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«Большинство обращений о русофобии приходит из Испании, Франции, Италии»

Председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин — о проблемах россиян за рубежом и качестве образования юристов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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С начала 2022 года тысячи россиян обратились за помощью в Ассоциацию юристов России. Больше всего соотечественники жаловались на русофобию и дискриминацию, отмечает председатель АЮР Сергей Степашин. Жалобы касались травли, оскорблений, преследований, незаконного увольнения с работы и даже выселений из квартир. Но на данный момент инструментов для помощи страдающим гражданам практически не существует. О том, в каких странах больше всего притесняют россиян и что необходимо изменить для обеспечения их прав за рубежом, Сергей Степашин рассказал в интервью «Известиям».

«Россия не может оказать какую-либо помощь своему гражданину за рубежом»

— На Петербургском международном юридическом форуме — 2023 речь зашла о проблемах защиты прав соотечественников за рубежом. Какие права российских граждан чаще всего нарушаются сейчас?

— За рубежом у наших соотечественников возникают сложности в разных ключевых сферах их жизни. В частности, это касается трудовых, финансовых, имущественных прав. Большое количество жалоб касается травли, оскорблений, преследований, незаконного увольнения с работы, а также выселения людей из арендованных квартир.

Ассоциация юристов России в рамках проекта «За права соотечественников» зафиксировала даже отказы в получении медицинской помощи и образования.

пмюф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

О больших трудностях сообщают и представители российского бизнеса. В основном они касаются заблокированных счетов и отказов в предоставлении различных банковских услуг.

Большинство обращений о русофобии и дискриминации по языковому и национальному признакам на сегодняшний день приходит от россиян из Испании, Франции, Италии, Германии, Польши, Канады и стран Прибалтики.

— Увеличилось ли количество случаев нарушения прав россиян? Сколько соотечественников обратились в АЮР за помощью с начала 2022 года?

Пик обращений пришелся на первое полугодие 2022 года. На сегодняшний день получено уже более 1 тыс. заявок от соотечественников. Это и жалобы, и личные истории, и серьезные ситуации, которые требуют незамедлительного вмешательства юристов.

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— Как защитить права соотечественников за рубежом, особенно в странах, которые демонстрируют недружественный курс? Какие механизмы помощи есть сейчас?

Основная проблема состоит в том, что Россия практически не может оказать какую-либо помощь своему гражданину за рубежом из-за принципа территориального действия законодательства. На данный момент АЮР удалось наладить контакты с адвокатами и юридическими сообществами в разных странах. Только таким образом удается помогать соотечественникам и русскоговорящим гражданам.

Отмечу, что россияне могут и самостоятельно обращаться в международные инстанции за защитой своих прав. Но в этом случае важно узнать, в каких организациях состоит страна, где вы проживаете, какие объединения и органы по правовой защите работают в этой стране.

правосудие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Каких механизмов защиты всё еще не хватает? Что необходимо поменять в правовой системе, чтобы обеспечить полноту прав соотечественников?

— Сегодня представители АЮР ведут переговоры с зарубежными партнерами по необходимым международным правозащитным механизмам. Важно интегрировать инструменты, которые будут помогать решать проблемы соотечественников оперативно и из любой точки земного шара. Мы взаимодействуем с адвокатами и юристами разных стран. Они на местах активно помогают соотечественникам. Подобное сотрудничество должно обязательно продолжаться и быть системным.

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«Высшее юридическое образование стоит полностью перевести на специалитет»

— Насколько, на ваш взгляд, России в нынешних условиях удается сохранять правовой суверенитет?

— Сегодня тема суверенитета и юрисдикции приобретает особую актуальность. Существует задача — создать такой правовой фундамент, который позволил бы развиваться обществу, обеспечивая при этом возможность конструктивного сотрудничества с другими странами. Профессионалы должны уметь находить общий язык друг с другом, понимая свои интересы и уважая интересы других. Диалог должен быть взаимоуважительным и равноправным.

Россия в нынешних условиях сохраняет свой суверенитет на международном уровне и национальном. Важно, что законодательство предусматривает механизмы, позволяющие стране не исполнять решения международных органов. Проще говоря, государство может не исполнять международные акты, поскольку национальное право выше них.

россияне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Как вы оцениваете реальный уровень юридического образования в России? Какие, по вашему мнению, его основные проблемы?

— Знания по направлению «юриспруденция» можно поделить на два вида: теоретические и практические. К сожалению, не всё, что красиво сказано в теории, проявляется на практике.

Так, множество механизмов, описанных в литературе докторов юридических наук и профессоров университетов, не всегда применяется в действительности, это упускается. Стоит отметить, что обучение по направлению «юриспруденция» требует больше практической части, чем это есть на самом деле сейчас.

Основная задача в сфере подготовки юристов уже давно определена однозначно: надо улучшать качество образования. Давайте посмотрим на интеграцию юробразования и практики. Как это решалось 15–20 лет назад? Всё просто: студенты проходили практику. И сейчас этой практики должно быть намного больше. И все преподаватели старой школы считают, что так должно быть и сейчас.

— Что необходимо реформировать для улучшения качества образования юристов?

— Напомню, что в свое время АЮР провела общественную аккредитацию юридических вузов. Закрылись сомнительные учебные заведения и кафедры, откровенно не способные давать образование высокого уровня.

студенты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Тем не менее работа по совершенствованию юридического образования далеко не закончена — обсуждаются новые проекты. Кроме того, сейчас в целом меняется система высшего образования, происходит отказ от Болонской системы. Хотя полной отмены системы бакалавриата и магистратуры не планируется, стоит подумать о том, чтобы высшее юридическое образование полностью перевести на специалитет.

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Эксперты АЮР регулярно обсуждают модель развития высшего юридического образования. По итогам одной из последних встреч была подготовлена концепция и направлена в Министерство науки и высшего образования. В ближайшее время мы ее анонсируем.

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