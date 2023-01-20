Сводная касса: у 45% микропредприятий в 2022 году сократилась выручка

Почти половина микропредприятий (45%) отметили снижение выручки в 2022-м по сравнению с предыдущим годом, следует из результатов опроса ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research (есть у «Известий»). Это связано с сокращением спроса на товары, усложнением финансовых и логистических цепочек из-за санкций пояснили представители бизнеса. Между тем эксперты уверены: максимальный спад для бизнеса уже пройден и дальше его ждет восстановление .

Недосчитались денег

В сегменте малого и среднего бизнеса экономические шоки 2022 года сильнее всего затронули микропредприятия. Почти половина из них (45%) сообщили о сокращении выручки по сравнению с 2021 годом . Оставшиеся представители микробизнеса разделились поровну: 27,5% заявили, что их доходы не изменились и 27,5% — что они увеличились .

Об этом говорится в совместном исследовании ПСБ с Опорой России и Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1,8 тыс. малых и крупных предприятий из всех регионов РФ.

Если брать весь сегмент микро-, малого и среднего бизнеса, то 42% сообщили о сокращении выручки, 18% — об ее увеличении, оставшиеся 40% — о сохранении показателя на уровне предшествующего года, отмечается в исследовании. В частности, с сокращением доходов столкнулась треть малых предприятий и четверть средних.

Сводная касса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Основная причина снижения выручки — это сокращение спроса на товары , отметили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Он рухнул в марте 2020-го с началом пандемии COVID-19, напомнили в «Опоре России». В 2021 году спрос восстановился почти до прежнего уровня, но в 2022-м снова началось его сокращение из-за новых волн коронавируса, СВО и последующих санкций, подчеркнули в деловом объединении.

Кроме того, выручка начала проседать в связи с экономической неопределенностью, усложнением финансовых и логистических цепочек, а также нехваткой кадров на фоне частичной мобилизации, отметил член генсовета «Деловой России», гендиректор First Investonomika Алексей Порошин.

При этом, по его словам, существенно снизилось число компаний из сектора малого и микробизнеса — их стало меньше на 33 тыс . Однако общее количество субъектов МСП за прошлый год увеличилось на 2,1% и составило почти 6 млн , добавили в «Опоре России». По данным организации, больше всего их число выросло в Калмыкии (+20,9%), Чечне (+12,2%), Ингушетии (+11,8%), Тыве (+7,9%) и Москве (+7%).

В то же время, по данным аналитики цифровой платформы МСП.РФ, доходы малого и среднего бизнеса в 2022-м составили 21,6 трлн рублей и увеличились на 10% по сравнению с прошлым годом , рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сводная касса Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Традиционно на первом месте по объему выручки торговля, на втором — деятельность гостиниц и общественного питания, добавил Александр Исаевич. По приросту выручки по сравнению с 2021 годом лидируют компании из сферы информации и связи, культуры, спорта и развлечений, гостиниц и общепита, сообщил он.

Провалов не будет

Рост прибыли субъектов МСП связан с появлением новых ниш после ухода иностранных компаний, особенно в сфере поставок крупному бизнесу , подчеркнули в РСПП. Пятая часть предпринимателей производственного сектора отметили снижение конкуренции из-за ухода зарубежных брендов, рост спроса и расширение возможностей для получения господдержки как благоприятные факторы в 2022-м. Однако представители сфер услуг и торговли гораздо реже обозначали эти обстоятельства как позитивные для себя.

Нельзя сказать, что от закрытия иностранных компаний российский бизнес сильно выиграл, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. С одной стороны, это освободило пространство на рынке, но с другой, серьезная конкуренция вынуждала предприятия развиваться и применять более инновационные схемы , объяснил он.

Такого спада, как был в 2022 году, в сфере МСП больше не предвидится, ситуация стабилизировалась, ожидает Алексей Порошин из «Деловой России». По его словам, в 2023-м будет плавный рост, если не реализуются новые риски. Традиционно после провала начинают активно развиваться торговля, логистика и новые каналы поставок . Кроме того, ожидается активный рост компаний, которые связаны с оборонной отраслью, так как СВО продолжается, отметил эксперт.

Сводная касса Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Как видно, даже существенное ухудшение ситуации, как это было в 2022-м, не привело к массовому сокращению числа МСП, подчеркнули в «Опоре России». Можно ожидать, что в дальнейшем самочувствие бизнеса улучшится, хотя и несущественно, добавили там.

Безусловно, 2023 год будет непростым для бизнеса, однозначно сократится доля инвестиционных проектов , ожидает Александр Исаевич из Корпорации МСП. Именно для их активизации будут приниматься специальные меры господдержки, отметил он.

Малые предприятия хороши тем, что они быстро реагируют на изменения экономической ситуации , заметил Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ. Пока крупный бизнес развернется, могут пройти годы, а субъекты МСП способны быстро перестроиться вплоть до иного вида деятельности, добавил он. По словам эксперта, в период кризисов они завоевывают новые рынки. Однако нельзя исключать и значительного числа банкротств. Кроме того, многое будет зависеть от поддержки государства, заключил эксперт.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития с просьбой оценить состояние малого и среднего бизнеса в России.