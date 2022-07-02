Право и защита: с какими результатами завершился главный юридический форум
Минюст подготовит доклад по итогам Х Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), который 1 июля завершился в Санкт-Петербурге. За три дня его посетило около 3 тыс. человек и 45 делегаций иностранных государств. На его платформе состоялось 84 дискуссии — поднимались вопросы моратория на смертную казнь, пределов самообороны, новые дисциплины, которые будут изучать юристы, а также проблемы правового суверенитета. Форум прошел успешно, и даже на фоне международной напряженности его посетили гости не только из дружественных стран, сообщила «Известиям» руководитель аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова.
Международный масштаб
Деловая программа форума состояла из шести блоков: «Право, бизнес, санкции», «Человек и право», «Право в международных отношениях», «Цифровая трансформация», «Контрольно-надзорная деятельность и регуляторика», а также «Правосудие и процесс».
Участники ПМЮФ-2022 обсудили реформирование законодательства в пользу бизнеса, правовую поддержку компаний, занимающихся международной торговлей в условиях внешних ограничений, юридические вопросы, возникающие из-за ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний, и даже новую концепцию юридического образования.
— Мы обсудили буквально все темы: семейное, спортивное и наследственное право. И глобальные вопросы, такие как правовой суверенитет, эволюция права и так далее, — рассказала «Известиям» Елена Спиридонова.
Она добавила, что в дискуссиях принимали активное участие иностранные делегации.
— Кроме представителей дружественных стран в дискуссии принял участие гость из Великобритании. Мы это рассматриваем как хороший сигнал и знак того, что Россия и юридическое сообщество, в частности, не находятся в изоляции, — отметила руководитель аппарата Ассоциации юристов России.
Она подчеркнула, что все вопросы, которые были подняты на сессиях, получат свое развитие.
— По итогам тех сессий, которые провели мы, составлялась резолюция с рекомендациями. Они будут направлены в Министерство юстиции, — добавила Елена Спиридонова.
Глава минюста Константин Чуйченко, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что по результатам форума подготовит доклад.
Гуманное право
Участники ПМЮФ-2022 уделили внимание вопросу моратория на смертную казнь в России. Тему поднял режиссер Никита Михалков на сессии «Бесогон и право».
— Я, готовясь к нашей встрече, взял и позвонил заместителю директора ФСИН, который настоящий профессионал. Я ему задал четкий вопрос: ваше отношение к проблеме смертной казни? Я был удивлен, когда он мне ответил: «Не надо этого делать», — сказал Константин Чуйченко.
По мнению собеседника главы Минюста, каждый человек имеет второй шанс, вне зависимости от тяжести проступка.
Мораторий на смертную казнь был введен в России в 1999 году. Тема его отмены стала обсуждаться после выхода страны из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека.
Особо бурная дискуссия развернулась на сессии «Право на самооборону и защиту жилища: теория и правоприменение». 31 мая 2022 года пленум Верховного суда России разрешил гражданам применять силу, если злоумышленник вломился к ним в дом.
— Поправки, которые сейчас коснулись темы проникновения в чужое жилище, довольно выверенные, четкие и понятные. В том числе в рамках дальнейшей судебной практики, которая будет формироваться, — сказал замминистра юстиции РФ Вадим Федоров.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина отметила, что вопросы самообороны правоохранительные органы рассматривают индивидуально.
— Оценивая, были ли превышены пределы необходимой обороны в каждом отдельно взятом случае, правоприменитель подходит к разрешению данного вопроса субъективно и оценивает все обстоятельства в совокупности (психическое состояние человека, место, время, обстановку и т.д.). Состояние необходимой обороны — это оценка и нападения, и защиты, — рассказала она.
Судья ВС РФ Олег Зателепин напомнил, что при защите жилища уголовно наказуемым является только умышленное превышение пределов самообороны, повлекшее смерть или причинение тяжкого вреда здоровью.
На ПМЮФ-2022 также обсудили вопросы подготовки юридических кадров. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил 24 мая о выходе России из Болонской системы. После этого эксперты стали обсуждать, что придет ей на замену. Первые изменения коснутся юридических вузов. Министр юстиции объявил о том, что уже с 1 сентября в профильных университетах появятся новые дисциплины, связанные с деятельностью НКО и судебной экспертологией. Кроме того, Константин Чуйченко предложил поощрять студентов, изучающих право.
Многополярный мир
Особое внимание на форуме было приковано к глобальным вопросам, которые касаются международных отношений. Мир становится многополярным, и система права также нуждается в развитии, сказал в своем обращении к участникам форума президент России Владимир Путин.
— В многополярном мире XXI века не должно быть места неравноправию, дискриминации государств и народов. Поэтому наша страна выступает за реализацию на практике основополагающего международно-правового принципа суверенного равенства государств и права каждого на собственную модель развития, — отметил Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума
Он подчеркнул, что вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, улучшение ситуации в сфере контроля над вооружениями, климата, борьбы с голодом, обеспечения стабильности продовольственных и энергетических рынков требуют адекватного и гибкого правового регулирования. И Россия готова оказывать содействие в решении этих задач.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев при этом подчеркнул, что система международного права разрушается.
— В подавляющем большинстве случаев инициаторами прекращения тех или иных международных договоренностей, и масштабных, и таких политико-технических, выступали либо США, либо представители некоторых других стран, относящихся прежде всего к НАТО, — отметил Дмитрий Медведев.
Он добавил, что сейчас необходимо сделать всё для того, чтобы избежать кризиса международного права. А президент подчеркнул: Россия всегда готова к открытому диалогу и нацелена на объединение усилий с другими странами.
ПМЮФ-2022 проходил с 29 июня по 1 июля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Его организаторы — Министерство юстиции РФ и фонд «Росконгресс». За день до открытия ПМЮФ-2022, 28 июня, прошел Международный молодежный юридический форум. На нем молодые юристы встретились с представителями органов власти, учеными и предпринимателями, обсудили тенденции развития правовых институтов в условиях новой реальности.