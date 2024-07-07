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Захарова прокомментировала информацию о расстреле ВСУ пленного бойца ВС РФ

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Западные СМИ делают вид, что совершенно не знали о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Донбасса и российских военных, хотя РФ неоднократно предоставляла соответствующие доказательства. Такое заявление 6 июля в беседе с «Известиями» сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя данные газеты The New York Times о расстреле ВСУ российского военнопленного.

«Вы знаете, смешно наблюдать за тем, как американские журналисты, издания, газеты, телевидение, интернет-платформы делают вид о том, что якобы ничего не знали из того, каким издевательствам подвергается мирное население Донбасса, сейчас уже новых российских регионов от киевского режима, делают вид, что не знают о пытках, в отношении людей, которые попали к ним в лапы, в лапы ВСУ, нацбатов и так далее. Смешно!» — заявила Захарова.

Она также отметила, что о всех зверствах киевского режима уже давно известно. МИД РФ неоднократно представлял доклады о нарушении прав человека, такие же документы распространялись и в Совете Безопасности ООН. Однако американские СМИ делали всё, чтобы не замечать эту информацию, добавила Захарова.

«Всё это является открытыми фактами, о которых ни слова не говорят американские журналисты», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

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Ранее в этот день NYT сообщила о расстреле ВСУ просившего о помощи российского военнопленного. Отмечается, что боец ВС России просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского. Затем один из украинских боевиков подошел к нему и выстрелил в торс, после чего тот упал. Через какое-то время пришел еще один военный ВСУ и произвел выстрел российскому солдату в голову.

В МИД РФ сообщили, что проверят данные NYT об убийстве боевиком ВСУ российского военнопленного. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в случае подтверждения информации случившееся будет признано военным преступлением.

После этого сообщалось, что СК займется расследованием убийства ВСУ безоружного российского пленного.

За время спецоперации было зафиксировано немало подобных ситуаций. 28 декабря 2023 года суд ДНР заочно приговорил подполковника ВСУ Сергея Бурковского к 16 годам лишения свободы за избиения российских пленных военнослужащих. 27 марта этого года в ООН сообщили, что пленные подвергались пыткам, избиениям и насилию на Украине, однако власти страны не занимаются расследованием подобных дел в достаточной мере.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта отметил, что в Москве знают о пытках украинской армии над российскими военными, а потому в докладе ООН на эту тему нет ничего нового.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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