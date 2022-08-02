Статьей не вышел: РФ не видит равнозначности в обмене Уилана на Бута
РФ не считает равнозначным обмен американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, так как статья Уилана — шпионаж — не предполагает обмена на гражданского. Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный осведомленный источник. Он отметил, что Уилана «поймали с поличным», в то время как Бут «невиновен, его подставили американцы». Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предложении обменять Пола Уилана и баскетболистку Бритни Грайнер на россиянина. Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил «Известиям», что непринципиально, кто виноват больше, кто меньше, главная цель двух государств — вернуть своих граждан. В Госдуме и Совфеде «Известиям» также заявили, что окончательную точку в вопросе обмена ставить рано, но он должен проходить с соблюдением баланса и принципа взаимности.
«Тяжелая» статья
29 июля главы внешнеполитических ведомств РФ и США провели телефонный разговор — впервые с начала российской спецоперации. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили среди прочего обмен заключенными.
Как сообщает CNN, во время беседы госсекретарь настаивал: важно, чтобы Москва приняла предложение Вашингтона об освобождении предпринимателя Пола Уилана и баскетболистки Бриттни Грайнер. Первый был осужден за шпионаж, вторая — за контрабанду наркотиков.
В пресс-релизе МИД РФ по итогам разговора уточняется, что «с российской стороны было предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии».
Как уточнил высокопоставленный осведомленный источник «Известий», Россия не видит возможности обменивать Пола Уилана на Бута, поскольку статья у американца «тяжелая».
— Уилан осужден за шпионаж, его поймали с поличным во время совершения преступления. Больше деталей сказать не могу. Бут же невиновен, его подставили американцы, заставив использовать его самолет для проведения их провокации, — пояснил источник.
Американка Бриттни Грайнер, обвиняемая в России в контрабанде наркотиков
Потому, по его словам, «компетентные органы РФ» не рассматривают «возможность обмена шпиона на гражданского».
Собеседник, однако, не смог уточнить, будет ли возможен обмен на Виктора Бута Бриттни Грайнер, осужденной по статье за провоз гашишного масла в багаже.
— Пока ничего в этом плане не ясно, но компетентные ведомства и с российской, и с американской стороны ведут диалог по этому вопросу, — отметил он.
Бриттни Грайнер по статье за контрабанду наркотиков грозит от пяти до десяти лет заключения. 7 июля баскетболистка признала вину в контрабанде гашишного масла, но отметила, что у нее «не было умысла на провоз багажа с наркотиками и не было умысла совершить преступление, так как она собиралась впопыхах».
Защита баскетболистки привела в качестве аргумента показания врачей: в США ей прописали медицинский каннабис для облегчения хронических болей.
В МИД РФ в ответ на запрос «Известий» отослали к заявлению внешнеполитического ведомства по итогам переговоров Лаврова с Блинкеном.
«Непринципиально, кто виноват больше»
Российского предпринимателя Виктора Бута американский суд в 2012 году обвинил в попытке продать оружие колумбийским боевикам (FARC) и приговорил к 25 годам лишения свободы. Россиянин отрицает все обвинения, подчеркивая, что занимался легальным бизнесом по авиаперевозкам.
Предприниматель Пол Уилан имеет гражданства США, Великобритании, Канады и Ирландии. В конце декабря 2018 года его задержали сотрудники ФСБ России в номере гостиницы «Метрополь» в Москве при проведении шпионской акции. Ее детали не разглашаются.
Американец Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже
Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении Уилана уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал американца виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Он отбывает наказание в Мордовии в исправительной колонии № 17.
Как рассказал «Известиям» адвокат Уилана Владимир Жеребенков, по его мнению, в процессе обмена непринципиально, кто больше виновен, кто меньше.
— Цель одна: у нас — вернуть своего гражданина, у американцев — вернуть своего. Ведь в вопросе, кто виновен больше, у Москвы и Вашингтона разные позиции: в России считают, что Уилан реально совершил преступление, а в США — что Бут обоснованно осужден. Переговорный процесс сложный комплексный, там участвуют прокуратура, спецслужбы, дипломаты, поэтому сложно всегда сказать однозначно, — добавил адвокат. — Тем более мы всегда выступали за обмен и предлагали разные варианты, а теперь американцы выступили инициаторами, почему бы не воспользоваться?
Защита Уилана как минимум четырежды направляла ходатайства в Верховный суд Мордовии о выдаче их подзащитного США. Однако суд отказал в рассмотрении ходатайств.
Как сообщал ранее Владимир Жеребенков, переговоры о возможном обмене между Россией и США велись неоднократно.
На вопрос «Известий» о том, есть ли какие-то подвижки в вопросе обмена заключенными, адвокат Бута Алексей Тарасов отметил, что пока таковых нет.
Соблюсти баланс
Тема с обменами — всегда очень субъективная, потому процедура может по любой схеме, пояснила «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
Россиянин Виктор Бут, обвиняемый в США в продаже оружия боевикам
— Это всегда договоренности двух стран, здесь нет каких-либо четко прописанных правил. Поэтому нужно понимать, что если речь идет об обмене «два на два» — а я считаю, что только такой вариант возможен, — то помимо Виктора Бута это могут быть в том числе и россияне, которые сейчас находятся в заключении в странах НАТО. Потому что США себя позиционируют как игрок, управляющий блоком, — отметила парламентарий.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Москва запросила у Вашингтона включить в список на обмен еще одного гражданина, помимо Виктора Бута — россиянина по имени Вадим Красиков. Он отбывает наказание в ФРГ, где его обвинили в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
После координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил: США настаивают на своем предложении по обмену осужденными с Россией и призывают Москву всерьез к нему отнестись. При этом включение в список на обмен еще одного россиянина американский чиновник назвал несерьезным.
Мария Бутина считает, что в этот список может быть включен не только Красиков, осужденный в Германии, но и Константин Никулин, который отбывает пожизненный срок в Литве. «Такие варианты рассматриваются», — уточнила парламентарий.
— Это серьезная ситуация. Никулин — советский солдат, осужден без оснований как нацистский преступник на пожизненный срок. Я считаю эту кандидатуру логичной, и особенно в свете продвижения нашей повестки достоверности истории, — заключила политик.
По ее словам, задача США — «договариваться со странами НАТО на каких-то условиях и идти навстречу России». Но принципиально, подчеркнула депутат, чтобы обмен состоялся с соблюдением баланса.
Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил «Известиям», что окончательного решения еще нет, все тонкости обмена — это предмет переговоров. При этом хороший сигнал — что возобновился диалог с Вашингтоном по этому вопросу.
Заседание Высшего суда Берлина по делу россиянина Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве гражданина Грузии
— Посмотрим, что будет. Это зависит от целесообразности, от того, что хотят обе стороны. Я извиняюсь за такую прописную истину, но для меня важно, что состоялся сам контакт между США и Россией. Это такой обнадеживающий признак того, что американцы все-таки придут в себя и начнут цивилизованно общаться с партнерами — не путем фронтальных санкций, а путем разговоров и обсуждения тем, — отметил сенатор.
Для него было удивительным, что США «мгновенно предали гласности» все детали переговоров.
— Обычно такие вещи подразумевают конфиденциальность, особенно разговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств, — резюмировал политик.
Энтони Блинкен пока не подтвердил прямую возможность обменять Бута на двух американских граждан. Госсекретарь отметил, что «не может и не будет вдаваться ни в какие детали того, что мы предлагали русским в течение стольких недель».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 28 июля заявил, что «пока нет согласия по этому вопросу».