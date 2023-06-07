Стечение обязательств: депутаты разберутся с обманом в рекламе о банкротстве
В Госдуме предложили урегулировать рекламу о банкротстве. Сейчас россиянам иногда обещают стопроцентную гарантию прощения всех долгов, что вводит потребителей в заблуждение, рассказала «Известиям» депутат Наталья Костенко. Зачастую процедура несостоятельности физлиц позиционируется в рекламе как освобождение от обязательств без негативных последствий и с сохранением имущества, однако это не так, подчеркнули в ФАС. Должнику могут отклонить запрос, а если одобрят, то его активы продадут для расчета с кредиторами. В дальнейшем человеку будет сложно получить новый заем, а еще раз пройти процедуру дефолта он сможет минимум через пять лет, рассказали эксперты.
Усилить контроль
В России планируют урегулировать рекламу, которая рассказывает о банкротстве, с такой инициативой выступили в Госдуме. Сейчас гражданам обещают стопроцентную гарантию прощения всех долгов, что вводит потребителей в заблуждение, сообщила «Известиям» депутат от «Единой России» Наталья Костенко. Поэтому, по ее словам, следует скорректировать закон о рекламе. Текст документа еще будет формулироваться.
Кроме того, нужно четко определить, кто имеет право помогать физлицам проходить процедуру несостоятельности, добавила депутат. Например, требовать юридическое образование и определенный опыт в этой сфере. Это необходимо, чтобы людей не втягивали в банкротство, если они всё еще могут выплатить задолженность. Некоторые не понимают, что они могут потерять свое имущество и столкнуться с другими ограничениями, подчеркнула Наталья Костенко.
Зачастую банкротство физлиц позиционируется в рекламе как безусловное освобождение от долгов без негативных последствий, приводятся и гарантии сохранения имущества, поделились в пресс-службе ФАС. Однако это не соответствует действующему законодательству о несостоятельности и в ряде случаев может рассматриваться как введение граждан в заблуждение, подчеркнули в службе.
Там добавили: ФАС усилила контроль за рекламой процедур банкротства граждан. В ноябре 2022-го служба направила в территориальные органы поручение о необходимости принять меры по пресечению таких практик. ФАС проанализирует достаточность существующих норм закона для выявления и прекращения недобросовестной рекламы, касающейся несостоятельности физлиц.
Законом не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о товаре или услуге, об условиях их приобретения или использования, если при этом искажается смысл сведений и вводятся в заблуждение потребители, пояснили в службе.
В Минэк законопроект о регулировании рекламы банкротства официально не поступал, сообщили в пресс-службе ведомства. Там не ответили, поддерживают ли инициативу депутатов.
Банкротство и последствия
Рекламные обещания по дефолтам физлиц, такие как «гарантия списания долгов», «не плати кредиторам», вводят в заблуждение граждан. А также могут спровоцировать их на попытку необоснованно уклониться от обязательств, считает партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров. Он отметил: юристы и компании, размещающие такие объявления, как правило, занимаются банкротствами «на потоке», не вникая в суть каждого дела.
Также распространены случаи, когда клиентам советуют до процедуры переоформить на родственников всё имущество, снять со счетов деньги и спрятать. Однако кредиторы могут получить информацию о проведенных операциях, оспорить сделки, а недобросовестное поведение может стать основанием для неосвобождения от обязательств, объяснил эксперт.
Кроме того, многие компании, предоставляющие правовые услуги в этой сфере, обещают списание долгов и умалчивают о последствиях, подчеркнул заместитель председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. По его мнению, необходимо расширять регулирование для защиты прав потребителей в сфере оказания финуслуг.
Реклама, с которой хочет бороться законодатель, как правило, представляет лишь положительную сторону процедуры, согласен Сергей Шакиров из Milton Legal. Однако необходимо доносить информацию не только о возможном (а не гарантированном) списании долгов, но и о том, что активы клиента (кроме единственного жилья) будут проданы для расчетов с кредиторами. В дальнейшем также могут возникнуть проблемы с оформлением новых займов, а потребитель не сможет стать руководителем юрлица в течение следующих пяти лет.
Процедуру несостоятельности в России прошло уже более 800 тыс. граждан, рассказал эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев. Скорее всего, некоторая часть из них не так сильно нуждалась в признании несостоятельности и могла быть введена в заблуждение рекламой.
Компании, которые занимаются судебным банкротством граждан, привлекаются к ответственности со стороны ФАС за рекламу с 2017-го. И с прошлого года контроль усилился, подчеркнул Михаил Алексеев. По его словам, это правильный путь, так как введение потребителей в заблуждение слоганами о «списании долгов» и «стопроцентной гарантии» может сделать отрасль токсичной.