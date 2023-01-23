«Прокуратура всё больше делает акцент на своей правозащитной функции»

Генпрокуратура РФ исполнила постановления ЕСПЧ, вступившие в силу до того, как наша страна вышла из Совета Европы . С марта 476 заявителей получили присужденные им компенсации на €4,65 млн , заявил «Известиям» генпрокурор России Игорь Краснов . При этом он назвал недопустимым подход западных стран, которые по политическим мотивам отказывали РФ в выдаче преступников . В 2022 году прокуратура делала акцент не только на своей надзорной функции, но и на правозащитной. Ведомство вынесло более 7 тыс. предостережений участникам рынка, чтобы не допустить завышения стоимости товаров и ограничения их ассортимента . Дефицит некоторой продукции в РФ имеет критический характер, поэтому прокуратура и предложила Минпромторгу расширить перечень товаров параллельного импорта . Сколько руководителей привлекли к ответственности, чтобы восстановить права работников, как ограждался бизнес от «навязчивого контроля» проверяющих структур и почему фейков в интернете становится всё больше — в эксклюзивном интервью Игоря Краснова «Известиям» .

«Прокуроры постоянно мониторят оборот социально значимой продукции»

— Социально-экономическая поддержка стала одной из главных задач для государства на фоне бесконечных санкций со стороны западных стран и массового ухода зарубежных компаний. Как вы оцениваете работу прокуратуры на этом направлении, каких результатов удалось достичь?

— Еще в марте прошлого года я дал прокурорам указание о надзорном сопровождении мер по поддержке экономики и социальной сферы. П рокуроры постоянно мониторят оборот социально значимой продукции и ценообразование на нее. Мы вынесли более 7 тыс. предостережений участникам рынка с целью не допустить ограничения ассортимента и объема востребованных товаров, а также необоснованного завышения их стоимости. Кроме того, с Ассоциацией компаний интернет-торговли выработали механизм блокировки спекулятивных объявлений на крупнейших электронных площадках.

Особое внимание уделяем обеспечению трудовых прав граждан. Действиям руководства организаций, заявивших о приостановке или прекращении работы в России, в каждом случае дается соответствующая правовая оценка. Мы принимаем превентивные меры в связи с объявлением простоя, введением неполного рабочего дня, сокращениями. Чтобы восстановить права работников на оплату труда, в суды направлено более 65 тыс. заявлений, работодателям вынесено свыше 25 тыс. представлений, по требованиям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлекли более 30 тыс. виновных должностных лиц, возбуждено 763 уголовных дела .

Не менее важным вопросом остается соблюдение прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. В прошлом году меры реагирования принимались в связи с тем, что больницы и фельдшерско-акушерские пункты были ненадлежащим образом укомплектованы кадрами и медикаментами, закупленное медоборудование не использовалось, территориальные программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи в ряде регионов не соответствовали федеральным нормативам .

Прокуратура всё больше делает акцент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Мы активизировали надзор за исполнением законов при расходовании бюджетных средств участниками государственных проектов и программ. Только за девять месяцев предыдущего года вместе с Росфинмониторингом нам удалось предотвратить хищение свыше 298,1 млн рублей и выявить сговор участников торговых процедур на сумму 414,3 млн рублей .

Кроме того, в Дагестане, Мордовии, Ульяновской области и других субъектах средствами надзора удалось добиться завершения строительства и ремонта более 75 социальных объектов. В Чувашии, Калужской, Самарской и Тюменской областях — приобретения гражданам необходимых дорогостоящих лекарств. В Башкирии, Вологодской области и ХМАО — получения жилья для переселения из аварийных домов. В Крыму, Псковской области, ЯНАО — восстановления прав семей, которым необоснованно отказали в доступе к мерам господдержки .

— Руководство страны принимает меры и по поддержке бизнеса, пострадавшего из-за пандемии и санкций. Как прокуратура контролирует реализацию этих поручений?

— Я ориентирую прокуроров реагировать принципиально и, что называется, по всем направлениям, среди них — неправомерное использование бюджетных средств, выделенных на поддержку предпринимателей; незаконные отказы в оказании им финансовой помощи, в том числе в льготном кредитовании бизнеса. В ряде регионов только после нашего вмешательства приняты или приведены в соответствие с федеральным законодательством программы поддержки бизнеса, фактически реализованы и профинансированы их мероприятия.

В связи с проведенной частичной мобилизацией перед нами стоит задача обеспечить бесперебойную реализацию дополнительных гарантий для призванных на военную службу предпринимателей. Но в этом вопросе немаловажную роль играет механизм обратной связи. Нам крайне важно знать о потребностях бизнеса.

Мы за открытый и честный диалог с предпринимательским сообществом. Например, за три года в различных регионах нашей огромной страны я провел множество личных приемов представителей бизнеса, которые обращались с жалобами на незаконные отказы региональных властей в предоставлении финансовой поддержки, проведение проверок без достаточных оснований, неоплату заказчиками исполненных публичных контрактов. По всем сигналам незамедлительно организовываются проверки.

Прокуратура всё больше делает акцент Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры

Надзорная практика в этой сфере ориентирована на неукоснительное соблюдение установленных правительством ежегодных мораториев на проведение контролирующими органами проверок. И факты игнорирования этого запрета пресекались практически во всех регионах страны. Более 66% заявок контролеров органы прокуратуры отклоняют. Благодаря этому удалось оградить бизнес от навязчивого контроля проверяющих структур.

Мы реализовали озвученный президентом Российской Федерации подход о допустимости проверок только опасных объектов при согласовании планов контролирующих органов на текущий год, отклонив две трети их предложений. Количество запланированных проверок втрое меньше прошлогоднего — менее 90 тыс. Подобное сокращение является самым значительным за весь 14-летний период формирования планов прокурорами.

Также неукоснительно мы будем надзирать за соблюдением моратория на внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия. Он продлен правительством в канун Нового года и позволит сохранить комфортные условия для развития предпринимательства.

— Генеральная прокуратура предложила Минпромторгу расширить перечень товаров параллельного импорта. С чем это связано и каких товаров коснется?

— В связи с неблагоприятной внешнеполитической обстановкой, которая сложилась из-за санкционной агрессии недружественных стран, мы видим необходимость принятия более сбалансированных и выверенных решений в отношении импортной продукции. Дефицит некоторых товаров на российском рынке имеет критический характер, так как нет возможности оперативной их замены отечественными аналогами. Я говорю, например, об изделиях, востребованных предприятиями металлургической отрасли, а также используемых для научно-исследовательских работ.

Прокуратура все больше делает акцент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Решение этих проблем в полной мере будет способствовать выполнению поставленной президентом России задачи по обеспечению потребителей товарами надлежащего качества и оснащению новых производств, прежде всего в строительном секторе, современным оборудованием. Поэтому мы предложили Минпромторгу совместно с другими федеральными органами исполнительной власти повысить эффективность реализации режима параллельного импорта с учетом потребностей делового сообщества .

«Информационные атаки на население усиливаются»

— Приметой прошлого года стали фейки. Особенно большой поток постов, фото- и видеоматериалов с недостоверной информацией шел в соцсетях и мессенджерах в первые недели и месяцы СВО. Власти ужесточили законы в этой сфере. Сколько уголовных дел было возбуждено? И каков результат: насколько уменьшилось количество фейков после усиления ответственности за их распространение?

— В марте 2022 года в УК введена ст. 207.3, направленная в первую очередь на пресечение распространения антироссийской пропаганды, заведомо ложной информации о наших вооруженных силах, в том числе в ходе СВО на Украине.

В 2022 году зарегистрировано 187 таких преступлений. Расследованы и направлены в суд уголовные дела о 78 преступлениях в отношении 67 человек. Но надо отметить, что динамику публикуемых в интернете фейков не следует прямо связывать с ужесточением ответственности за их распространение. Когда речь идет об иностранных ресурсах, целенаправленно занимающихся из-за рубежа дезинформированием людей для эскалации социальной напряженности, формирования негативного отношения к России, к нашим соотечественникам, разумеется, для таких ресурсов введенные уголовно-правовые запреты не будут иметь сдерживающего эффекта . Но, к счастью, люди и сами прекрасно понимают, что эта нездоровая пропаганда направлена против их собственных интересов, против интересов нашей страны , в которой мы живем, которую мы любим.

— Сколько фейковых аккаунтов, групп в соцсетях и Telegram-каналов удалось заблокировать благодаря работе Генпрокуратуры с начала СВО?

— В целом количество распространяемых в интернете фейков, в том числе по описанным выше причинам, растет, информационные атаки на население усиливаются. Мы отслеживаем и блокируем все спекулирующие на людских тревогах ресурсы, распространяющие недостоверную информацию. В 2022 году направили в Роскомнадзор свыше 1,7 тыс. требований о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете, мессенджерах и соцсетях против 650 в 2021-м.

На основании указанных требований Роскомнадзор только в 2022 году заблокировал либо удалил публикации более чем со 190 тыс. интернет-страниц, в том числе распространявших недостоверную общественно значимую информацию о СВО (таких материалов было 125 тыс.).

Прокуратура все больше делает акцент Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

— Список экстремистских и террористических организаций в 2022 году пополнился. В частности, туда включили американскую компанию Meta. При каких условиях ее могут убрать из этого списка и возвратить в легальное правовое поле? Есть ли механизм, позволяющий это сделать?

— Решение о признании организации экстремистской либо террористической принимается судом. Meta Platforms Inc. признана экстремистской вступившим в законную силу решением Тверского районного суда Москвы по нашему иску. В перечень экстремистских организаций компания Meta включена также на основании указанного решения. В законодательстве есть порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных решений. Поданная в апелляционном порядке жалоба Meta судом оставлена без удовлетворения. А в кассационном порядке представители компании решение суда не обжаловали. Возможно, они дошли до той самой стадии принятия и понимания причин этого решения. В части позиции российской стороны она остается неизменной. Это наша страна. Нужно уважать законы нашего государства, граждан и их ценности .

— Несмотря на ужесточение законодательства, связанного с приобретением оружия, в прошлом году в России произошел ряд трагедий со стрельбой в школах и детсадах. По данным Роскомнадзора, подобных материалов в Сети не становится меньше. К примеру, в 2021-м в единый реестр запрещенной информации он внес втрое больше таких источников, чем в 2020-м. Как бы вы оценили ситуацию по итогам 2022 года?

— Благодаря внесенным в законодательство изменениям с 1 января 2022 года во внесудебном порядке мы также блокируем информацию о деятельности организаций, запрещенных в связи с осуществлением экстремистской и террористической деятельности. И это особенно актуально на фоне активизации деструктивных молодежных сообществ.

К примеру, по моему иску в Верховный суд Российской Федерации им признано террористическим движение «Колумбайн», основанное на идеологии насилия и терроризма. Для массированной пропаганды в интернете так называемой колумбайновской идеологии было создано свыше 700 сообществ. Именно это и привело к ряду шокирующих своей жестокостью нападений на образовательные организации и гибели детей. По требованиям Генпрокуратуры Роскомнадзор обеспечивает удаление подобной информации в Сети. Заинтересованные органы проводят ежедневный мониторинг, в том числе с использованием специальных программных средств и искусственного интеллекта. Всё это нужно, чтобы обезопасить детей от негативного воздействия бесчеловечных и террористических установок . И здесь очень важна командная межведомственная работа.

«Бывшие партнеры перестали соблюдать принцип беспристрастности и неполитизированности прокуроров»

— 2022-й стал для России годом практически полного разрыва отношений с Западом. Как геополитическая обстановка повлияла на контакты Генпрокуратуры с надзорными ведомствами других стран? С какими государствами сотрудничество стало невозможным и кто от этого больше потерял?

— Генпрокуратура РФ в последние годы активно выстраивала эффективные рабочие контакты с зарубежными партнерами. Сегодня действует более 130 договоренностей с компетентными органами других государств. В 2021-м мы подписали шесть программ сотрудничества с ведомствами различных стран. А за прошедший год — уже 16 программ с органами прокуратуры и юстиции 15 государств, включая Бразилию, Египет, Вьетнам, Иран, Кубу, Маврикий, Саудовскую Аравию, Словакию, Словению, Таиланд и Турцию .

Прокуратура все больше делает акцент Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Вместе с тем после начала специальной военной операции прокуратуры некоторых стран заявили, что не могут продолжать сотрудничество в ранее согласованных форматах. Свернуто взаимодействие зарубежных прокуратур с нами по линии Совета Европы и Совета государств Балтийского моря .

К сожалению, многие наши бывшие партнеры по совместной 25-летней работе просто перестали соблюдать принцип беспристрастности и неполитизированности прокуроров . Кроме того, мы заметили потворствование проявлениям расизма, русофобии и применение двойных стандартов в оценке юридически значимых фактов. Были и случаи отказа в рассмотрении российских ходатайств о правовой помощи по уголовным делам, по политизированным мотивам не выдают в Россию тех, кто скрывается за рубежом от привлечения к уголовной ответственности. В таких условиях мы отказались от членства в Международной ассоциации прокуроров , где в первую очередь руководители прокуратур большинства западных стран превратили юридическое поле в поляну для политических игр, исказив истинный смысл права.

Несомненно, прекращение сотрудничества, которое было направлено на обмен передовыми практиками противодействия преступности и защиты прав граждан, негативно скажется на уровне общественной безопасности. Но выгодна такая ситуация только международным преступным группировкам и скрывающимся от наказания людям, нарушившим законы.

Несмотря на это, в прошлом году были многочисленные положительные примеры взаимодействия. У меня состоялся целый ряд зарубежных визитов, в том числе в Белоруссию, Вьетнам, Иран, Казахстан, Киргизию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению, Турцию. В июле в Астрахани прошла пятисторонняя встреча представителей генеральных прокуратур России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

Прокуратура все больше делает акцент Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов

Всего в 2022 году представители прокуратуры РФ приняли участие более чем в 360 международных мероприятиях по линии ООН, ФАТФ, ЕАГ, АТЭС, ОБСЕ, СНГ, ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН, Интерпола, а также в двустороннем формате. Так что мы остаемся открытыми для конструктивного взаимодействия с компетентными органами иностранных государств всего мира .

— На фоне обострения отношений с западными странами актуальным стало укрепление связей с Азией и Африкой. Есть ли у вас в планах встречи с коллегами из дружественных нам государств?

— В наступившем году мы продолжим наращивать сотрудничество и устанавливать новые контакты с прокуратурами и органами юстиции государств Азии и Африки. Безусловно, используем для этого как российские площадки, так и визиты за рубеж.

«Выход России из Совета Европы не влечет умаления прав человека в нашей стране»

— С сентября прошлого года Россия перестала быть стороной Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Как это сказывается на защите прав россиян? Восполнит ли наш Конституционный суд возникший пробел?

— Прежде всего обращу внимание, что дата 16 сентября 2022-го отражает собственную позицию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) как время прекращения участия РФ в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), что и обозначено ими самими в резолюции КМСЕ от 23 марта прошлого года.

15 марта президент России Владимир Путин принял решение о выходе нашей страны из Совета Европы . В тот же день СЕ был официально проинформирован об этом. И с этой же даты прекращено взаимодействие с Европейским судом по правам человека и исполнение обязательств в рамках ЕКПЧ. Вместе с тем Европейский суд в отсутствие правовых оснований признал себя компетентным рассматривать жалобы, поданные против РФ, на предполагаемые нарушения ЕКПЧ, имевшие место до 16 сентября.

Подобные грубые нарушения норм международного права Советом Европы свидетельствуют лишь о том, что механизмы этой организации используются в качестве инструмента для решения геополитических задач отдельных авторов , которые продвигают дискриминационные решения в отношении нашей страны.

Прокуратура все больше делает акцент Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Для соблюдения интересов РФ был принят закон, на основании которого Генпрокуратура продолжила исполнение уже вынесенных постановлений ЕСПЧ, вступивших в силу до 15 марта 2022 года. С этого момента 476 заявителей получили присужденные им денежные компенсации, общая сумма превысила €4,65 млн.

Выход России из Совета Европы не влечет умаления прав человека в нашей стране. Конституцией Российской Федерации установлены более широкие гарантии прав и свобод человека и гражданина по сравнению с положениями ЕКПЧ. И Генеральная прокуратура, будучи главным надзорным ведомством страны, в рамках своих широких полномочий, как и прежде, будет в полной мере обеспечивать гарантии прав граждан России. Более того, за время нашего участия в СЕ в российское законодательство включены все лучшие практики по вопросу защиты прав и свобод человека. Эффективным инструментом защиты основных прав и свобод человека остаются судебные органы.

— Требуются ли надзорному органу новые полномочия в связи с выходом России из Совета Европы?

— Абсолютно уверен, что действующего законодательства вполне достаточно.

— Насколько усложнилась процедура экстрадиции в связи с выходом России из многих международных организаций? Как это сказывается на процессе обмена заключенными с европейскими странами, учитывая, что некоторые из них и раньше отказывались выдавать наших граждан?

— Генпрокуратура принимает меры для укрепления сотрудничества с компетентными органами других государств в этой сфере. И важно отметить, что по этим вопросам мы взаимодействуем на основе не документов международных организаций, а двусторонних и многосторонних международных договоров. В том числе и Европейской конвенции о выдаче 1957 года с дополнительными протоколами к ней.

В 2022-м количество направленных нами запросов о выдаче увеличилось до 418 (в 2021-м их было 379). Удовлетворенных запросов о выдаче — 178 (годом ранее — 148).

Прокуратура все больше делает акцент Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Здесь не могу не отметить случаи политической ангажированности при отказах в экстрадиции со стороны ряда государств. Этим чаще всего руководствовались органы Германии, Австрии, Великобритании, Черногории, Польши, Италии, Чехии, Болгарии и других. Эти решения противоречат обязательствам сторон, согласно Европейской конвенции 1957 года. Такой подход абсолютно недопустим. То есть мы располагаем реальными примерами оторванности от, казалось бы, незыблемых норм международного права и профессиональных стандартов. Искренне не понимаю, что они собираются делать с убийцами, насильниками и мошенниками, которых не согласились выдавать. И думают ли они о безопасности собственных граждан при принятии подобных решений?

«Присутствие прокуроров на местах происшествий более чем оправданно»

— Два с половиной года назад вы восстановили практику выезда прокуроров на места происшествий. Как она показала себя за это время?

— Такая практика продолжается, и успешно. Есть мой приказ с весьма конкретными требованиями на этот счет, его исполнение контролируется, чтобы прокуроры присутствовали на месте происшествия не для галочки, а для выполнения тех задач, которые я уже не раз озвучивал.

Главное, чего удалось достичь и на чем, как вы помните, я делал акцент: прокуроры на начальном этапе знакомятся со всеми деталями произошедшего, которых не увидишь, сидя у себя в кабинете. Безусловно, это положительным образом влияет на качество следствия, поскольку ошибки легче предотвратить, нежели иметь дело с их последствиями в виде недостаточных или вовсе не допустимых доказательств.

На прокурора законом возложена функция координации деятельности всех правоохранительных органов. Только прокурор и никто более в рамках имеющихся полномочий может оценить в совокупности материалы следствия и оперативных служб, принять меры по активизации их работы. Когда это происходит на первоначальном этапе расследования, еще с момента выезда на место происшествия, все участники которого нацелены на единый результат — раскрытие преступления, такое участие прокурора будет этому всячески способствовать.

И уж тем более прокурор как сторона, представляющая государственное обвинение, способен качественно выявлять ошибки доказывания, которые могут обнаружиться в суде. В этом случае лучше заранее синхронизировать позиции, действуя едино, как это предусмотрено законом. Этим, собственно говоря, определяется общность интересов следствия и прокуратуры.

Прокуратура все больше делает акцент Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Убежден, что, несмотря на реформы, определившие процессуальную независимость следствия, нельзя допускать нашего разобщения, поэтому я ориентирую прокуроров погружаться в ход расследования как можно раньше, особенно по резонансным делам .

И еще один практический плюс выездов прокуроров на места происшествий. Попутно решаются задачи, вытекающие из надзорных полномочий в сфере соблюдения федерального законодательства. Почти любому крупному происшествию сопутствуют нарушения, которые не охватываются исключительно лишь рамками уголовного законодательства. В связи с этим на месте определяется комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе чтобы исключить в будущем повторение тех или иных трагических событий. Одновременно оперативно организуется рассмотрение обращений граждан, чьи права и интересы пострадали.

В целом, как вы видите, присутствие прокуроров на местах происшествий более чем оправданно, поэтому будем продолжать эту практику, совершенствовать ее для достижения максимально успешных результатов.

— После назначения в 2020 году вы говорили, что прокуроры должны вести прямой диалог с гражданами. Как он ведется и как это изменило ведомство? Стало ли оно более открытым?

— Роль прокурора как охранителя интересов людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, является актуальной и востребованной. И, конечно, всё это время мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы упростить доступность юридической помощи органов прокуратуры, которая, по моему мнению, всё больше делает акцент на своей правозащитной функции.

Постоянно налаживаем новые каналы прямой связи с населением. Пандемия внесла коррективы в эту нашу работу, ускорив процессы по внедрению дистанционных форм общения. Реализованы возможности обращения через электронные сервисы — интернет-приемную, единый портал прокуратуры РФ, единый портал государственных и муниципальных услуг. Продолжается реализация концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года, предполагается запуск интерактивных сервисов для обмена информацией с гражданами. Речь, в частности, идет об онлайн-приемных, которые функционируют в режиме реального времени, в том числе через мобильное приложение ГП РФ.

Прокуратура все больше делает акцент Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Не все граждане имеют возможность использовать интернет, поэтому в прокуратурах действуют горячие линии. Во всех регионах страны созданы и функционируют выездные мобильные приемные, что актуально для труднодоступных и отдаленных местностей. Географические особенности нашей страны не всем позволяют добраться до прокуратуры, да и не все осведомлены о ее надзорных полномочиях. А они, надо отметить, в своем роде уникальны, поскольку охватывают практически все сферы правоотношений, в которых простой человек ежедневно сталкивается с трудностями, стараясь наладить свой быт и обеспечить жизненные потребности.

Мы ведем активную работу в этом направлении, оказываем правовую помощь нашим гражданам, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения: многодетным семьям, инвалидам, ветеранам, пенсионерам, детям, детям-сиротам , да и просто людям, оказавшимся в беде. Чтобы было понятнее, приведу в пример работу с гражданами России, проживающими в новых субъектах, которых мы информируем по вопросам трудового законодательства, пенсионного обеспечения, соцвыплат и госгарантий, пошагово разъясняем, как получить СНИЛС, ИНН, если надо — привлечь к решению проблемы органы власти .

На самом деле примеров очень много, я лишь кратко обозначил наши приоритеты в части повышения открытости прокуроров к запросам людей и общества на справедливость. Однако не могу не упомянуть и о модернизации ведомственной нормативной базы. Теперь на районном уровне решение об отклонении доводов заявителя может принять только прокурор района. Этим мы решаем застарелую проблему длительного хождения по инстанциям в поисках справедливости. Кроме того, мы сократили возможности для перенаправления обращений прокурорами в другие органы, особенно без контроля.

Другим моим решением стало сокращение ведомственных статистических отчетов в два раза. Здесь я исхожу из того, что статистика должна служить планам, задачам, прогнозам, а не отнимать у прокуроров в районах и городах время от выполнения возложенных на них законом задач, от реальной помощи людям.

Прокуратура все больше делает акцент Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов

Ответ на ваш вопрос о том, насколько органы прокуратуры стали более открыты для населения за время моей работы, полагаю, дадут сами люди. Озвучу лишь некоторые цифры: в 2021 году в органы прокуратуры поступило рекордное за последние 20 лет количество обращений — 5,12 млн. Итоги 2022-го показали, что это значение еще выше.

В 2022-м прокуроры лично приняли более 1 млн человек, практически половина посетителей принята руководителями органов прокуратуры всех уровней. В прошлом году доля разрешенных обращений возросла почти на треть и составила более 2 млн, свыше 400 тыс. из них удовлетворено.