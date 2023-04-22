Без суда и ссуды: как изменится сумма долга для признания банкротом

Правительство рассмотрит возможность увеличения суммы долга для банкротства без участия суда. Сейчас такая процедура доступна через МФЦ , а ее срок составляет полгода. При признании банкротом все долги компании от 50 тыс. до 500 тыс . рублей признаются безнадежными к взысканию. Согласно законопроекту, сумма долга, доступная для банкротства без суда, увеличена в два раза — до 1 млн рублей. При этом минимальная планка снижается до 25 тыс. рублей. Как новый порядок может повлиять на российскую экономик у и граждан — в материале «Известий».

Вернуть к нормальной жизни

Поправки в закон подготовили в Минэкономразвития. О необходимости корректировки правил ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. Проект предусматривает возможность банкротства для пенсионеров и других категорий лиц, которые полностью находятся на иждивении государства: пенсионеры и те, кто существует на социальные выплаты.

Подать на банкротство можно будет всего через год после взыскания долга в принудительном порядке. Для всех остальных устанавливается срок в семь лет. Сейчас такой возможности нет из-за получения доходов по трудовому договору, и приставы не завершают исполнительного производства.

Увеличение лимита задолженности, при котором доступна упрощенная процедура банкротства, отражает реальную ситуацию, сложившуюся на рынке , полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

— Количество банкротств растет, причем значительная доля банкротов превышает лимит в 500 тыс. рублей. Для них процедура затягивается из-за перегруженности судов и волокиты, что мешает возвращению этих людей к нормальной экономической жизни, — пояснил он.

Зависшие долги ухудшают состояние кредитных портфелей банков и вынуждают их держать большие резервы, закладывать в стоимость большие риски невозврата, отмечает собеседник издания.

— Люди, находящиеся под затянувшейся процедурой банкротства, вынуждены скрывать текущие доходы, предпочитая действовать в теневой зоне. Всё это негативно сказывается на темпах роста экономики и потребительском спросе , — добавляет Клюкин.

Точечная помощь

Поправки имеют важное социально-экономическое значение и должны рассматриваться как часть поддержки наших граждан, в том числе в имеющейся экономической ситуации , полагает исполняющий обязанности директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин.

— Причем поддержки точечной, направленной на тех, кому она действительно необходима. Изменения в регулировании банкротств заслуживают поддержки. Они призваны улучшить положение наиболее социально уязвимых лиц и снизить нагрузку на судебную систему, расширив возможности для упрощенного, внесудебного банкротства, — дополняет специалист.

По словам эксперта, процедура внесудебного банкротства распространится на пенсионеров и получателей пособий, а это в том числе беременные женщины, семьи с детьми.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Доходы в объеме прожиточного минимума не подпадают под взыскания, но удержания из остальной части пособий, например, могут происходить очень длительный период, не особо помогая кредиторам, но существенно влияя на жизнь должников, живущих на такие пособия. Банкротство становится выходом из такой кабалы , — уточняет эксперт.

Схожая в чем-то ситуация с расширением процедуры и на граждан, в отношении которых уже более семи лет осуществляется принудительное взыскание задолженности.

— По существу, это взыскание неэффективно, но может продолжаться десятилетиями, — продолжает он. — Поправки позволяют и в этой ситуации перевернуть страницу, вырваться из ярма и начать финансовую жизнь сначала.

Расширение границ задолженностей до интервала 25 тыс. — 1 млн рублей также вполне оправданно. Особенно учитывая, что процедуры в прежних границах зарекомендовали себя положительно, отмечает собеседник «Известий».

— Не очень понятно, почему безнадежный должник на полмиллиона может выйти из кабалы, а на 510 или 600 тыс. рублей — уже нет. Увеличение лимита не является в данном случае чрезмерным, — говорит эксперт. — Также не стоит забывать, что сохраняются ограничения на граждан, которые прошли внесудебное банкротство. Это и возможность повторить процедуру лишь через очень длительный период, и запрет на занятие бизнесом или занятие руководящих позиций в ряде сегментов. Это тоже инструменты, оправдывающие расширение инструмента и снижающие риски злоупотребления им. Для людей, связывающих свою жизнь с предпринимательством, например, это стимул не банкротиться, а найти варианты рассчитаться по долгам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом фиксация факта внесудебного банкротства позволяет банкам подходить взвешенно к решениям о кредитовании таких клиентов и защищает интересы организаций, заключает Олег Москвитин.

Простор для махинаций

Внесудебное банкротство предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство через суд и не имеет движимого и недвижимого имущества (за исключением единственного жилья), поясняет к.э.н., старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Сергей Зубов.

— Воспользоваться данной процедурой могут любые категории граждан, в первую очередь малоимущие и пенсионеры. В принципе такая процедура удобна и заемщикам, получающим возможность избавиться от чрезмерного долга, и кредиторам, которые снижают издержки на дорогостоящую и неэффективную процедуру банкротства граждан через суд , — уточнил он .

По мнению аналитика, инициатива расширения круга лиц с доступом к досудебному банкротству направлена на усиление контроля со стороны банков над кредитными рисками.

— В настоящее время банки в погоне за доходами всё чаще кредитуют граждан с высоким показателем долговой нагрузки. При расширении упрощенной процедуры банкротства они тщательнее будут подходить к оценке кредитоспособности заемщика, — поясняет экономист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе

В то же время эта процедура содержит потенциальный риск нарушения интересов кредиторов и открывает возможности для мошенничества со стороны недобросовестных должников (сокрытие имущества, зарплаты в конвертах и т.п.).

— Поэтому необходимо совершенствование простых и понятных проверочных механизмов, в первую очередь подтверждения имущественного статуса должника , — упоминает о рисках Сергей Зубов.

Как утверждает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко, часто люди, которые допускают возможное банкротство, заранее переписывают имущество на близких, дальних родственников и друзей.

По мнению финансиста, фактически проверить это очень сложно. Выписки при проверке платежеспособности берут за 3–5 лет максимум, а в подробности более далеких сделок не вдаются. Фактически эта схема означает пользование кредитными средствами и их невозврат банку, резюмирует Юлия Макаренко.