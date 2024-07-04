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В МИЦ «Известия» МЧС России расскажет о правилах безопасности на воде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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5 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная вопросам безопасного отдыха на водоемах летом.

О правилах безопасности в местах купания, проверках в зонах отдыха, а также о статистике происшествий расскажут:

  • Андрей Печенин, начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам Управления безопасности на водных объектах МЧС России;
  • Кирилл Первов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям;
  • Сергей Самолевский, руководитель Главного управления защиты Московской области в ранге министра.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

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