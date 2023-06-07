Стечение обязательств: депутаты разберутся с обманом в рекламе о банкротстве

В Госдуме предложили урегулировать рекламу о банкротстве . Сейчас россиянам иногда обещают стопроцентную гарантию прощения всех долгов, что вводит потребителей в заблуждение , рассказала «Известиям» депутат Наталья Костенко. Зачастую процедура несостоятельности физлиц позиционируется в рекламе как освобождение от обязательств без негативных последствий и с сохранением имущества, однако это не так , подчеркнули в ФАС. Должнику могут отклонить запрос, а если одобрят, то его активы продадут для расчета с кредиторами. В дальнейшем человеку будет сложно получить новый заем, а еще раз пройти процедуру дефолта он сможет минимум через пять лет, рассказали эксперты.

Усилить контроль

В России планируют урегулировать рекламу, которая рассказывает о банкротстве, с такой инициативой выступили в Госдуме . Сейчас гражданам обещают стопроцентную гарантию прощения всех долгов, что вводит потребителей в заблуждение , сообщила «Известиям» депутат от «Единой России» Наталья Костенко. Поэтому, по ее словам, следует скорректировать закон о рекламе. Текст документа еще будет формулироваться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Кроме того, нужно четко определить, кто имеет право помогать физлицам проходить процедуру несостоятельности , добавила депутат. Например, требовать юридическое образование и определенный опыт в этой сфере. Это необходимо, чтобы людей не втягивали в банкротство, если они всё еще могут выплатить задолженность . Некоторые не понимают, что они могут потерять свое имущество и столкнуться с другими ограничениями, подчеркнула Наталья Костенко.

Справка «Известий» Механизм судебного банкротства позволяет заемщику признать себя несостоятельным через суд при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Процедура платная, и ею можно воспользоваться только раз в пять лет. Внесудебное банкротство запускается через МФЦ, этот вариант подходит тем, у кого задолженность от 50 до 500 тыс. Процедура бесплатная, однако прибегнуть к такому методу списания долгов можно раз в 10 лет.

Зачастую банкротство физлиц позиционируется в рекламе как безусловное освобождение от долгов без негативных последствий, приводятся и гарантии сохранения имущества , поделились в пресс-службе ФАС. Однако это не соответствует действующему законодательству о несостоятельности и в ряде случаев может рассматриваться как введение граждан в заблуждение, подчеркнули в службе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Там добавили: ФАС усилила контроль за рекламой процедур банкротства граждан. В ноябре 2022-го служба направила в территориальные органы поручение о необходимости принять меры по пресечению таких практик . ФАС проанализирует достаточность существующих норм закона для выявления и прекращения недобросовестной рекламы, касающейся несостоятельности физлиц.

Законом не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о товаре или услуге, об условиях их приобретения или использования, если при этом искажается смысл сведений и вводятся в заблуждение потребители, пояснили в службе.

В Минэк законопроект о регулировании рекламы банкротства официально не поступал, сообщили в пресс-службе ведомства. Там не ответили, поддерживают ли инициативу депутатов.

Банкротство и последствия

Рекламные обещания по дефолтам физлиц, такие как «гарантия списания долгов», «не плати кредиторам», вводят в заблуждение граждан. А также могут спровоцировать их на попытку необоснованно уклониться от обязательств , считает партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров. Он отметил: юристы и компании, размещающие такие объявления, как правило, занимаются банкротствами «на потоке», не вникая в суть каждого дела.

Также распространены случаи, когда клиентам советуют до процедуры переоформить на родственников всё имущество, снять со счетов деньги и спрятать . Однако кредиторы могут получить информацию о проведенных операциях, оспорить сделки, а недобросовестное поведение может стать основанием для неосвобождения от обязательств, объяснил эксперт.

Кроме того, многие компании, предоставляющие правовые услуги в этой сфере, обещают списание долгов и умалчивают о последствиях , подчеркнул заместитель председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. По его мнению, необходимо расширять регулирование для защиты прав потребителей в сфере оказания финуслуг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Реклама, с которой хочет бороться законодатель, как правило, представляет лишь положительную сторону процедуры , согласен Сергей Шакиров из Milton Legal. Однако необходимо доносить информацию не только о возможном (а не гарантированном) списании долгов, но и о том, что активы клиента (кроме единственного жилья) будут проданы для расчетов с кредиторами. В дальнейшем также могут возникнуть проблемы с оформлением новых займов, а потребитель не сможет стать руководителем юрлица в течение следующих пяти лет.

Процедуру несостоятельности в России прошло уже более 800 тыс. граждан , рассказал эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев. Скорее всего, некоторая часть из них не так сильно нуждалась в признании несостоятельности и могла быть введена в заблуждение рекламой.