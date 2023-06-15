 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Авто
Первые грузовые беспилотники добрались до Москвы из Санкт-Петербурга
Мир
Силы ПВО Сирии сбили авиабомбу в ходе атаки Израиля на Дамаск
Мир
The Guardian усомнилась в получении Украиной конкретных сроков по вступлению в НАТО
Армия
СМИ сообщили об увеличении числа боевых дельфинов ВС РФ в Черном море
Мир
Вучич заявил о намерении Приштины оставить сербов в Косово без продуктов
Мир
На границе России задержали двух граждан Эстонии
Мир
Кулеба сравнил Совет Украина – НАТО с танком без пушки
Интернет и технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 10 21H2
Мир
Небензя назвал циничным отсутствие реакции правозащитников на притеснения УПЦ
Наука и техника
WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений
Мир
В Токио откроется самый большой тематический парк по вселенной Гарри Поттера
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5–5,25% годовых
/

Сильное звено: российские банки ждут рекордной прибыли

Кредитные организации проигнорировали санкции и проблемы в экономике
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прибыль российских банков по итогам года составит рекордные 2,5 трлн рублей. Такой прогноз сделал гендиректор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов. Результат может быть достигнут, несмотря на санкции, геополитические риски и вялый экономический рост. Почему кредитные организации добиваются хороших результатов даже на фоне не лучшей экономической конъюнктуры и каковы перспективы отечественного банковского сектора на ближайшее время, разбирались «Известия».

Рекордные прибыли и убытки

Чистка банковской системы в середине 2010-х годов отрицательно повлияла на численность банков в стране (по которой Россия даже сейчас является одним из мировых лидеров), но положительно — на прибыльности кредитных организаций, которая перед пандемией бурно росла. В 2019 году был установлен абсолютный рекорд по объему полученной прибыли, составившей 1,7 трлн рублей (до налогов — 2 трлн). В 2020 году, несмотря на коронавирус, этот показатель был почти повторен — 1,6 трлн.

А вот в 2022 году ситуация в секторе сложилась очень тяжелая. Одновременно случились жесточайшие санкции в истории, обвал рынков, трудности с ведением внешнеэкономической деятельности, экономический спад и повышение ключевой ставки. Всё это привело к катастрофическому падению банковских доходов.

банк прохожие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По итогам очень тяжелого первого полугодия был получен рекордный убыток (1,5 трлн рублей). В июле-декабре ситуация стабилизировалась и банки вышли на суммарную годовую прибыль — правда, минимальную за семь лет (200 млрд рублей). Это произошло в первую очередь из-за регулятивных послаблений, которые являлись оборотной стороной усиленного формирования резервов на потери — в общей сложности 2,5 трлн рублей. Впрочем, решающую роль в общей прибыльности российских банков сыграл «Сбер», чья годовая прибыль составила 300 млрд рублей. Без него цифры бы ушли в минус.

В начале года общее настроение в секторе было таково, что худшее уже позади. ЦБ предсказывал общую прибыль в триллион, при условии, что «не будет новых потрясений». Другие институты прогнозировали чистые доходы в размере 1-1,5 трлн рублей. К концу апреля оценка Банка России выросла до 1,9 трлн рублей, а затем вышли финансовые результаты за первый квартал, показавшие явную тенденцию к росту прибылей. Теперь Аналитическое кредитное рейтинговое агенство (АКРА) ожидает 2,5 трлн рублей, что на 100 млрд выше рекордного показателя позапрошлого года. Однако, если верить прогнозу, с учетом накопленной инфляции исторического максимума добиться не удастся.

Причины роста

Банки сейчас снова на коне. С чем связана устойчивость, которая впечатляет даже на фоне в целом держащей удар российской экономики? Рост прибыли банков в условиях неопределенности может казаться парадоксальным, говорит финансовый аналитик Марк Гойхман.

— Увеличивается кредитование на фоне того, что в целом относительно стабилизируется экономическая ситуация и не оправдываются наиболее негативные прогнозы, — говорит он. — Значительную роль в данных процессах играет увеличение госзаказов. Повышение государственных выплат относится и к физическим лицам. Данные процессы ведут к повышению потребностей и предложениям в кредитовании. За первый квартал 2023 года юридические лица увеличили его на 2,8%, население — на 3,2%.

клиент банка
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Эксперт добавил, что при этом происходит повышение маржинальности, прибыльности кредитных и иных операций из-за стабильной стоимости привлечения ресурсов и некоторого увеличения кредитных ставок.

При этом, подчеркнул аналитик, целый комплекс факторов влияет на повышение прибыльности банков. Речь идет об общей стабилизации макроэкономической ситуации, которая ведет к относительному снижению рисков и необходимых отчислений в банковские резервы, что уменьшает расходы кредитных учреждений и высвобождает средства. Одновременно повышается на российском рынке стоимость ценных бумаг, которые составляют значительную часть активов банков. А увеличение курсов валют к рублю приводит к получению дополнительного дохода по валютным вложениям банков.

— Один из драйверов роста — увеличение процентной маржи и, соответственно, чистого процентного дохода, — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. — При этом комиссионные доходы показывают более разнонаправленную динамику, в ряде банков они снижаются.

Он также отметил, что у банков растет кредитный портфель, прежде всего за счет корпоративного кредитования, ипотеки, потребкредитов. Доля просроченных кредитов также растет в ряде банков, но уровень покрытия резервов в целом по сектору остается достаточным или высоким.

Перспективы в ближайшие месяцы у сектора также хорошие.

портфель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Благодаря накопленному ранее запасу прочности и мерам поддержки экономики и финсектора со стороны правительства и ЦБ РФ, отечественные банки смогли не только сохранить устойчивость, но и показали положительный финансовый результат по итогам кризисного года. При этом в текущем году сектор перешел к уверенному восстановлению: по данным ЦБ РФ, за январь-апрель 2023 года российские банки заработали 1,1 трлн рублей прибыли, что кратно превышает показатель всего прошлого года (203 млрд), — отметил аналитик «Финам» Игорь Додонов.

Проигнорировать кризис

По словам эксперта, отечественный банковский сектор уже полностью оправился от кризиса и фактически работает в нормальном режиме. Об этом говорят, в частности, чистые процентные и комиссионные доходы, которые вышли на докризисный уровень.

Основной объем резервов на возможные потери по кредитам банки создали еще в первом полугодии 2022 года, так что можно ожидать продолжения нормализации стоимости риска. Всё это создает предпосылки для дальнейшего восстановления прибыли сектора, которая по итогам всего текущего года может достичь 2,1-2,3 трлн рублей (при ROE в районе 17-18%), то есть окажется близкой к показателю крайне успешного для сектора 2021 года, — говорит Игорь Додонов.

По словам Марка Гойхмана, в случае возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии доходность размещения средств будет дополнительно увеличиваться в большей степени, чем стоимость привлечения ресурсов.

ключевая ставка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В то же время аналитик отметил и возможные сдерживающие факторы. К ним относится прежде всего возможность обострения геополитической обстановки.

— Есть риски и в дополнительном санкционном давлении, торможении потребительского и инвестиционного спроса, увеличении необоснованной закредитованности бизнеса и населения, — перечислил собеседник издания.

Характерно, что акции российских банков в этом году уверенно опередили широкий рынок по динамике. При этом, по мнению Додонова, они всё еще не исчерпали свой потенциал укрепления.

— Можно, к примеру, обратить внимание на акции ВТБ. Худшее для банка, судя по всему, осталось позади, история с допэмиссиями также завершилась. На таком фоне инвесторы, как мы считаем, постепенно начнут обращать больше внимания на улучшающиеся фундаментальные показатели. Мы также продолжаем положительно оценивать перспективы акций «Сбера», — заключил эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир