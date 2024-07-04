Гросси назвал атаку на ЗАЭС 3 июля подрывом нескольких столпов ядерной безопасности

Атака беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 3 июля подрывает несколько столпов ядерной безопасности. Об этом заявил в четверг, 4 июля, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Атаки нарушают несколько столпов ядерной безопасности, включая третий, касающийся защиты сотрудников», — говорится в сообщении МАГАТЭ, опубликованном в соцсети X (бывш. Twitter).

В агентстве также добавили, что уведомлены о пострадавших во время атаки сотрудниках ЗАЭС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области накануне. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. В результате атаки пострадали девять сотрудников ЗАЭС, их доставили в медико-санитарную часть города.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил журналистам, что Киев осознанно атаковал сотрудников ЗАЭС, выбрав для удара по «Радуге» тот момент, когда они работали на подстанции. Гросси, в свою очередь, подчеркнул, что повторяющиеся атаки БПЛА представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей, их надо прекратить.

Кроме того, из-за действий украинских военных была создана угроза жизнеобеспечению города — большая часть населенного пункта осталась без электричества и воды.

До этого ВСУ нанесли удар по «Радуге» 21 июня, в следствии чего город вновь был частично обесточен, а на ЗАЭС было нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Подачу электричества восстановили на следующий день. Тогда же, в июне, Гросси в очередной раз призывал остановить атаки на Энергодар, подчеркивая, что применять дроны вблизи АЭС неприемлемо.