 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Мир
В МИД Венгрии выступили против созыва комиссии Украина — НАТО
Мир
Bloomberg предупредило о небывалом кризисе в Европе без российского дизеля
Мир
В США посоветовали Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Общество
Супермодель Ирину Шейк застыдили за фотосессию для издания V Magazine
Мир
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины
Пресс-релизы
Серия Tenzor International Cup 2022 наградила победителей сезона
Мир
Первое судно с российскими удобрениями вышло из Нидерландов в Африку
Мир
Рябков заявил, что судьба СВПД висит на волоске
Мир
Москва заявила об отсутствии переговоров с США по ситуации на Украине
Авто
Иранская Kerman Motor намерена поставлять свои авто в Россию
Мир
Минобороны Украины сообщило о налаживании выпуска 152-миллиметровых боеприпасов
/

Права и подходы: какие изменения ждут судебную систему России

Как власти смотрят на альтернативные наказания и что изменит возможное введение института уголовного проступка
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вызовы и угрозы, с которыми столкнулась сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного подхода в работе судебной системы. Об этом Владимир Путин заявил 29 ноября, выступая на Всероссийском съезде судей. Его участники подняли вопросы будущего правосудия — в частности, отмены моратория на смертную казнь, а также сокращения числа уголовных преследований и интеграции новых регионов РФ в общую систему правовой защиты. Как будет меняться судебная ветвь власти в России — в материале «Известий».

Статус правосудия

Всероссийский съезд судей — высший орган сообщества, который анализирует состояние системы и принимает решения о ее дальнейшем развитии. Он проводится раз в четыре года. Однако пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в графики этого мероприятия. Так, назначенный на начало декабря 2020 года съезд сдвигался дважды. Поэтому юбилейный X съезд проходит лишь в этом году — с 29 ноября по 1 декабря.

Выступая на съезде, Владимир Путин отметил, что за последние шесть лет авторитет этой ветви власти удалось значительно повысить. Суды, по его мнению, сейчас можно смело назвать олимпом правовой системы. Поэтому ее представителей глава государства призвал соответствовать этому статусу. Правосудие должны вершить беспристрастные и неподкупные люди, для которых права и свободы граждан — незыблемы, подчеркнул он.

Права и подходы
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выступает на юбилейном Х Всероссийском съезде судей

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Право и защита: с какими результатами завершился главный юридический форум
В рамках 84 дискуссий его участники обсудили торговлю в условиях санкций, мораторий на смертную казнь и пределы самообороны

Последние годы для России и для всего мира выдались непростыми. Однако это, по словам президента, не должно негативно повлиять на работу судебной ветви власти.

— В целом вызовы, угрозы, с которыми столкнулась и сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий, — сказал он. — Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать.

Владимир Путин заметил, что Верховный суд России последовательно идет по пути более широкого применения альтернативных лишению свободы наказаний, а также мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. С 2016 по 2021 год общее число осужденных сократилось на 22%, а численность лиц, приговоренных к реальному лишению свободы, уменьшилась на 19%. Это связано с тем, что сейчас в приоритете — оградить от последствий судимости впервые осужденных, сказал на съезде глава Верховного суда Вячеслав Лебедев.

— По законодательной инициативе Верховного суда некоторые составы преступлений декриминализированы с введением административной преюдиции, а по другим составам преступлений предусмотрена возможность прекращения судом уголовного дела с назначением судебного штрафа, — уточнил он.

Подорвали иммунитет: СКР взялся за бывших и действующих судей
Нарушивших закон служителей Фемиды привлекают к ответственности

В России даже может появиться институт уголовного проступка, отметил Вячеслав Лебедев. Он напомнил, что соответствующий законопроект Пленум Верховного суда уже внес в Госдуму. Если инициативу поддержат, то меры уголовного наказания будут применяться реже. Принимаются меры и по гуманизации уголовной ответственности за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, добавил глава РФ.

— За 10 месяцев этого года судами рассмотрено 5 тыс. таких дел в отношении 5,5 тыс. лиц, осуждено — 3,5 тыс., а в отношении 2 тыс. граждан уголовные дела прекращены судами. Реальное лишение свободы назначено 9% осужденных — это реальные цифры, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана для 262 граждан, — сказал Владимир Путин.

Судьи сейчас активно унифицируют подходы к рассмотрению тех или иных споров, рассказала «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Она напомнила, что 15 ноября было принято постановление Пленума Верховного суда № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда». Это означает, что многие споры будет проще решить, уверена сенатор.

Решающий уход: в каких условиях Россия покидает Совет Европы
Москва объявила о своей позиции прежде, чем ее решили исключить из организации

Перспективы развития

Выступил на съезде и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, который ответил на волнующий многих россиян вопрос о моратории на смертную казнь — его отмена в последнее время обсуждается в экспертном сообществе. Возвращение высшей меры наказания в РФ возможно только через изменение Конституции, напомнил он. И, по его мнению, условий для этого сейчас нет. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вскоре подтвердил, что вопрос о возвращении смертной казни не обсуждался.

Подняли на съезде и тему новых барьеров между РФ и Западом. Россия в марте покинула Совет Европы, что означало и ее автоматический выход из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. За время работы с 1996 года были положительные моменты сотрудничества, однако Валерий Зорькин заверил: россияне смогут решить все свои вопросы и без ЕСПЧ. По его мнению, смысла создавать в РФ аналог ему сейчас нет.

Права и подходы
Фемида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Все вопросы, которые некогда заставляли наших граждан обращаться в ЕСПЧ, могут найти и обязательно найдут свое полное и окончательное разрешение в рамках российской судебной системы, — уверен глава Конституционного суда.

При этом с присоединением новых территорий число россиян, которым требуется правовая защита, увеличилось. Эти регионы должны быть интегрированы в судебную систему страны, добавил Владимир Путин.

— Это очень серьезный объем работы, связанный не только с подбором кадрового состава судов, включая судей и работников судов, но и строительством новых зданий, материально-техническим обеспечением деятельности судов, — заявил Владимир Путин.

При этом добиться поставленных задач, по словам президента, нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022