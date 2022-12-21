Заиграет новыми цифрами: число банкротств без суда может утроиться

Количество внесудебных банкротств может увеличиться в два-три раза к 2024 году после распространения механизма на пенсионеров и повышения суммы долга до 1 млн рублей. Такую оценку «Известиям» дали в «Федресурсе». Минэкономразвития инициировало законопроект о расширении доступа граждан к упрощенной процедуре . В ведомстве заявили «Известиям», что бесплатный механизм освобождения от долгов будет открыт для пожилых людей и получателей пособий на детей . Эксперты же отметили, что, несмотря на смягчение условий, следует помнить и о минусах банкротства: дефолтный статус не только затруднит получение новых кредитов , но и создаст препятствия при трудоустройстве на ответственные позиции.

Новые участники

Число внесудебных банкротств может вырасти в два-три раза вместе с расширением доступности процедуры для отдельных категорий граждан и повышения пороговой суммы до 1 млн рублей, оценил для «Известий» руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Но показатель увеличится не сразу, а спустя примерно год после принятия нововведений , уточнил он. По состоянию на 1 декабря к процедуре допущены 12,6 тыс. человек, у 8,6 тыс. из них она завершена . В совокупности должникам спишут 4,4 млрд рублей, включая 3 млрд в уже завершенных делах.

Заиграет новыми цифрами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В конце ноября Минэк опубликовал законопроект, позволяющий повысить доступность механизма внесудебного банкротства , запущенного в сентябре 2020-го. Согласно предлагаемым изменениям, граждане с единственным источником дохода в виде пенсии или пособия на детей смогут инициировать процедуру признания их несостоятельными через год после начала принудительного взыскания долга . Также планируется расширить диапазон задолженности физлиц от 25 тыс. до 1 млн рублей, а срок повторного обращения к схеме избавления от долгов без суда сократить вдвое — до пяти лет.

Справка «Известий» К внесудебному банкротству сейчас допускаются только лица с долгом от 50 тыс. до 500 тыс. рублей с оконченным исполнительным производством, доказывающим отсутствие у гражданина возможности отдать эту сумму, а также при отсутствии нового дела. Именно эти требования не позволяли некоторым пенсионерам и гражданам с низкими доходами воспользоваться схемой избавления от долгов. Поскольку из-за получаемых ежемесячно средств исполнительное производство в отношении них не было прекращено.

Предложения министерства по корректировке механизма внесудебного банкротства поддержал Владимир Путин . Президент сказал, что их необходимо реализовать как можно скорее.

Заиграет новыми цифрами Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Ожидаемый эффект от принятия изменений состоит не в росте статистических показателей, а в оказании адресной помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию , сказал «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, расширение критериев повысит доступность процедуры. Наличие крайне незначительных доходов, имеющих социальный характер, больше не будет препятствием для прохождения внесудебного банкротства. Таким образом, бесплатный механизм освобождения от долгов будет открыт для пенсионеров и получателей пособий на детей, пояснил он.

— Возможность списать долги в упрощенном порядке получат и другие граждане, в отношении которых исполнительные производства продолжаются длительное время (более семи лет. — «Известия»). Каждый человек, который будет соответствовать прописанным критериям, получит возможность бесплатно освободиться от долгов, — заверил Илья Торосов.

Сейчас законопроект находится на согласовании в органах власти и Банке России, уточнил замминистра. После их одобрения документ направят в правительство для дальнейшего внесения в Госдуму, заключил он.

Дополнительный стимул

Смягчение критериев и устранение препятствий для доступа к внесудебной процедуре существенно расширит перечень должников, которые могут потенциально воспользоваться бесплатным механизмом , считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Она отметила: сейчас динамика числа завершенных дел по упрощенной схеме банкротства не характеризуется резкими скачками, но в дальнейшем на кратный рост заявлений может повлиять не только расширение диапазона допустимого долга от 25 тыс. до 1 млн рублей, но и сокращение срока для повторного обращения к процедуре до пяти лет.

Заиграет новыми цифрами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Планируемые нововведения станут дополнительным стимулом роста количества граждан, решивших воспользоваться механизмом внесудебного банкротства в качестве инструмента по выходу из неблагоприятной финансовой ситуации, согласилась директор по правовым вопросам и GR «АктивБизнесКонсалт» Евгения Уткина. Наибольшее влияние окажет мера по снижению минимальной суммы долга до 25 тыс. рублей, так как процедура станет доступна и для клиентов МФО , добавил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Впрочем, помимо плюсов в виде списания долга, есть и минусы: статус банкрота не только затруднит получение новых кредитов, но и создаст препятствия, например, при открытии своего дела или трудоустройстве на ответственные должности , напомнил эксперт. Также вместе со смягчением требований к процедуре и ростом числа заявок банки могут ужесточить риск-политику в отношении отдельных категорий клиентов, допустила Мери Валишвили.

Заиграет новыми цифрами Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В банках «Известиям» сказали, что поддерживают изменения законодательства и не ждут роста числа банкротств из-за этого . Два года применения такой практики показали, что массовых злоупотреблений ею не возникло и негативные сценарии не реализовались, отметил управляющий директор — начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. Поэтому вполне разумно некоторое расширение диапазона задолженности и упрощение доступа к механизму для наиболее незащищенных категорий граждан, добавил он.

— РНКБ внимательно следит за изменением действующего законодательства. Банк считает необходимым сохранение законом баланса интересов должника и его кредиторов, чтобы механизмом могли воспользоваться именно добросовестные малоимущие граждане для освобождения от чрезмерных обязательств, а не недобросовестные, — подчеркнули там.