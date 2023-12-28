В юбилейных торжествах 9 Мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации : приглашения от имени президента России направят в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин . При этом он заметил, что проблема героизации нацизма тесно переплелась с другой — русофобией . МИД РФ в ближайшее время выпустит доклад на эту тему. Дипломат также отметил, что Украине благодаря покровительству Запада, по сути, позволено в течение ближайших четырех лет бесконтрольно нарушать права человека и нормы международного гуманитарного права. О попытках некоторых стран противодействовать принятию российской резолюции, росте числа актов насилия по национальному признаку и взаимодействии РФ с Советом Европы — в эксклюзивном интервью Сергея Вершинина «Известиям».

«Неприятие нашей резолюции со стороны Запада было всегда»

— 19 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией совместно с группой государств резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За проголосовали 118 стран, 49 — против и 14 — воздержались. Этот документ вносится ежегодно с 2005-го. Всегда ли российский проект вызывал такое неприятие у целого ряда государств — членов ООН?

— С 2005 года, когда Россия впервые представила текст резолюции, документ разросся с трех до 14 страниц и превратился в комплексный текст, всесторонне анализирующий вопросы борьбы с героизацией нацизма и неонацизмом , а также противодействия расизму, расовой дискриминации и ксенофобии. Если в первый год рассмотрения документа в ГА ООН его соавторами вместе с Россией были девять стран, то в 2021-м общее число соавторов составило уже 58 государств из всех регионов мира.

Из года в год общая картина результатов голосования сильно не менялась. За проект голосовали, как правило, от 110 до 130 государств , от одной до четырех стран выступали против, а остальные (в основном западные страны) воздерживались.

Сложившаяся после февраля прошлого года ситуация стала своего рода лакмусовой бумажкой , обнажившей истинное отношение государств к данной резолюции и тематике борьбы с героизацией нацизма в частности.

В декабре 2022 года на пленарном заседании 77-й сессии Генассамблеи ООН в поддержку российской инициативы проголосовало 120 государств, 50 выступили против и 10 стран воздержались. Число соавторов сократилось до 32.

Результаты голосования в этом году получились практически идентичными. В то же время количество соавторов немного возросло — до 38, что в нынешних геополитических условиях в мире — безусловное достижение .

Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генеральной ассамблее ООН Фото: Global Look Press/MFA Russia

— Почему страны Запада, напрямую сталкивавшиеся в своей истории с проблемами нацизма, открыто сопротивляются принятию этого документа?

— Неприятие со стороны западных стран нашей резолюции было всегда. Правда, раньше они пытались прикрыть свое истинное отношение к резолюции демагогией . США объясняют принятие резолюции голосованием, а не единогласным одобрением, заботой о соблюдении прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, а также на свободу мнения и его выражения, которые в американской интерпретации якобы являются абсолютными и не могут никак и ничем быть ограничены.

Если развивать эту мысль, получается, что шествия нацистов, героизация нацизма, возведение памятников тем, кто истребил десятки миллионов невинных жертв, есть не что иное, как реализация права на свободу выражения мнения и на свободу собраний и ассоциаций. Это абсолютно неприемлемо .

Остальные западные страны, в первую очередь государства — члены Евросоюза не стеснялись в оправдание своей позиции продвигать известные ревизионистские подходы к вопросам итогов Второй мировой войны, включая тезис о «равной ответственности двух тоталитарных режимов» за ее развязывание.

Мы, естественно, последовательно отвергаем подобные инсинуации. Убеждены, что речь идет не о политкорректности и не о проявлениях «свободы слова», а о попытках фальсификации итогов Второй мировой войны .

Сразу оговорюсь, что право на свободу выражения мнения и на свободу мирных собраний и ассоциаций — это и наш приоритет, но его абсолютизация противоречит духу и букве Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

Фото: Global Look Press/MFA Russia

«В последние годы наблюдается увеличение актов насилия»

— На сегодня почти четверть государств — членов ООН второй год подряд голосуют против российской резолюции...

— Не резолюция, а изменившееся в этих странах отношение к очевидным фактам героизации нацизма — вот причина таких ужасающих трансформаций . С 2021 года текст проекта, за исключением технических корректировок, не претерпел каких-либо изменений. Соответственно, вывод напрашивается сам собой.

Мы всё чаще видим попытки прославления нацистского движения и обеления бывших членов организации СС, включая подразделения «Ваффен-СС» : им торжественно открывают памятники и мемориалы, проводят демонстрации в их честь, а также тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами. Одновременно сносятся памятники тем, кто сражался против нацизма, а те, кто выступает против забвения памяти об ужасах и преступлениях Второй мировой войны, подвергаются гонениям и арестам .

Хотел бы подчеркнуть, что резолюция — это не попытка исторических изысканий. Речь идет о проблемах, с которыми государства сталкиваются сегодня не просто регулярно, а постоянно. К сожалению, в последние годы наблюдается стремительное увеличение количества нападений и актов насилия в отношении представителей иной национальности или языковой и религиозной принадлежности, растет неприятие мигрантов и беженцев .

К этим негативным тенденциям добавился еще и «украинский фактор». В тексте нет упоминания каких-либо стран, это не «страновая», а тематическая резолюция. Но нынешний киевский режим, видимо, принял обозначенные в документе проблемы и вызовы на свой счет. Что называется, «на воре и шапка горит» .

Более того, проблема героизации нацизма тесно переплелась с другой — разрастающейся как раковая опухоль русофобией. К слову, МИД России в ближайшее время выпустит солидный доклад на эту тему, где покажет состояние дел с русофобией в разных странах мира.

Митинг возле памятника Степану Бандере во Львове Фото: Global Look Press/Mykola Tys

— Как вы могли бы прокомментировать ситуацию с западной поправкой к нашей резолюции об озабоченности по поводу целей российской спецоперации на Украине?

— Второй год подряд на фоне украинского кризиса страны Запада с помощью манипуляций пытаются исказить смысл резолюции. Вбрасывая одну и ту же политизированную антироссийскую поправку , западники стремятся побудить нас и других соавторов отозвать инициативу или же заставить в конечном счете проголосовать против российского документа. Для тех, кто, может быть, не знает, поясню: в тексте поправки говорится, что Россия якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для оправдания своей «агрессии» против Украины .

Со своей стороны не поддаемся на столь очевидную провокацию и не отзываем документ. Примечательно, что наши оппоненты, в частности страны Евросоюза, даже протащив путем голосования свою поправку в текст, второй год голосуют против всей резолюции, которая, казалось бы, теперь должна их устраивать .

Особую тревогу на этом фоне вызывает позиция государств — бывших членов «Оси», которые теперь тоже голосуют против резолюции. С учетом черных страниц истории Германии, Италии и Японии в XX веке потакание подобным опасным тенденциям заставляет задуматься о том, куда движется «коллективный демократический Запад».

Фото: Global Look Press/Sean Kilpatrick

«В мире поднимается новая волна экстремизма»

— Работа по противодействию героизации нацизма приобретает особое значение в преддверии приближающегося 80-летнего юбилея Великой Победы…

— Ревизия уроков истории уже привела к возрождению проявлений нацизма. К сожалению, в ряде государств возвеличиваются предатели и коллаборационисты , которые должны быть подвергнуты осуждению и понести наказание за совершенные преступления. Наша цель сегодня — продолжать борьбу с героизацией этих преступников ради сохранения памяти о тех, кто положил свои жизни во имя торжества гуманизма и человеколюбия.

Сохранение исторической памяти и укрепление антифашистского мировоззрения — залог стабильности мира и устойчивости порядка, сложившегося после Второй мировой войны . Народы нашей страны заплатили слишком большую цену, чтобы позволить кому-то поставить под сомнение Великую Победу и принципы послевоенного мироустройства. Подобного кощунства допустить нельзя.

В последние годы различные исторические спекуляции, по сути, превратились в один из инструментов развязанной в отношении нашей страны масштабной информационной кампании, направленной на сдерживание России, ослабление ее авторитета на международной арене. Особую тревогу вызывают непрекращающиеся попытки пересмотреть закрепленные в Уставе ООН, других международно-правовых документах итоги Второй мировой войны, поставить знак равенства между нацистской Германией — страной-агрессором и Советским Союзом .

А чего стоит набирающая обороты позорная война против памятников и захоронений воинов-освободителей на Украине, в государствах Прибалтики, Польше, Чехии и ряде других восточно- и центральноевропейских стран?

Помнить об уроках войны особенно важно сейчас, когда в мире поднимается новая волна экстремизма, существует реальная опасность повышения уровня конфликтности в международных отношениях.

Очевидно, что в юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации. Соответствующие приглашения от имени президента России будут направлены в адрес глав иностранных государств , правительств и руководителей международных организаций. Ожидаем прибытия в Москву и почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В этом году международное сообщество отмечает 75-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека. Какое значение имеет этот документ в нынешнем историческом контексте для России и сохраняет ли он свою актуальность?

— Всеобщая декларация прав человека не утратила своей актуальности и продолжает оставаться основополагающим документом ООН в области поощрения и защиты прав человека . Государства — члены ООН одобрили Всеобщую декларацию, движимые стремлением укрепить уважение к достоинству человеческой личности, возродить ее ценность. Это стало закономерным следствием Второй мировой войны. Документ стал воплощением общего гуманистического мировоззрения всего человечества, его объединяющей силы.

С 1948 года, когда декларация была принята, укрепились гарантии и расширилось признание прав человека во всем мире : достигнут прогресс в области прав женщин и детей, расширены права коренных народов, во многих странах отменена смертная казнь.

Несмотря на то что ст. 30 декларации (о невозможности использовать положения декларации как оправдание действий одной группы лиц по уничтожению прав другой. — «Известия») изменила все сферы нашей жизни, сегодня отголоски расизма, неравенства и ненависти по-прежнему представляют угрозу для мира. Однако буква и дух декларации способны преодолеть разделение и поляризацию.

Российская Федерация намерена проводить последовательную линию на недопустимость политизации вопросов прав человека и императивность выстраивания деятельности в правозащитной сфере исключительно на основе международного права и Устава ООН.

Фото: Getty Images/Three Lions Один из первых документов, опубликованных Организацией Объединенных Наций, — Всеобщая декларация прав человека, 1948 год

«Киевским властям не до дискуссий о правах человека»

— Осуществляет ли ООН глобальный мониторинг соответствия государств требованиям, сформулированным во Всеобщей декларации прав человека?

— Такой механизм существует. Это процедура Универсального периодического обзора (УПО) ситуации с правами человека в государствах — членах ООН , которая функционирует в рамках Совета ООН по правам человека (СПЧ). Ее на периодической основе проходят все без исключения страны (а не только члены Совета) по формуле «обзор равных равными». Другими словами, происходит «отчет» государства перед другими такими же суверенными государствами, а не перед некими наднациональными инстанциями, которые зачастую приписывают себе квазисудебные полномочи я. Это диалог на взаимоуважительной равноправной основе, его результат — не юридически обязывающие «предписания», а рекомендации по исправлению имеющихся недочетов в правозащитной сфере.

На деле же Совет ООН по правам человека — далеко не идеальный правозащитный орган. Россия и многие другие государства подвергают его деятельность жесткой критике за зашкаливающий уровень конфронтации и политизации, двойные стандарты и попытки вмешательства во внутренние дела государств. Вместе с тем Универсальный периодический обзор — это, пожалуй, единственный «здоровый» элемент функционирования совета, где пока удается сохранять атмосферу конструктивной дискуссии.

Процедура УПО работает с 2008 года, до недавнего времени ни одна страна, кроме Мьянмы, где произошла радикальная смена политического режима, не уклонялась от его прохождения.

Однако теперь принцип глобального охвата Универсального периодического обзора дискредитирован действиями киевского режима. Украина руками западников в Бюро СПЧ буквально «продавила» беспрецедентную отсрочку «своего» УПО на четыре года — с текущего 2023-го на 2027 год, ссылаясь на то, что сейчас там действует военное положение и киевским властям «не до дискуссий по правам человека» .

На деле это означает, что в течение ближайших четырех лет Украине позволено бесконтрольно, без каких-либо «отчетов» перед международным сообществом продолжать нарушать права человека, а если смотреть шире, то и нормы международного гуманитарного права . Совет ООН по правам человека попросту закрывает на это глаза — дескать, потом разберемся.

Что касается России, то мы всегда четко по установленному графику проходили процедуру обзора. В ноябре нынешнего года это произошло в четвертый раз в Женеве на 44-й сессии рабочей группы СПЧ по проведению УПО. В дискуссии по российскому отчету приняли участие делегации 116 государств. В адрес нашей страны были сформулированы 360 рекомендаций, позицию по реагированию на которые мы сейчас прорабатываем. В ходе дискуссии подавляющее большинство государств высказывались в заинтересованном неконфронтационном ключе, отмечая в том числе позитивные шаги российских властей по улучшению правового положения граждан и совершенствованию системы осуществления правосудия.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

— Как Россия взаимодействует с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) по вопросу оказания содействия переселенцам из новых российских регионов и с Украины?

— Украинский миграционный кризис коснулся нашей страны задолго до начала специальной военной операции . После совершенного в 2014 году на Украине государственного переворота в Россию устремились сотни тысяч русскоязычных жителей тогда еще юго-востока страны, которые спасались от преследований со стороны киевского режима. А с февраля 2022 года более 5 млн человек вынужденно покинули ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области и Украину, перебравшись в безопасные регионы России. Российская сторона делает всё необходимое для приема и размещения попавших в беду людей, а также оказания им всесторонней помощи, в том числе по вопросам, связанным с дальнейшим трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, предоставлением социальных выплат и пособий . При этом даже в условиях западных санкций мы делаем всё это самостоятельно, за свой счет. Содействия со стороны международных организаций мы не просим. Я уверяю: наша страна способна решать такие вопросы без них .

В эффективности действий российских властей по обустройству переселенцев и соблюдению их прав имеет возможность убедиться представительство УВКБ в Москве: всего с марта 2022 года совершено более 40 поездок в центры временного размещения, расположенные в российских регионах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«ЕСПЧ превратился в «бешеный принтер»

— В каком состоянии находится сотрудничество на европейском направлении, в частности с Советом Европы (СЕ), в котором Россия не состоит с марта 2022 года?

— Эта некогда перспективная организация полностью себя дискредитировала и продолжает деградировать. Установив над СЕ тотальный контроль, западники превратили его в глубоко недружественную нам структуру, используемую в гибридной войне против России . Не проходит и дня, чтобы на этой площадке не звучали огульные обвинения в адрес нашей страны: складывается впечатление, что ее институты и отраслевые механизмы соревнуются между собой в антироссийских выходках. Чего стоит созданный при активной поддержке СЕ так называемый реестр ущерба, «нанесенного агрессией России против Украины».

А Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и вовсе превратился в «бешеный принтер» , штампующий решения по политически заряженным жалобам против России. ЕСПЧ своими решениями стремится оказывать влияние на внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Поэтому в приоритете у горе-судей жалобы «иноагентов», представителей организаций, признанных в России экстремистскими, а также участников несогласованных митингов в поддержку несистемной оппозиции или «нетрадиционных ценностей».

Вместе с тем под цензуру ЕСПЧ попадает всё, что хоть как-то связано с Россией: суд закрыл глаза на вопиющие нарушения прав русскоязычного населения Латвии, поддержав проводимую Ригой так называемую реформу образования. Фантастический цинизм и двойные стандарты. Мы говорили об этом и раньше, однако нынче СЕ превзошел самого себя.

Марш в защиту русских школ в Латвии Фото: РИА Новости/Sputnik

— В связи с прекращением членства в СЕ Россия более не признает юрисдикцию ЕСПЧ?

— Совершенно верно, согласно действующему законодательству исполнению подлежали только постановления ЕСПЧ, вступившие в силу до 15 марта 2022 года. Однако суд упорно и совершенно безосновательно продолжает рассматривать жалобы против России по событиям, произошедшим до 16 сентября 2022 года. При этом мы прервали контакты с судом с момента прекращения членства в СЕ, не участвуем в заседаниях комитета министров Совета Европы по контролю за исполнением постановлений. Это, конечно, злит страсбургских бюрократов , которые пытаются втянуть в антироссийскую кампанию структуры ООН, рассчитывая на давление уже с их стороны на Россию по вопросу исполнения решений ЕСПЧ. Решительно противодействуем данным неправомерным попыткам расширить мандат структур ООН.

— С конвенциями и мониторинговыми органами СЕ, «завязанными» на членстве в организации, всё ясно — это для нас в прошлом. Но есть и конвенции, открытые для государств, не входящих в СЕ. Остается ли Россия их участником?

— Завершение членства в СЕ автоматически не привело к нашему выходу из всех договорно-правовых актов организации. Мы остаемся участниками более 40 конвенци й. Однако и здесь не прекращаются попытки антироссийски «заряженных» сил ограничить конвенционные права нашей страны. Такая дискриминация для нас неприемлема, готовы к решительным действиям вплоть до выхода из того или иного договора. Так, в текущем году были денонсированы конвенция об уголовной ответственности за коррупцию и рамочная конвенция о защите национальных меньшинств.