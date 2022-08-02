Статьей не вышел: РФ не видит равнозначности в обмене Уилана на Бута

РФ не считает равнозначным обмен американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, так как статья Уилана — шпионаж — не предполагает обмена на гражданского. Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный осведомленный источник. Он отметил, что Уилана «поймали с поличным», в то время как Бут «невиновен, его подставили американцы» . Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предложении обменять Пола Уилана и баскетболистку Бритни Грайнер на россиянина. Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил «‎Известиям»‎, что непринципиально, кто виноват больше, кто меньше, главная цель двух государств — вернуть своих граждан. В Госдуме и Совфеде «‎Известиям»‎ также заявили, что окончательную точку в вопросе обмена ставить рано, но он должен проходить с соблюдением баланса и принципа взаимности .

«Тяжелая»‎ статья‎

29 июля главы внешнеполитических ведомств РФ и США провели телефонный разговор — впервые с начала российской спецоперации. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили среди прочего обмен заключенными .

Как сообщает CNN, во время беседы госсекретарь настаивал: важно, чтобы Москва приняла предложение Вашингтона об освобождении предпринимателя Пола Уилана и баскетболистки Бриттни Грайнер. Первый был осужден за шпионаж, вторая — за контрабанду наркотиков.

В пресс-релизе МИД РФ по итогам разговора уточняется, что « с российской стороны было предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии ».

Как уточнил высокопоставленный осведомленный источник «Известий», Россия не видит возможности обменивать Пола Уилана на Бута, поскольку статья у американца «тяжелая».

— Уилан осужден за шпионаж, его поймали с поличным во время совершения преступления . Больше деталей сказать не могу. Бут же невиновен, его подставили американцы, заставив использовать его самолет для проведения их провокации , — пояснил источник.

Статьей не вышел Американка Бриттни Грайнер, обвиняемая в России в контрабанде наркотиков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Потому, по его словам, «компетентные органы РФ» не рассматривают «возможность обмена шпиона на гражданского» .

Собеседник, однако, не смог уточнить, будет ли возможен обмен на Виктора Бута Бриттни Грайнер, осужденной по статье за провоз гашишного масла в багаже.

— Пока ничего в этом плане не ясно, но компетентные ведомства и с российской, и с американской стороны ведут диалог по этому вопросу, — отметил он.

Бриттни Грайнер по статье за контрабанду наркотиков грозит от пяти до десяти лет заключения. 7 июля баскетболистка признала вину в контрабанде гашишного масла, но отметила, что у нее «не было умысла на провоз багажа с наркотиками и не было умысла совершить преступление, так как она собиралась впопыхах».

Защита баскетболистки привела в качестве аргумента показания врачей: в США ей прописали медицинский каннабис для облегчения хронических болей.

В МИД РФ в ответ на запрос «Известий» отослали к заявлению внешнеполитического ведомства по итогам переговоров Лаврова с Блинкеном.

«‎‎Непринципиально, кто виноват больше»

Российского предпринимателя Виктора Бута американский суд в 2012 году обвинил в попытке продать оружие колумбийским боевикам (FARC) и приговорил к 25 годам лишения свободы. Россиянин отрицает все обвинения, подчеркивая, что занимался легальным бизнесом по авиаперевозкам.

Предприниматель Пол Уилан имеет гражданства США, Великобритании, Канады и Ирландии. В конце декабря 2018 года его задержали сотрудники ФСБ России в номере гостиницы «Метрополь» в Москве при проведении шпионской акции. Ее детали не разглашаются.

Статьей не вышел Американец Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении Уилана уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал американца виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Он отбывает наказание в Мордовии в исправительной колонии № 17.

Как рассказал «Известиям» адвокат Уилана Владимир Жеребенков, по его мнению, в процессе обмена непринципиально, кто больше виновен, кто меньше.

— Цель одна: у нас — вернуть своего гражданина, у американцев — вернуть своего. Ведь в вопросе, кто виновен больше, у Москвы и Вашингтона разные позиции: в России считают, что Уилан реально совершил преступление, а в США — что Бут обоснованно осужден . Переговорный процесс сложный комплексный, там участвуют прокуратура, спецслужбы, дипломаты, поэтому сложно всегда сказать однозначно, — добавил адвокат. — Тем более мы всегда выступали за обмен и предлагали разные варианты, а теперь американцы выступили инициаторами, почему бы не воспользоваться?

Защита Уилана как минимум четырежды направляла ходатайства в Верховный суд Мордовии о выдаче их подзащитного США. Однако суд отказал в рассмотрении ходатайств.

Как сообщал ранее Владимир Жеребенков, переговоры о возможном обмене между Россией и США велись неоднократно.

На вопрос «Известий» о том, есть ли какие-то подвижки в вопросе обмена заключенными, адвокат Бута Алексей Тарасов отметил, что пока таковых нет .

Соблюсти баланс

Тема с обменами — всегда очень субъективная, потому процедура может по любой схеме, пояснила «‎Известиям»‎ член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина .

Статьей не вышел Россиянин Виктор Бут, обвиняемый в США в продаже оружия боевикам Фото: REUTERS/Damir Sagolj

— Это всегда договоренности двух стран, здесь нет каких-либо четко прописанных правил. Поэтому нужно понимать, что если речь идет об обмене «‎два на два‎» — а я считаю, что только такой вариант возможен, — то помимо Виктора Бута это могут быть в том числе и россияне, которые сейчас находятся в заключении в странах НАТО . Потому что США себя позиционируют как игрок, управляющий блоком, — отметила парламентарий.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Москва запросила у Вашингтона включить в список на обмен еще одного гражданина, помимо Виктора Бута — россиянина по имени Вадим Красиков. Он отбывает наказание в ФРГ, где его обвинили в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

После координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил: США настаивают на своем предложении по обмену осужденными с Россией и призывают Москву всерьез к нему отнестись. При этом включение в список на обмен еще одного россиянина американский чиновник назвал несерьезным.

Мария Бутина считает, что в этот список может быть включен не только Красиков, осужденный в Германии, но и Константин Никулин , который отбывает пожизненный срок в Литве. «‎‎Такие варианты рассматриваются», — уточнила парламентарий.

— Это серьезная ситуация. Никулин — советский солдат, осужден без оснований как нацистский преступник на пожизненный срок. Я считаю эту кандидатуру логичной, и особенно в свете продвижения нашей повестки достоверности истории, — заключила политик.

По ее словам, задача США — «‎‎договариваться со странами НАТО на каких-то условиях и идти навстречу России». Но принципиально, подчеркнула депутат, чтобы обмен состоялся с соблюдением баланса.

Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил «‎Известиям»‎, что окончательного решения еще нет, все тонкости обмена — это предмет переговоров. При этом хороший сигнал — что возобновился диалог с Вашингтоном по этому вопросу .

Статьей не вышел Заседание Высшего суда Берлина по делу россиянина Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве гражданина Грузии Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau

— Посмотрим, что будет. Это зависит от целесообразности, от того, что хотят обе стороны. Я извиняюсь за такую прописную истину, но для меня важно, что состоялся сам контакт между США и Россией. Это такой обнадеживающий признак того, что американцы все-таки придут в себя и начнут цивилизованно общаться с партнерами — не путем фронтальных санкций, а путем разговоров и обсуждения тем, — отметил сенатор.

Для него было удивительным, что США «‎‎мгновенно предали гласности» все детали переговоров.

— Обычно такие вещи подразумевают конфиденциальность, особенно разговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств , — резюмировал политик.

Энтони Блинкен пока не подтвердил прямую возможность обменять Бута на двух американских граждан. Госсекретарь отметил, что «не может и не будет вдаваться ни в какие детали того, что мы предлагали русским в течение стольких недель».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 28 июля заявил, что «пока нет согласия по этому вопросу».