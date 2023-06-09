«Кубышка» похудела: снизились объемы международных и валютных резервов РФ

В течение мая международные резервы России снизились на 1,9%, до $11,612 млрд, отчитался Центробанк. На 1 июня 2023 года объем международных валютных резервов составил $584,175 млрд, а ровно год назад — $587 млрд. Валютные резервы по состоянию на 1 июня зафиксированы на отметке $438,344 млрд. Кроме того, в мае стоимость монетарного золота упала с $148,599 млрд до $145,832 млрд . Подробности — в материале «Известий».

Фактор сезонности

«Кубышка» в виде резервов набиралась, чтобы обеспечить устойчивость российской финансовой системы, комментирует руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Скорее всего, в планах и было заложено, чтобы этот запас использовать летом. Кстати, на создание прочного баланса направлены и другие действия Минфина — в частности, продажа нефтеюаней на $0,9 млрд, согласованная несколько дней назад.

Объем резервов России, несмотря на заморозку части их западными странами, всё еще достаточно велик.

Справка «Известий» Международные резервы — это иностранные активы с высокой ликвидностью, которые находятся в распоряжении Центробанка РФ и правительства РФ. Это и запас иностранной валюты, и монетарное золото, и резервная позиция в МВФ. Центробанк перестал скрывать показатели по международным резервам России в конце марта 2023 года. До того почти год информация не публиковалась.

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— Залог прочности среди прочего — низкий госдолг РФ и контролируемая невысокая инфляция, — говорит аналитик.

По ее мнению, низкие доходы от продажи нефти и газа — явление временное.

— Во-первых, фактор сезонности. Летом потребность в электроэнергии за счет той же солнечной энергетики ниже. Во-вторых, сейчас страны ЕС активно используют то, что успели купить до ввода эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Осенью и зимой 2023 года доходы и объемы продаж достигали сверхпоказателей. Но рано или поздно хранилища опустеют.

И тогда наступит время финансово-экономической «эквилибристики»:

— Первый такой «звоночек» — это договоренности между Францией и Китаем на поставки СПГ. Таких сделок с третьими странами будет больше ближе к зиме. Очевидно, что партнеры перепродают часть купленных у РФ энергоресурсов за рубеж, в страны ЕС. И чтобы Россия не теряла на таких сделках, просто необходимо перестать реализовать нефть и газ с дисконтом для партнеров. Это обеспечит приток средств в бюджет и пополнит «кубышку» резервов, — уверена Ольга Орлова.

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В пределах нормы

Международные резервы России на 1 июня 2023 года составляют $584,175 млрд. При этом из них $438,344 млрд резервов представлены валютными резервами и $145,832 млрд резервов представлены монетарным золотом, анализирует ситуацию директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Если сравнивать с 1 июня 2022 года, то международные резервы уменьшились на $3,248 млрд за счет уменьшения валютных резервов на $10,924 млрд и роста объемов монетарного золота на $7,677 млрд. Поскольку с февраля 2022 года хранение резервов в иностранной валюте стало нести в себе санкционные риски, идет постепенный перевод резервов в золото.

Что касается уменьшения самих резервов на $3,248 млрд, то это нормальная ситуация, полагает эксперт.

— За последние 12 месяцев объемы резервов колебались от $597,035 млрд до $540,688 млрд, то есть более чем на $50 млрд, — говорит он.

На этом фоне снижение на $3,248 млрд, на взгляд Артема Тузова, не является критическим и носит сезонный характер. На гражданах и экономике РФ такое незначительное колебание золотовалютных резервов никак не скажется, подчеркивает он.

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Негативный прогноз

Скорее всего, как и в прошлом году, на сокращение повлияли валютные интервенции, валютное рефинансирование и переоценка активов, полагает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

— Это означает, что возможности для помощи экономике РФ снизятся, так как ЦБ РФ будет чуть более ограничен в случае экстренного предоставления банкам или компаниям валютной ликвидности, что, в свою очередь, негативно сказывается на экономической уверенности, так как в случае серьезных потрясений ресурсов на вывод экономики из кризиса будет меньше.

Собеседник «Известий» считает нужным упомянуть, что на данный момент резервов всё еще достаточно, несмотря на значительное снижение в последний год.

— Скорее стоит ожидать дальнейшего снижения резервов на фоне санкций и сложной экономической ситуации, которая пока не позволяет наращивать запасы, — резюмирует Маслов.

Трудно прогнозировать

Снижение международных резервов РФ может иметь последствия для российской экономики и граждан, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Уменьшение валютных резервов может ограничить возможности Центрального банка России по поддержанию стабильности на валютном рынке и защите национальной валюты. Среди последствий — повышение волатильности курса рубля и ухудшение покупательной способности граждан, особенно при импорте товаров.

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По мнению финансиста, на дальнейший рост или падение резервов повлияют разные факторы.

— Рост объема резервов может быть обусловлен положительными изменениями в экономике, увеличением поступлений от экспорта или притоком иностранных инвестиций, — продолжает она. — Однако с учетом сложностей на международной арене, таких как санкции и изменчивость мировых финансовых рынков, прогнозирование будущих изменений в резервах затруднительно.

В целом снижение международных резервов РФ может ограничить возможности Центрального банка в управлении экономикой и стабилизации финансовой системы.

— Для граждан это может привести к росту инфляции, ухудшению условий жизни и ограничению доступа к иностранным товарам и услугам, — предостерегает Юлия Макаренко.