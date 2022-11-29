Права и подходы: какие изменения ждут судебную систему России

Вызовы и угрозы, с которыми столкнулась сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного подхода в работе судебной системы . Об этом Владимир Путин заявил 29 ноября, выступая на Всероссийском съезде судей. Его участники подняли вопросы будущего правосудия — в частности, отмены моратория на смертную казнь, а также сокращения числа уголовных преследований и интеграции новых регионов РФ в общую систему правовой защиты . Как будет меняться судебная ветвь власти в России — в материале «Известий».

Статус правосудия

Всероссийский съезд судей — высший орган сообщества, который анализирует состояние системы и принимает решения о ее дальнейшем развитии. Он проводится раз в четыре года. Однако пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в графики этого мероприятия. Так, назначенный на начало декабря 2020 года съезд сдвигался дважды. Поэтому юбилейный X съезд проходит лишь в этом году — с 29 ноября по 1 декабря .

Выступая на съезде, Владимир Путин отметил, что за последние шесть лет авторитет этой ветви власти удалось значительно повысить . Суды, по его мнению, сейчас можно смело назвать олимпом правовой системы. Поэтому ее представителей глава государства призвал соответствовать этому статусу. Правосудие должны вершить беспристрастные и неподкупные люди, для которых права и свободы граждан — незыблемы, подчеркнул он.

Права и подходы Президент РФ Владимир Путин выступает на юбилейном Х Всероссийском съезде судей Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Последние годы для России и для всего мира выдались непростыми. Однако это, по словам президента, не должно негативно повлиять на работу судебной ветви власти.

— В целом вызовы, угрозы, с которыми столкнулась и сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств , следственных и других процессуальных действий, — сказал он. — Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать.

Владимир Путин заметил, что Верховный суд России последовательно идет по пути более широкого применения альтернативных лишению свободы наказаний, а также мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. С 2016 по 2021 год общее число осужденных сократилось на 22%, а численность лиц, приговоренных к реальному лишению свободы, уменьшилась на 19% . Это связано с тем, что сейчас в приоритете — оградить от последствий судимости впервые осужденных, сказал на съезде глава Верховного суда Вячеслав Лебедев.

— По законодательной инициативе Верховного суда некоторые составы преступлений декриминализированы с введением административной преюдиции, а по другим составам преступлений предусмотрена возможность прекращения судом уголовного дела с назначением судебного штрафа, — уточнил он.

В России даже может появиться институт уголовного проступка , отметил Вячеслав Лебедев. Он напомнил, что соответствующий законопроект Пленум Верховного суда уже внес в Госдуму. Если инициативу поддержат, то меры уголовного наказания будут применяться реже. Принимаются меры и по гуманизации уголовной ответственности за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности , добавил глава РФ.

— За 10 месяцев этого года судами рассмотрено 5 тыс. таких дел в отношении 5,5 тыс. лиц, осуждено — 3,5 тыс., а в отношении 2 тыс. граждан уголовные дела прекращены судами. Реальное лишение свободы назначено 9% осужденных — это реальные цифры, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана для 262 граждан, — сказал Владимир Путин.

Судьи сейчас активно унифицируют подходы к рассмотрению тех или иных споров, рассказала «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Она напомнила, что 15 ноября было принято постановление Пленума Верховного суда № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда». Это означает, что многие споры будет проще решить, уверена сенатор.

Перспективы развития

Выступил на съезде и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, который ответил на волнующий многих россиян вопрос о моратории на смертную казнь — его отмена в последнее время обсуждается в экспертном сообществе. Возвращение высшей меры наказания в РФ возможно только через изменение Конституции , напомнил он. И, по его мнению, условий для этого сейчас нет . При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вскоре подтвердил, что вопрос о возвращении смертной казни не обсуждался .

Подняли на съезде и тему новых барьеров между РФ и Западом. Россия в марте покинула Совет Европы, что означало и ее автоматический выход из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека . За время работы с 1996 года были положительные моменты сотрудничества, однако Валерий Зорькин заверил: россияне смогут решить все свои вопросы и без ЕСПЧ. По его мнению, смысла создавать в РФ аналог ему сейчас нет .

Права и подходы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Все вопросы, которые некогда заставляли наших граждан обращаться в ЕСПЧ, могут найти и обязательно найдут свое полное и окончательное разрешение в рамках российской судебной системы, — уверен глава Конституционного суда.

При этом с присоединением новых территорий число россиян, которым требуется правовая защита, увеличилось . Эти регионы должны быть интегрированы в судебную систему страны, добавил Владимир Путин.

— Это очень серьезный объем работы, связанный не только с подбором кадрового состава судов, включая судей и работников судов, но и строительством новых зданий, материально-техническим обеспечением деятельности судов, — заявил Владимир Путин.