Услуга за услугой: минимальную ставку для кредитов с условиями могут запретить

ЦБ планирует фактически ввести запрет на льготные ставки для банков, если они будут массово «неправильно» продавать кредиты с различными условиями для получения минимального процента. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, который касается полной стоимости кредита (ПСК), и ответа пресс-службы регулятора. Банк России также меняет подход к тому, что приобретает человек вместе с заемными деньгами . Если поправки примут, то это будут уже не только услуги, но и работы и товары. Причем от них можно будет отказаться в течение 30 дней . Также регулятор намерен законодательно зафиксировать запрет на введение заемщика в заблуждение, будто если он не приобретет что-то дополнительно, то ему откажут в деньгах . Такая норма даст ЦБ больше возможностей для наказания нарушителей, практикующих мисселинг.

Процент с нагрузкой

Центробанк подготовил большой пакет поправок ко второму чтению закона о потребкредите («Известия» ознакомились с документом). Изменения в большей степени относятся к ПСК. Одна из важнейших новелл касается использования льготной минимальной ставки, которую банки предлагают при выполнении заемщиком каких-то условий . Например, обещают гарантированно выдать деньги под 4%, если человек переведет в эту организацию зарплатный проект или рефинансирует в нем кредиты, представит залог или дополнительные данные о своем финансовом положении.

Часто заемщики, получив средства под выгодный процент, забывают в прямом или переносном смысле о том, что должны исполнить условия . Естественно, что их настигает наказание в виде штрафных санкций, которые существенно удорожают кредит . Причем это происходит, даже если ставка не меняется. Люди возмущаются, ссылаясь на то, что их не предупреждали о возможных последствиях.

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Поправки в законопроект, принятый в первом чтении год назад, предусматривают решение этой проблемы — совет директоров ЦБ будет устанавливать долю заемщиков, которые не выполняют условия. Если она будет превышена каким-то банком, то регулятор может ввести для него запрет на использование минимальной ставки при расчете стоимости кредита .

— Если банк будет массово «неправильно» продавать кредиты, предлагая льготные ставки клиентам без ожиданий того, что они смогут выполнить условия для их получения, то банк будет обязан рассчитывать и раскрывать более высокую ПСК без учета льготной ставки , — сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Там пояснили, что ни банк, ни заемщик в случае оформления кредитов с условиями, конечно, не могут быть на 100% уверены, что клиент захочет или сможет выполнить их для получения льготной ставки.

— Либо банк заведомо допускает мисселинг. Например, заемщик не планирует приобретение имущества, которое по условиям договора может быть передано в залог, — уточнили в ЦБ.

Реальная стоимость

Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева сравнила такую форму регулирования с макропруденциальными лимитами, которые устанавливаются для выдачи кредитов людям с высокой долговой нагрузкой. Здесь тоже речь идет о праве установить долю клиентов, которые не выполняют условия для получения льготной ставки, добавила она.

По мнению правозащитника, это изменение вводят для исключения манипуляций, когда кредитная организация умышленно «рисует» условия в договоре, понимая, что они невыполнимы , при этом заманивая людей выгодными процентами.

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— Это потом вызывает множество споров и претензий со стороны потребителей, которые начинают возмущаться, что их подкупила низкая ставка, а о санкциях за несоблюдение условий их никто не предупреждал . И им не говорили, что в результате стоимость кредита может сильно возрасти. В текущей финансово-экономической ситуации это увеличивает уровень закредитованности и социальную напряженность. Поэтому обязанность знакомить заемщиков с условиями реальной ставки мы считаем важным изменением. И полностью поддерживаем , — сказала Евгения Лазарева.

С ней согласен и доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

— Логика очень простая и понятная — банки должны четко и ясно объяснить процентные ставки, срок, условия выплаты и дополнительные условия , если они существуют. В обратном случае их ждет «карающая рука» регулятора . На мой взгляд, это правильное направление.

Услуги, товары и работы

Еще один важнейший блок поправок направлен на предотвращение навязывания дополнительных услуг к кредиту .

Первая их часть — Центробанк намерен законодательно закрепить запрет на, как указывается в поправках, «любые действия (в том числе предоставление заемщику неполной, недостоверной информации), направленные на формирование у заемщика ошибочного понимания того, что получение данных дополнительных услуг (работ, товаров) необходимо для получения потребительского кредита (займа)».

Проще говоря, практика, когда сотрудник банка убеждает заемщика, что если он не приобретет, например, страховку, инвестиционную монету, дополнительный продукт или подписку, то ему откажут в заимствовании, будет вне закона .

— Такая норма появилась впервые, — подтвердили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. — Она направлена против навязывания заемщику дополнительных услуг, с тем чтобы у него не складывалось впечатления, что отказ от такой услуги повлечет отказ в кредите.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея уверен, что наличие такого запрета позволяет обсуждать наказание за его нарушение. А мера наказания — отдельный предмет для дискуссии, отметил он.

Причем речь идет не только об услугах. Вторая часть изменений — учитываться будут не только дополнительные услуги, но и товары, а также работы , которые приобретены вместе с кредитом. Что только не пытаются продать банки. Помимо уже привычных страховок это и различные подписки, и даже, как рассказал в недавнем интервью «Известиям» руководитель службы по защите прав потребителей финуслуг Михаил Мамута, одна организация умудрилась убедить заемщика купить флешку с советами бывалых автомобилистов за 147 тыс. рублей.

Действительно, очень часто на стадии подписания договора люди воспринимают предложения о покупке допуслуг или товаров как условие для выдачи кредита и соглашаются на всё .

Как рассказали «Известиям» в ЦБ, если эти товары и услуги — фактическое условие для предоставления кредита и его выполнение влияет на договор, то они должны быть перечислены в заявлении и будут включаться в расчет ПСК.

— Одновременно с кредитом заемщик также может захотеть приобрести другие услуги и товары, которые не влияют на условия кредита. Информация о них будет в отдельном заявлении, которое будет оформлено одновременно с заявлением о предоставлении кредита, — сообщили в Центробанке.

Отказаться за 30 дней

Важно, что не позднее следующего дня, как следует из поправок, банк должен будет напомнить заемщику о том, что есть период охлаждения , в течение которого он может отказаться от любых дополнительных товаров и услуг. Полностью или частично, если, например, человек уже успел воспользоваться подпиской на интернет-кинотеатр. Этот период составит 30 дней .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Такой порядок продажи товаров и услуг вместе с кредитами позволит, по нашему мнению, снизить уровень мисселинга и негативных практик навязывания, — прокомментировали поправки в Центробанке. — Если услуга или товар на самом деле не были нужны заемщику, он осознанно от них откажется и уже не будет опасаться не получить кредит после отказа от ненужных услуг .

Как считает Андрей Столяров, регулятор движется в правильном направлении, поскольку поправки позволят ему более гибко реагировать на недобросовестные действия банков.