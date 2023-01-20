Сводная касса: у 45% микропредприятий в 2022 году сократилась выручка
Почти половина микропредприятий (45%) отметили снижение выручки в 2022-м по сравнению с предыдущим годом, следует из результатов опроса ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research (есть у «Известий»). Это связано с сокращением спроса на товары, усложнением финансовых и логистических цепочек из-за санкций пояснили представители бизнеса. Между тем эксперты уверены: максимальный спад для бизнеса уже пройден и дальше его ждет восстановление.
Недосчитались денег
В сегменте малого и среднего бизнеса экономические шоки 2022 года сильнее всего затронули микропредприятия. Почти половина из них (45%) сообщили о сокращении выручки по сравнению с 2021 годом. Оставшиеся представители микробизнеса разделились поровну: 27,5% заявили, что их доходы не изменились и 27,5% — что они увеличились.
Об этом говорится в совместном исследовании ПСБ с Опорой России и Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1,8 тыс. малых и крупных предприятий из всех регионов РФ.
Если брать весь сегмент микро-, малого и среднего бизнеса, то 42% сообщили о сокращении выручки, 18% — об ее увеличении, оставшиеся 40% — о сохранении показателя на уровне предшествующего года, отмечается в исследовании. В частности, с сокращением доходов столкнулась треть малых предприятий и четверть средних.
Основная причина снижения выручки — это сокращение спроса на товары, отметили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Он рухнул в марте 2020-го с началом пандемии COVID-19, напомнили в «Опоре России». В 2021 году спрос восстановился почти до прежнего уровня, но в 2022-м снова началось его сокращение из-за новых волн коронавируса, СВО и последующих санкций, подчеркнули в деловом объединении.
Кроме того, выручка начала проседать в связи с экономической неопределенностью, усложнением финансовых и логистических цепочек, а также нехваткой кадров на фоне частичной мобилизации, отметил член генсовета «Деловой России», гендиректор First Investonomika Алексей Порошин.
При этом, по его словам, существенно снизилось число компаний из сектора малого и микробизнеса — их стало меньше на 33 тыс. Однако общее количество субъектов МСП за прошлый год увеличилось на 2,1% и составило почти 6 млн, добавили в «Опоре России». По данным организации, больше всего их число выросло в Калмыкии (+20,9%), Чечне (+12,2%), Ингушетии (+11,8%), Тыве (+7,9%) и Москве (+7%).
В то же время, по данным аналитики цифровой платформы МСП.РФ, доходы малого и среднего бизнеса в 2022-м составили 21,6 трлн рублей и увеличились на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Традиционно на первом месте по объему выручки торговля, на втором — деятельность гостиниц и общественного питания, добавил Александр Исаевич. По приросту выручки по сравнению с 2021 годом лидируют компании из сферы информации и связи, культуры, спорта и развлечений, гостиниц и общепита, сообщил он.
Провалов не будет
Рост прибыли субъектов МСП связан с появлением новых ниш после ухода иностранных компаний, особенно в сфере поставок крупному бизнесу, подчеркнули в РСПП. Пятая часть предпринимателей производственного сектора отметили снижение конкуренции из-за ухода зарубежных брендов, рост спроса и расширение возможностей для получения господдержки как благоприятные факторы в 2022-м. Однако представители сфер услуг и торговли гораздо реже обозначали эти обстоятельства как позитивные для себя.
Нельзя сказать, что от закрытия иностранных компаний российский бизнес сильно выиграл, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. С одной стороны, это освободило пространство на рынке, но с другой, серьезная конкуренция вынуждала предприятия развиваться и применять более инновационные схемы, объяснил он.
Такого спада, как был в 2022 году, в сфере МСП больше не предвидится, ситуация стабилизировалась, ожидает Алексей Порошин из «Деловой России». По его словам, в 2023-м будет плавный рост, если не реализуются новые риски. Традиционно после провала начинают активно развиваться торговля, логистика и новые каналы поставок. Кроме того, ожидается активный рост компаний, которые связаны с оборонной отраслью, так как СВО продолжается, отметил эксперт.
Как видно, даже существенное ухудшение ситуации, как это было в 2022-м, не привело к массовому сокращению числа МСП, подчеркнули в «Опоре России». Можно ожидать, что в дальнейшем самочувствие бизнеса улучшится, хотя и несущественно, добавили там.
Безусловно, 2023 год будет непростым для бизнеса, однозначно сократится доля инвестиционных проектов, ожидает Александр Исаевич из Корпорации МСП. Именно для их активизации будут приниматься специальные меры господдержки, отметил он.
Малые предприятия хороши тем, что они быстро реагируют на изменения экономической ситуации, заметил Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ. Пока крупный бизнес развернется, могут пройти годы, а субъекты МСП способны быстро перестроиться вплоть до иного вида деятельности, добавил он. По словам эксперта, в период кризисов они завоевывают новые рынки. Однако нельзя исключать и значительного числа банкротств. Кроме того, многое будет зависеть от поддержки государства, заключил эксперт.
«Известия» направили запрос в Минэкономразвития с просьбой оценить состояние малого и среднего бизнеса в России.