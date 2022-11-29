Права и подходы: какие изменения ждут судебную систему России
Вызовы и угрозы, с которыми столкнулась сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного подхода в работе судебной системы. Об этом Владимир Путин заявил 29 ноября, выступая на Всероссийском съезде судей. Его участники подняли вопросы будущего правосудия — в частности, отмены моратория на смертную казнь, а также сокращения числа уголовных преследований и интеграции новых регионов РФ в общую систему правовой защиты. Как будет меняться судебная ветвь власти в России — в материале «Известий».
Статус правосудия
Всероссийский съезд судей — высший орган сообщества, который анализирует состояние системы и принимает решения о ее дальнейшем развитии. Он проводится раз в четыре года. Однако пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в графики этого мероприятия. Так, назначенный на начало декабря 2020 года съезд сдвигался дважды. Поэтому юбилейный X съезд проходит лишь в этом году — с 29 ноября по 1 декабря.
Выступая на съезде, Владимир Путин отметил, что за последние шесть лет авторитет этой ветви власти удалось значительно повысить. Суды, по его мнению, сейчас можно смело назвать олимпом правовой системы. Поэтому ее представителей глава государства призвал соответствовать этому статусу. Правосудие должны вершить беспристрастные и неподкупные люди, для которых права и свободы граждан — незыблемы, подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на юбилейном Х Всероссийском съезде судей
Последние годы для России и для всего мира выдались непростыми. Однако это, по словам президента, не должно негативно повлиять на работу судебной ветви власти.
— В целом вызовы, угрозы, с которыми столкнулась и сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий, — сказал он. — Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать.
Владимир Путин заметил, что Верховный суд России последовательно идет по пути более широкого применения альтернативных лишению свободы наказаний, а также мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. С 2016 по 2021 год общее число осужденных сократилось на 22%, а численность лиц, приговоренных к реальному лишению свободы, уменьшилась на 19%. Это связано с тем, что сейчас в приоритете — оградить от последствий судимости впервые осужденных, сказал на съезде глава Верховного суда Вячеслав Лебедев.
— По законодательной инициативе Верховного суда некоторые составы преступлений декриминализированы с введением административной преюдиции, а по другим составам преступлений предусмотрена возможность прекращения судом уголовного дела с назначением судебного штрафа, — уточнил он.
В России даже может появиться институт уголовного проступка, отметил Вячеслав Лебедев. Он напомнил, что соответствующий законопроект Пленум Верховного суда уже внес в Госдуму. Если инициативу поддержат, то меры уголовного наказания будут применяться реже. Принимаются меры и по гуманизации уголовной ответственности за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, добавил глава РФ.
— За 10 месяцев этого года судами рассмотрено 5 тыс. таких дел в отношении 5,5 тыс. лиц, осуждено — 3,5 тыс., а в отношении 2 тыс. граждан уголовные дела прекращены судами. Реальное лишение свободы назначено 9% осужденных — это реальные цифры, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана для 262 граждан, — сказал Владимир Путин.
Судьи сейчас активно унифицируют подходы к рассмотрению тех или иных споров, рассказала «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Она напомнила, что 15 ноября было принято постановление Пленума Верховного суда № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда». Это означает, что многие споры будет проще решить, уверена сенатор.
Перспективы развития
Выступил на съезде и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, который ответил на волнующий многих россиян вопрос о моратории на смертную казнь — его отмена в последнее время обсуждается в экспертном сообществе. Возвращение высшей меры наказания в РФ возможно только через изменение Конституции, напомнил он. И, по его мнению, условий для этого сейчас нет. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вскоре подтвердил, что вопрос о возвращении смертной казни не обсуждался.
Подняли на съезде и тему новых барьеров между РФ и Западом. Россия в марте покинула Совет Европы, что означало и ее автоматический выход из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. За время работы с 1996 года были положительные моменты сотрудничества, однако Валерий Зорькин заверил: россияне смогут решить все свои вопросы и без ЕСПЧ. По его мнению, смысла создавать в РФ аналог ему сейчас нет.
— Все вопросы, которые некогда заставляли наших граждан обращаться в ЕСПЧ, могут найти и обязательно найдут свое полное и окончательное разрешение в рамках российской судебной системы, — уверен глава Конституционного суда.
При этом с присоединением новых территорий число россиян, которым требуется правовая защита, увеличилось. Эти регионы должны быть интегрированы в судебную систему страны, добавил Владимир Путин.
— Это очень серьезный объем работы, связанный не только с подбором кадрового состава судов, включая судей и работников судов, но и строительством новых зданий, материально-техническим обеспечением деятельности судов, — заявил Владимир Путин.
При этом добиться поставленных задач, по словам президента, нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту.