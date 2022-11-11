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Взять — не дать: западные страны массово отказываются выдавать РФ преступников

Какими мотивами это объясняют в Генпрокуратуре
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Сотрудничество Генпрокуратуры РФ с западными коллегами осложнилось с начала СВО. Такой вывод можно сделать, исходя из данных об экстрадиции в Россию обвиняемых, скрывающихся за рубежом. С конца февраля иностранные государства дальнего зарубежья отказались выдавать 74 преступников — это в два раза больше, чем в период до спецоперации. Большинство отказов связано с политическими мотивами, утверждают в Генпрокуратуре. Выдаче не подлежат даже мошенники, коррупционеры и убийцы, считают в западных странах. Это способствует ухудшению ситуации с международной преступностью, указывают в российском ведомстве.

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Прибежище для преступников

С начала СВО взаимодействие российской Генпрокуратуры (ГП) с большинством европейских стран по вопросам экстрадиции обвиняемых россиян усложнилось. С 24 февраля по 1 ноября 2022 года компетентные органы иностранных государств дальнего зарубежья отказали в удовлетворении 74 российских запросов о выдаче обвиняемых и осужденных. Это в два раза больше, чем было в тот же период прошлого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе ГП. Причем большинство отказов вызвано политическими причинами, считают в ведомстве.

— После начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от геноцида и иных преступлений украинского режима проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран фактически приостановили сотрудничество с Россией в угоду международной преступности, — отметили в Генпрокуратуре.

В качестве обоснования отказов в выдаче зарубежные коллеги ссылаются на неуверенность в соблюдении в России прав выдаваемых лиц, добавили в ведомстве.

Взять — не дать
тюрьма
Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Всего в этом году страны мотивировали свой отказ политикой в 50 случаях. Выдать злоумышленников отказывались правоохранительные органы Германии, Австрии, Великобритании, Черногории, Польши, Италии, Кипра, Чехии, Румынии, Швеции и Швейцарии. Самое большое число отказов по политическим причинам пришло из Германии. Страна не стала передавать России 17 преступников. Австрия отказала в выдаче 10 человек.

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Подобные решения позволили избежать уголовной ответственности обвиняемым в особо крупных хищениях, убийствах, а также вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, — отметили в ГП.

«Известия» направили запросы в надзорные ведомства упомянутых стран, однако оперативных ответов получено не было.

Самим нужнее

Порой в экстрадиции отказывают даже обвиняемым в преступлениях, никак не связанных с политикой. Например, Польша решила не выдавать российской стороне гражданку, которую обвиняют в мошенничестве и легализации доходов. По данным предварительного следствия, обвиняемая, используя свое положение главного бухгалтера, оформила фиктивные договоры с несколькими компаниями и перевела на их счета более 15,9 млн рублей. После чего похитила эти деньги при помощи дистанционного банковского обслуживания. На полученные средства она купила два участка земли, а затем «отмыла» деньги, оформив фиктивные договоры купли-продажи.

Минюст Польши отказал в выдаче гражданки З., сославшись на то, что «в государстве, запрашивающем экстрадицию, может дойти до нарушения свобод и прав выдаваемого лица».

Взять — не дать
суд
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Piotr Twardysko

— Таким образом, указанными странами продолжается практика нарушения своих обязательств, прямо предусмотренных международными договорами, которая фактически позволяет преступникам избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, — подчеркнул официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

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Ведомство направило письма о несогласии с решениями компетентных органов указанных государств.

Границы права

Мы исходим из того, что преступность не знает границ. Наша задача — максимально оперативно задействовать уникальные возможности Интерпола, чтобы раскрыть преступление, имеющее международный характер, или предотвратить угрозу его совершения, а также разыскать скрывшихся обвиняемых и привлечь их к уголовной ответственности. Поэтому по каждому такому случаю мы направляем обращения, в которых призываем иностранных партнеров к соблюдению международных обязательств, — заявил Андрей Иванов.

Большинство стран мирового сообщества вопреки призывам отдельных государств согласны с нашей позицией, добавили в ведомстве. Статистика свидетельствует о том, что объем работы и показатели эффективности сотрудничества с зарубежными странами увеличились, несмотря на введенные санкции и ограничения.

Взять — не дать
наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

За десять месяцев 2022 года компетентными органами иностранных государств удовлетворено 153 российских запроса, что больше, чем в предыдущем году. В свою очередь Генеральной прокуратурой Российской Федерации приняты решения о выдаче по 733 запросам, поступившим из зарубежных стран.

Несмотря на сложности, эффективно продолжается сотрудничество с государствами Азии, Южной Америки, СНГ, кроме того, имеются факты и результативного взаимодействия со странами Европы. Например, та же Черногория согласилась выдать России насильника. В июне он был экстрадирован. Испания положительно решила вопрос выдачи обвиняемого в краже, Чехия выдала осужденного за незаконный оборот наркотиков. В последних числах октября был доставлен в Россию из Швеции обвиняемый в совершении умышленного убийства.

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