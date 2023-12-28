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Суд заочно приговорил подполковника ВСУ к 16 годам за избиения пленных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бурковского к 16 годам лишения свободы за избиения российских пленных военнослужащих. Об этом 28 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

«Суд <...> приговорил Бурковского к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ГВП.

Установлено, что Бурковский в конце марта и начале апреля 2022 года, находясь в военной части в Черниговской области, применял насилие по отношению к пятерым пленным российским военнослужащим, избивая их руками, ногами, а также используя холодное и огнестрельное оружие.

Он был признан виновным по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, национальной вражды, с применением оружия»), ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными»).

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Ранее, 26 декабря, Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению четырех украинских морских пехотинцев за расстрел 12 мирных жителей в Мариуполе. Было установлено, что обвиняемые, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, расстреляли из автоматов 14 мирных жителей, двум из которых удалось спастись.

До этого, 12 декабря, в ДНР военнослужащий ВСУ также был приговорен к пожизненному заключению за расстрел двух машин с беженцами в Мариуполе. Он признан виновным в убийстве двух и более лиц организованной группой по мотивам политико-идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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