные процессы ведут к повышению потребностей и предложениям в кредитовании. За первый квартал 2023 года юридические лица увеличили его на 2,8%, население — на 3,2%.

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Эксперт добавил, что при этом происходит повышение маржинальности, прибыльности кредитных и иных операций из-за стабильной стоимости привлечения ресурсов и некоторого увеличения кредитных ставок.

При этом, подчеркнул аналитик, целый комплекс факторов влияет на повышение прибыльности банков. Речь идет об общей стабилизации макроэкономической ситуации, которая ведет к относительному снижению рисков и необходимых отчислений в банковские резервы, что уменьшает расходы кредитных учреждений и высвобождает средства. Одновременно повышается на российском рынке стоимость ценных бумаг, которые составляют значительную часть активов банков. А увеличение курсов валют к рублю приводит к получению дополнительного дохода по валютным вложениям банков.

— Один из драйверов роста — увеличение процентной маржи и, соответственно, чистого процентного дохода, — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. — При этом комиссионные доходы показывают более разнонаправленную динамику, в ряде банков они снижаются.

Он также отметил, что у банков растет кредитный портфель, прежде всего за счет корпоративного кредитования, ипотеки, потребкредитов. Доля просроченных кредитов также растет в ряде банков, но уровень покрытия резервов в целом по сектору остается достаточным или высоким.

Перспективы в ближайшие месяцы у сектора также хорошие.

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— Благодаря накопленному ранее запасу прочности и мерам поддержки экономики и финсектора со стороны правительства и ЦБ РФ, отечественные банки смогли не только сохранить устойчивость, но и показали положительный финансовый результат по итогам кризисного года. При этом в текущем году сектор перешел к уверенному восстановлению: по данным ЦБ РФ, за январь-апрель 2023 года российские банки заработали 1,1 трлн рублей прибыли, что кратно превышает показатель всего прошлого года (203 млрд), — отметил аналитик «Финам» Игорь Додонов.

Проигнорировать кризис

По словам эксперта, отечественный банковский сектор уже полностью оправился от кризиса и фактически работает в нормальном режиме. Об этом говорят, в частности, чистые процентные и комиссионные доходы, которые вышли на докризисный уровень.

— Основной объем резервов на возможные потери по кредитам банки создали еще в первом полугодии 2022 года , так что можно ожидать продолжения нормализации стоимости риска. Всё это создает предпосылки для дальнейшего восстановления прибыли сектора, которая по итогам всего текущего года может достичь 2,1-2,3 трлн рублей (при ROE в районе 17-18%), то есть окажется близкой к показателю крайне успешного для сектора 2021 года, — говорит Игорь Додонов.

По словам Марка Гойхмана, в случае возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии доходность размещения средств будет дополнительно увеличиваться в большей степени, чем стоимость привлечения ресурсов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В то же время аналитик отметил и возможные сдерживающие факторы. К ним относится прежде всего возможность обострения геополитической обстановки.

— Есть риски и в дополнительном санкционном давлении, торможении потребительского и инвестиционного спроса, увеличении необоснованной закредитованности бизнеса и населения, — перечислил собеседник издания.

Характерно, что акции российских банков в этом году уверенно опередили широкий рынок по динамике. При этом, по мнению Додонова, они всё еще не исчерпали свой потенциал укрепления.

— Можно, к примеру, обратить внимание на акции ВТБ. Худшее для банка, судя по всему, осталось позади, история с допэмиссиями также завершилась. На таком фоне инвесторы, как мы считаем, постепенно начнут обращать больше внимания на улучшающиеся фундаментальные показатели. Мы также продолжаем положительно оценивать перспективы акций «Сбера», — заключил эксперт.