Щедрое положение: сумму внесудебного списания долгов увеличат до 1 млн

В России планируют расширить возможности для внесудебного списания долгов. Во-первых, с 500 тыс. до 1 млн рублей увеличат максимальную сумму обязательств, от которых можно избавиться. Во-вторых, право обратиться за списанием получат пенсионеры и женщины в декрете — по нынешней версии закона они не могут этого сделать, так как имеют постоянный доход в виде соцвыплат. Законопроект с новыми нормами разработало Минэкономразвития. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия». Документ могут внести в Госдуму и принять в течение весенней сессии, отметили в Минэке. В этом случае процедура внесудебного списания долгов упростится уже в текущем году.

Дорогу пожилым

Максимальная сумма долга, которую можно списать по упрощенной процедуре внесудебного банкротства, увеличится с 500 тыс. до 1 млн рублей. Нижняя граница снизится с 50 до 25 тыс. Соответствующее предложение Минэкономразвития на этой неделе одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, к категориям граждан, которым доступна эта возможность, добавятся пенсионеры и женщины в декретном отпуске. Сейчас ни те ни другие избавиться от долгов во внесудебном порядке не могут. Дело в том, что пенсии и соцвыплаты, которые они получают, считаются постоянным доходом. Поэтому, когда они не могут погасить кредит или другой долг, против них можно открыть исполнительное производство.

И в этом случае возникает коллизия: с одной стороны, закон ограничивает взыскание долгов с небольших пенсий и соцвыплат, с другой — он же не разрешает закрыть исполнительное производство, если у должника есть постоянный доход. В результате задолженность будет «висеть» бессрочно, пояснил «Известиям» эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев. А одно из обязательных условий инициирования упрощенной процедуры внесудебного банкротства — отсутствие у должников открытых исполнительных производств.

После принятия законопроекта, разработанного Минэком, такие граждане смогут обращаться с заявлениями о списании долгов, рассказал «Известиям» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

— Что важно: человеку не придется документально доказывать, что его единственным доходом является соцвыплата. Пенсионеру достаточно заявить об этом, потому что норма носит декларативный характер , — подчеркнул эксперт.

«Законопроект направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан» , — говорится в пояснительной записке к нему.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

После рассмотрения на заседании правительства проект должен поступить в Госдуму. Минэк рассчитывает, что он будет принят парламентариями уже в весеннюю сессию, сообщил «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Справка «Известий» Механизм внесудебного банкротства для физлиц появился в России в сентябре 2020 года. Чтобы человека признали банкротом, ему следует подать заявление в МФЦ. Обязательным условием для признания человека банкротом является отсутствие у него имущества, которое можно было бы взыскать в качестве уплаты долга. «Простить» задолженность могут по любым гражданско-правовым обязательствам (займам, кредитам, выданным поручительствам), обязательным платежам (налогам и сборам) и по алиментам. На данный момент списать по данной процедуре можно сумму от 50 до 500 тыс. рублей.

Меньше отказов

За три года действия процедуры (с сентября 2020-го по март 2023 года) заявления на инициирование внесудебного банкротства подало более 16 тыс. человек на общую сумму 5,5 млрд рублей, свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Из них почти 11 тыс. смогли списать свои задолженности на 3,8 млрд рублей.

В I квартале 2023 года МФЦ опубликовал 2510 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан — в два раза больше, чем январе–марте 2022 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Мы видим высокий спрос на процедуру среди физических лиц. Вызван он ростом информированности граждан о таком инструменте списания долгов и понимания требований к нему, — считает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. — По нашим данным, задумывается о банкротстве порядка 5–7% всех должников. Но не все подходят под условия процедуры.

Включение в число претендентов на процедуру пенсионеров — логичный шаг, но массовых заявлений от них ждать не стоит, полагает эксперт. Эта категория граждан традиционно ответственно относится к своим обязательствам, и их доля не превышает 2% от общего числа тех, кто имеет просроченные обязательства, указал Борис Воронин.

Но именно пенсионеры и социально незащищенные слои населения изначально были самыми главными потенциальными получателями услуги по упрощенному банкротству, обращает внимание Михаил Алексеев. По его мнению, с учетом падения уровня реально располагаемых доходов, растущего уровня закредитованности и просрочки на фоне инфляции нуждающихся в прохождении процедуры в упрощенном порядке становится больше.