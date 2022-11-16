Без суда и средств: Путин поддержал инициативы об упрощении банкротства

Признать себя банкротом, подав заявление в МФЦ, теперь смогут пенсионеры, а также беременные, родители с детьми и другие граждане, живущие на одно социальное пособие . Такие инициативы Владимир Путин поддержал 16 ноября во время совещания с правительством по совершенствованию процедуры внесудебного банкротства. Допустимый диапазон их долга существенно расширят , следует из предложений министра экономического развития Максима Решетникова. Защитники прав потребителей уточнили «Известиям», что такие меры необходимо принимать до конца года. Также на совещании глава государства обсудил ситуацию на рынке автопрома и одобрил идею расширить программу льготного кредитования для покупки машин .

Автомобильный подъем

После начала специальной военной операции РФ на Украине некоторые западные компании покинули российский рынок. Несмотря на сложности и ограничения, Владимир Путин призвал сделать покупку машин более доступной для российских семей . Для этого глава Минпромторга Денис Мантуров предложил распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных, а также членов их семей и служивших в армии пенсионеров .

По его словам, предложение «полностью согласовано» с Минфином. Эту инициативу одобрил и президент. Впрочем, глава государства поручил во время ее реализации следить за ценами на автомобили, чтобы никто «под сурдинку» не поднимал их необоснованно .

Без суда и средств_1 Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

Напомним, что программы льготных автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» запустили в 2019 году. Они предусматривают скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке новой машины в кредит. Акция, в частности, распространялась на тех, кто приобретает автомобиль впервые, а также на россиян с несовершеннолетними детьми и на медработников. Автомобиль должен быть российского производства и стоимостью не более 1,5 млн рублей.



На фоне внешних ограничений ситуация на рынке автомобильной техники в Россит в целом непростая , отметил Владимир Путин. Однако основные производители, по его словам, смогли запустить почти все конвейеры по производству — как легковых, так и грузовых машин.

Без суда и средств_2 Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Министр Мантуров также подтвердил: ситуация в отрасли постепенно стабилизируется . «Это касается «АвтоВАЗа», «ГАЗа», «КамАЗа», «УАЗа» и «Урала», — добавил глава Минпромторга. В пресс-службе «КамАЗа» подтвердили «Известиям», что работа идет стабильно и вровень с показателями прошлого года. Так, заводы и подразделения «КамАЗа» с начала 2022-го выпустили свыше 36 машкомплектов, что на 1,5% больше прошлогодних данных за аналогичный период: тогда было произведено 35,5 тыс.

Как заявил «Известиям» автоэксперт Сергей Канаев, в сложившейся ситуации власти должны делать все необходимое, чтобы увеличить спрос на автомобили. В частности, распространять программы господдержки на различные группы населения. Параллельно с этим необходимо снижать ставку по кредиту и в идеале сделать ее нулевой, считает он. По словам эксперта, это поможет не только улучшить качество жизни населения, но и спасет многие компании.

«Люди превращаются в вечных должников»

Главным вопросом совещания Владимира Путина с членами правительства стало обсуждение процедуры внесудебного банкротства граждан . О промежуточных результатах действия такого способа бесплатно и законно освободиться от долгов через МФЦ президенту доложил глава Минэка Максим Решетников. По его данным, судебной процедурой банкротства воспользовались 670 тыс. граждан, а внесудебной — порядка 12 тыс. с долгами в 4,2 млрд, из которых 2,8 млрд рублей уже списано.

Справка «Известий» В России механизм судебного банкротства граждан работает с октября 2015-го, а внесудебного — с сентября 2020 года. Первая схема платная, и ею можно воспользоваться лишь раз в пять лет. Она позволяет россиянину признать себя несостоятельным через суд при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Вторая процедура дает физлицу право признать себя банкротом без суда, она бесплатная и запускается путем подачи заявки в МФЦ. Но этот механизм подходит только тем, у кого есть задолженность от 50 тыс. до 500 тыс. Прибегнуть к этому способу избавления от долгов можно лишь раз в 10 лет.

Сейчас на такую относительно новую процедуру приходится порядка 600 заявлений в месяц, однако ведомство уже выявило ряд категорий граждан, которым она пока недоступна .

— Это, например, пенсионеры, имеющие постоянный доход в виде пенсий . Если у пенсионера большая задолженность и небольшой ежемесячный доход в виде пенсий и пособий, то, по факту, исполнительное производство для такой категории должников будет бесконечным. И внесудебное банкротство этим гражданам недоступно , — сказал Максим Решетников.

Это также касается граждан с детьми и беременных, у которых пособие — единственный источник дохода , уточнил он.

Так, министр предложил распространить процедуру внесудебного банкротства и на эти категории россиян . Кроме того, в ведомстве намерены расширить диапазон долга с 25 тыс. до 1 млн рублей вместо 50—500 тыс. рублей . Еще одна инициатива — закрепить возможность проведения повторной процедуры спустя пять лет после первого банкротства вместо десяти. Также внесудебное признание несостоятельности предлагается распространить на других граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание задолженности . Президент поддержал все инициативы.

Без суда и средств_4 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Согласен полностью. И прошу вас действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски . Это, конечно, нужно прекратить, — заявил Владимир Путин.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина также поддержала все предложения министерства. Председатель правления Конфедерации обществ прав потребителей Дмитрий Янин сказал «Известиям», что упрощать этот механизм надо как можно скорее — до конца года.

— По нашим оценкам более 7 млн семей нуждаются в доступной процедуре банкротства . Увеличение суммы максимального долга с 500 тыс. до 1 млн рублей — это первый шаг к повышению доступности банкротства для тех, у кого нет никакого имущества и нет денег на судебное банкротство, которое остается в России чрезвычайно дорогим, — заявил он.

Грузны и кино

Традиционно встреча президента с членами правительства не обошлась без вопросов повестки. Так, глава государства поднял тему вывоза грузов с Дальнего Востока . Он констатировал, что их объем увеличивается.

— Мы уже приступили фактически к расширению так называемого Восточного полигона, то есть работаем над повышением пропускной способности железных дорог в дальневосточное направление, но и оттуда нужно вывозить большой объем грузов, прежде всего это импортные грузы. Знаю, что там скапливаются контейнеры в большом количестве , — отметил Владимир Путин.

Со встречными предложениями по улучшению ситуации и снижению нагрузки в морских портах Дальнего Востока выступил глава Минтранса Виталий Савельев. Руководитель ведомства предложил четыре меры :

вывозить контейнеры из дальневосточных портов с помощью автомобильного транспорта;

продлить на 2023 год действие скидки на перевозку контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока;

увеличить количество контейнерных поездов до трех пар в сутки в восточном направлении за счет снижения перевозок некоторых товаров, в том числе угля;

увеличить тарифы на контейнерные перевозки в ДФО в 2023 году.

Владимир Путин поддержал предложенные меры и поручил Максиму Решетникову подключиться к работе, которую по этой теме ведет первый вице-премьер Андрей Белоусов.