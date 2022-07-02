Право и защита: с какими результатами завершился главный юридический форум

Минюст подготовит доклад по итогам Х Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), который 1 июля завершился в Санкт-Петербурге. За три дня его посетило около 3 тыс. человек и 45 делегаций иностранных государств . На его платформе состоялось 84 дискуссии — поднимались вопросы моратория на смертную казнь, пределов самообороны, новые дисциплины, которые будут изучать юристы, а также проблемы правового суверенитета. Форум прошел успешно, и даже на фоне международной напряженности его посетили гости не только из дружественных стран , сообщила «Известиям» руководитель аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова.

Международный масштаб

Деловая программа форума состояла из шести блоков : «Право, бизнес, санкции», «Человек и право», «Право в международных отношениях», «Цифровая трансформация», «Контрольно-надзорная деятельность и регуляторика», а также «Правосудие и процесс».

Участники ПМЮФ-2022 обсудили реформирование законодательства в пользу бизнеса, правовую поддержку компаний, занимающихся международной торговлей в условиях внешних ограничений, юридические вопросы, возникающие из-за ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний , и даже новую концепцию юридического образования.

— Мы обсудили буквально все темы: семейное, спортивное и наследственное право. И глобальные вопросы, такие как правовой суверенитет, эволюция права и так далее, — рассказала «Известиям» Елена Спиридонова.

Она добавила, что в дискуссиях принимали активное участие иностранные делегации.

— Кроме представителей дружественных стран в дискуссии принял участие гость из Великобритании. Мы это рассматриваем как хороший сигнал и знак того, что Россия и юридическое сообщество, в частности, не находятся в изоляции , — отметила руководитель аппарата Ассоциации юристов России.

Право и защита Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Она подчеркнула, что все вопросы, которые были подняты на сессиях, получат свое развитие.

— По итогам тех сессий, которые провели мы, составлялась резолюция с рекомендациями. Они будут направлены в Министерство юстиции, — добавила Елена Спиридонова.

Глава минюста Константин Чуйченко, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что по результатам форума подготовит доклад .

Гуманное право

Участники ПМЮФ-2022 уделили внимание вопросу моратория на смертную казнь в России. Тему поднял режиссер Никита Михалков на сессии «Бесогон и право».

— Я, готовясь к нашей встрече, взял и позвонил заместителю директора ФСИН, который настоящий профессионал. Я ему задал четкий вопрос: ваше отношение к проблеме смертной казни? Я был удивлен, когда он мне ответил: «Не надо этого делать», — сказал Константин Чуйченко .

По мнению собеседника главы Минюста, каждый человек имеет второй шанс, вне зависимости от тяжести проступка.

Мораторий на смертную казнь был введен в России в 1999 году. Тема его отмены стала обсуждаться после выхода страны из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека.

Особо бурная дискуссия развернулась на сессии «Право на самооборону и защиту жилища: теория и правоприменение» . 31 мая 2022 года пленум Верховного суда России разрешил гражданам применять силу, если злоумышленник вломился к ним в дом.

Право и защита Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Поправки, которые сейчас коснулись темы проникновения в чужое жилище, довольно выверенные, четкие и понятные. В том числе в рамках дальнейшей судебной практики, которая будет формироваться, — сказал замминистра юстиции РФ Вадим Федоров.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина отметила, что вопросы самообороны правоохранительные органы рассматривают индивидуально.

— Оценивая, были ли превышены пределы необходимой обороны в каждом отдельно взятом случае, правоприменитель подходит к разрешению данного вопроса субъективно и оценивает все обстоятельства в совокупности (психическое состояние человека, место, время, обстановку и т.д.). Состояние необходимой обороны — это оценка и нападения, и защиты, — рассказала она.

Судья ВС РФ Олег Зателепин напомнил, что при защите жилища уголовно наказуемым является только умышленное превышение пределов самообороны, повлекшее смерть или причинение тяжкого вреда здоровью.

На ПМЮФ-2022 также обсудили вопросы подготовки юридических кадров. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил 24 мая о выходе России из Болонской системы. После этого эксперты стали обсуждать, что придет ей на замену. Первые изменения коснутся юридических вузов. Министр юстиции объявил о том, что уже с 1 сентября в профильных университетах появятся новые дисциплины, связанные с деятельностью НКО и судебной экспертологией . Кроме того, Константин Чуйченко предложил поощрять студентов, изучающих право.

Многополярный мир

Особое внимание на форуме было приковано к глобальным вопросам, которые касаются международных отношений. Мир становится многополярным, и система права также нуждается в развитии, сказал в своем обращении к участникам форума президент России Владимир Путин .

— В многополярном мире XXI века не должно быть места неравноправию, дискриминации государств и народов. Поэтому наша страна выступает за реализацию на практике основополагающего международно-правового принципа суверенного равенства государств и права каждого на собственную модель развития , — отметил Владимир Путин.

Право и защита Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Он подчеркнул, что вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, улучшение ситуации в сфере контроля над вооружениями, климата, борьбы с голодом, обеспечения стабильности продовольственных и энергетических рынков требуют адекватного и гибкого правового регулирования. И Россия готова оказывать содействие в решении этих задач.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев при этом подчеркнул, что система международного права разрушается.

— В подавляющем большинстве случаев инициаторами прекращения тех или иных международных договоренностей, и масштабных, и таких политико-технических, выступали либо США, либо представители некоторых других стран, относящихся прежде всего к НАТО, — отметил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что сейчас необходимо сделать всё для того, чтобы избежать кризиса международного права . А президент подчеркнул: Россия всегда готова к открытому диалогу и нацелена на объединение усилий с другими странами.