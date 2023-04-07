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Ссуды и следствия: число граждан-банкротов увеличилось почти в 1,5 раза

Ждать ли ускорения темпов роста несостоятельности физлиц
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Количество граждан-банкротов в I квартале выросло на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за январь–март суды признали несостоятельными 76 тыс. россиян против 54,2 тыс. годом ранее. Темпы увеличения числа дефолтов через суд стабилизировались и вряд ли ускорятся в ближайшее время, уверены эксперты. По итогам года стоит ожидать роста около 40%, но ухудшение экономической ситуации может изменить этот прогноз.

Дефолтная пауза

По итогам января–марта этого года суды признали несостоятельными 76 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 40,3% больше, чем в аналогичном периоде 2022-го, следует из данных «Федресурса». Но темпы роста остались практически на уровне начала прошлого года: тогда в I квартале число граждан-банкротов увеличилось на 33,6%, до 54,2 тыс. к такому же периоду 2021-го.

Рейтинг лидеров по абсолютному числу банкротств физлиц в этом году возглавила Москва, которая год назад уступала места в списке Краснодарскому краю и Московской области. В столице за первые три месяца зафиксировано 3,63 тыс. новых дефолтов, или на 45,5% больше, чем год назад. На втором и третьем местах оказались Московская область (3,6 тыс., +41,2%) и Краснодарский край (3,5 тыс., +33,5%). Пятерку замыкают Башкортостан (3,2 тыс., +34,8%), Свердловская область (2,7 тыс., +22,2%), следует из материалов. В начале 2023-го подавляющую часть процедур о несостоятельности по-прежнему инициировали сами должники: 96,7% случаев против прошлогодних 94,8%. Оставшаяся приходится на конкурсных кредиторов и налоговую службу.

Закрытый магазин
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Процедура несостоятельности через суд действительно помогает освободиться от непосильных долгов и актуальна в любых экономических условиях, отметил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. По его словам, информированность граждан о возможности списания долгов возрастает из года в год, как и доверие к этому инструменту. Это и объясняет такую динамику по дефолтам.

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Темпы роста судебных банкротств граждан стабилизировались и в ближайшее время вряд ли ускорятся, поскольку эффект новизны процедуры уже себя исчерпал, а экономические факторы не столь изменчивы, чтобы повлиять на динамику. К примеру, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в прошлом году снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021-м, — рассказал руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

В то же время к другой схеме банкротства — внесудебной — в январе–марте были допущены 2,5 тыс. человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го, говорится в данных «Федресурса». Доля запущенных дел к числу поданных заявлений за год выросла с 55% до 69%. Всего с сентября 2020-го по март этого года процедуру прошли 16 тыс. человек с суммой долга 5,55 млрд рублей. Из них завершены почти 11 тыс. дел, в рамках которых гражданам списаны долги в 3,82 млрд.

банкротство внесудебное
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

По внесудебной процедуре уже пройден этап отложенного старта, считает Илья Торосов. Сейчас ведется работа над повышением ее доступности по поручению президента для пенсионеров и других социально уязвимых категорий граждан, добавил чиновник.

Справка «Известий»

В России механизм судебного банкротства граждан работает с октября 2015-го, а внесудебного — с сентября 2020 года. Первая схема позволяет россиянину признать себя несостоятельным через суд при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Такая процедура платная, и ею можно воспользоваться лишь раз в пять лет. Вторая дает физлицу право признать себя банкротом без суда, она бесплатная и запускается через МФЦ. Но этот механизм подходит только тем, у кого есть задолженность от 50 тыс. до 500 тыс. Прибегнуть к этому способу избавления от долгов можно раз в 10 лет.

Выход на плато

«Известия» спросили топ-30 банков о динамике несостоятельности среди их клиентов. В Росбанке сообщили, что наблюдают стабильное количество «входов» клиентов в банкротства. Суммарно в I квартале процедуру начали около 1,5 тыс. клиентов, что соответствует средним значениям предыдущих периодов. Количество новых дел по автокредитам и ипотеке незначительно сокращается, по потребзаймам и кредиткам несколько лет демонстрирует стабильность — в месяц оформляются банкротства примерно на 100 млн рублей, поделились в организации. В «Зените» сказали, что доля дефолтов незначительная в общем объеме взыскания.

кошелек с мелочью
Фото: ТАСС/Антон Вергун

В этом году рост количества банкротств граждан в судебном порядке замедлится, ожидают в Сбере. Но причины финансовых проблем останутся прежними: потеря дохода, нерациональное управление бюджетом, семейные разводы, уверены там.

В абсолютном выражении прирост количества дефолтов достаточно высок, несмотря на то, что темпы увеличения их числа стабилизируются, отметил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Сохранение такой динамики — достаточно серьезная тенденция, говорящая о востребованности механизма, считает он. По мнению эксперта, замедление прироста возможно только при улучшении показателей рынка труда и реальных доходов населения.

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Платежеспособность россиян, несмотря на стрессовые ситуации прошлого года, выглядит на текущий момент достаточно стабильно. Об этом свидетельствует и сумма в счет погашения долга, которая в I квартале вернулась на уровень 2021-го, — подчеркнул президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

На сегодня проблемы с выплатами испытывают порядка 7–8 млн заемщиков, что сопоставимо с показателями предыдущих лет, оценил он.

офис банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

С «плохими» долгами на рынке розничного кредитования всё достаточно стабильно — серьезного ухудшения качества обслуживания кредитов со стороны заемщиков не наблюдается, отметили в НБКИ. При сохранении нынешних тенденций в экономике и на рынке труда серьезной динамики роста долговой нагрузки в 2023-м не стоит ожидать, заверили там.

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Ускорить темпы роста судебных банкротств может изменение экономической ситуации, например, резкое снижение доходов граждан, но в прогнозах такого сценария нет, сказал Алексей Юхнин из «Федресурса». Поэтому увеличение их количества будет происходить по мере информирования граждан о механизме освобождения от долгов. По его оценкам, в этом году число банкротств вырастет на 40% к 2022-му.

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