 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Метанол нашли в крови всех пострадавших от суррогатного сидра
Мир
Гросси возглавит миссию по ротации экспертов на ЗАЭС
Мир
Небензя назвал инцидент на Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева
Происшествия
В Херсонской области сообщили об ухудшении ситуации в Голой Пристани
Общество
Число отравившихся суррогатным алкоголем в РФ достигло 90 человек
Мир
Небензя заявил о заинтересованности РФ в расследовании разрушения Каховской ГЭС
Общество
Власти Новой Каховки сообщили о незначительном снижении уровня воды
Мир
МИД Азербайджана заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией
Спорт
Александра Овечкина наградили благодарностью президента России
Происшествия
В Ингушетии 15 человек пострадали при столкновении «Газели» и легковушки
Общество
СК РФ объединит дела по факту отравления сидром в одно производство
Общество
Открывшего стрельбу в МФЦ в Москве отправили на принудительное лечение
/

Стечение обязательств: депутаты разберутся с обманом в рекламе о банкротстве

Каким обещаниям об этой процедуре не стоит верить
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме предложили урегулировать рекламу о банкротстве. Сейчас россиянам иногда обещают стопроцентную гарантию прощения всех долгов, что вводит потребителей в заблуждение, рассказала «Известиям» депутат Наталья Костенко. Зачастую процедура несостоятельности физлиц позиционируется в рекламе как освобождение от обязательств без негативных последствий и с сохранением имущества, однако это не так, подчеркнули в ФАС. Должнику могут отклонить запрос, а если одобрят, то его активы продадут для расчета с кредиторами. В дальнейшем человеку будет сложно получить новый заем, а еще раз пройти процедуру дефолта он сможет минимум через пять лет, рассказали эксперты.

Усилить контроль

В России планируют урегулировать рекламу, которая рассказывает о банкротстве, с такой инициативой выступили в Госдуме. Сейчас гражданам обещают стопроцентную гарантию прощения всех долгов, что вводит потребителей в заблуждение, сообщила «Известиям» депутат от «Единой России» Наталья Костенко. Поэтому, по ее словам, следует скорректировать закон о рекламе. Текст документа еще будет формулироваться.

госдума заседание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Кроме того, нужно четко определить, кто имеет право помогать физлицам проходить процедуру несостоятельности, добавила депутат. Например, требовать юридическое образование и определенный опыт в этой сфере. Это необходимо, чтобы людей не втягивали в банкротство, если они всё еще могут выплатить задолженность. Некоторые не понимают, что они могут потерять свое имущество и столкнуться с другими ограничениями, подчеркнула Наталья Костенко.

Справка «Известий»

Механизм судебного банкротства позволяет заемщику признать себя несостоятельным через суд при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Процедура платная, и ею можно воспользоваться только раз в пять лет. Внесудебное банкротство запускается через МФЦ, этот вариант подходит тем, у кого задолженность от 50 до 500 тыс. Процедура бесплатная, однако прибегнуть к такому методу списания долгов можно раз в 10 лет.

Зачастую банкротство физлиц позиционируется в рекламе как безусловное освобождение от долгов без негативных последствий, приводятся и гарантии сохранения имущества, поделились в пресс-службе ФАС. Однако это не соответствует действующему законодательству о несостоятельности и в ряде случаев может рассматриваться как введение граждан в заблуждение, подчеркнули в службе.

фас табличка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Там добавили: ФАС усилила контроль за рекламой процедур банкротства граждан. В ноябре 2022-го служба направила в территориальные органы поручение о необходимости принять меры по пресечению таких практик. ФАС проанализирует достаточность существующих норм закона для выявления и прекращения недобросовестной рекламы, касающейся несостоятельности физлиц.

Законом не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о товаре или услуге, об условиях их приобретения или использования, если при этом искажается смысл сведений и вводятся в заблуждение потребители, пояснили в службе.

Без суда и ссуды: как изменится сумма долга для признания банкротом
В случае принятия законопроекта круг лиц для оформления процедуры расширится

В Минэк законопроект о регулировании рекламы банкротства официально не поступал, сообщили в пресс-службе ведомства. Там не ответили, поддерживают ли инициативу депутатов.

Банкротство и последствия

Рекламные обещания по дефолтам физлиц, такие как «гарантия списания долгов», «не плати кредиторам», вводят в заблуждение граждан. А также могут спровоцировать их на попытку необоснованно уклониться от обязательств, считает партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров. Он отметил: юристы и компании, размещающие такие объявления, как правило, занимаются банкротствами «на потоке», не вникая в суть каждого дела.

Также распространены случаи, когда клиентам советуют до процедуры переоформить на родственников всё имущество, снять со счетов деньги и спрятать. Однако кредиторы могут получить информацию о проведенных операциях, оспорить сделки, а недобросовестное поведение может стать основанием для неосвобождения от обязательств, объяснил эксперт.

Кроме того, многие компании, предоставляющие правовые услуги в этой сфере, обещают списание долгов и умалчивают о последствиях, подчеркнул заместитель председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. По его мнению, необходимо расширять регулирование для защиты прав потребителей в сфере оказания финуслуг.

кредит деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Реклама, с которой хочет бороться законодатель, как правило, представляет лишь положительную сторону процедуры, согласен Сергей Шакиров из Milton Legal. Однако необходимо доносить информацию не только о возможном (а не гарантированном) списании долгов, но и о том, что активы клиента (кроме единственного жилья) будут проданы для расчетов с кредиторами. В дальнейшем также могут возникнуть проблемы с оформлением новых займов, а потребитель не сможет стать руководителем юрлица в течение следующих пяти лет.

Не звони мне, не звони: число претензий к взыскателям из банков за год утроилось
Чем объясняется такой рост и как это связано с показателями просрочки

Процедуру несостоятельности в России прошло уже более 800 тыс. граждан, рассказал эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев. Скорее всего, некоторая часть из них не так сильно нуждалась в признании несостоятельности и могла быть введена в заблуждение рекламой.

Компании, которые занимаются судебным банкротством граждан, привлекаются к ответственности со стороны ФАС за рекламу с 2017-го. И с прошлого года контроль усилился, подчеркнул Михаил Алексеев. По его словам, это правильный путь, так как введение потребителей в заблуждение слоганами о «списании долгов» и «стопроцентной гарантии» может сделать отрасль токсичной.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир