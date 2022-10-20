Причина в следствии: в чем минюст США обвинил пятерых россиян

Арестованных по запросу властей США россиян, в том числе сына губернатора Красноярского края Артема Усса, не станут обменивать на Пола Уилана . Об этом «Известиям» рассказал адвокат американского гражданина Владимир Жеребенков, добавив, что для запуска процесса необходимо, чтобы приговор вступил в законную силу . Сына главы российского региона задержали в Италии, другого гражданина РФ взяли под стражу в Германии. В США сообщили о запуске процесса экстрадиции, однако это может занять от шести месяцев до года, сообщили в ФРГ. Пятерых россиян, а также двоих граждан Венесуэлы обвиняют в уклонении от санкций, отмывании денег и контрабанде нефти .

Вопрос экстрадиции

19 октября минюст Соединенных Штатов сообщил, что пятерым россиянам предъявлены обвинения в отмывании денежных средств, контрабанде венесуэльских нефтепродуктов, а также в приобретении у американских компаний военных технологий .

В рамках дела по запросу США в Италии был арестован сын красноярского губернатора Артем Усс, еще один россиянин — Юрий Орехов — был задержан в Германии . В отношении обоих начата процедура экстрадиции в Америку . Кроме них обвинение предъявили Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. При этом речь об их обмене на американских граждан пока не идет, заявил адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков.

— На Пола Уилана есть кого менять — Виктор Бут давно стоит на очереди , давно находится под стражей. Италия и Германия — дружественные США страны, так что я думаю, они не будут перечить американцам и выдадут наших граждан , традиционно они всегда выдают. Тем более там фактически обвинение не рассматривается, рассматривается только процедурный вопрос. При этом, пока приговор не вступит в законную силу, вопроса об обмене не может быть , — объяснил он «Известиям».

Причина в следствии Гражданин США Пол Уилан Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Также юрист добавил, что для выдачи россиян не в США, а в РФ Москва также должна завести дело, если есть какие-то основания . Как отметила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

— Если наша сторона видит, что человек действительно совершил преступление, то закон должен работать в любом случае . Если мы видим, что эти претензии неправомерны, то начинают обращаться с нотами в МИД. Обращается Генеральная прокуратура, с тем чтобы прекратилось незаконное преследование, — сказала она «Известиям».

Как уточнили в российском посольстве в Италии, Артема Усса задержали в Милане еще 17 октября. Теперь в течение 45 дней Соединенные Штаты обязаны предоставить итальянской стороне материалы дела , которые та должна рассмотреть в течение полугода. При этом генконсульство РФ в Милане провело уже две встречи с задержанным. В ведомстве отметили, что жалоб на условия содержания не было.

Юрия Орехова, другого гражданина РФ, проходящего по делу, задержали в Гамбурге. По словам представителя генпрокуратуры города, американские власти на основе соглашения между США и ФРГ направили ходатайство о временном задержании россиянина 4 октября, а непосредственно арест был проведен также 17 октября.

Как отметил в беседе с «Известиями» член палаты адвокатов Берлина Йоханнес Энгельманн, задержанный будет находиться под стражей до окончательного решения суда по его выдаче. Юрист подчеркнул, что дальше всё зависит от того, какой будет процедура, упрощенной или классической. В первом случае задержанный соглашается с экстрадицией, тогда немецкий суд не проводит проверку и всё идет в ускоренном порядке. Если человек возражает, то начинается судебный процесс, на котором проверяется соблюдение формальностей, но суд не проверяет, насколько законно само дело.

Причина в следствии Сын губернатора Красноярского края Артем Усс Фото: Соцсети

— Отказ от экстрадиции происходит, если государство, которое запрашивает выдачу, не гарантирует общечеловеческие нормы содержания под стражей. То есть в случае, если там будут пытать, избивать, происходить то, что противоречит Конвенции о правах человека, унижает человеческое достоинство. В экстрадиции также может быть отказано, если человеку грозит смертная казнь, — добавил Йоханнес Энгельманн.

В МИД РФ сложившуюся ситуацию назвали продолжением масштабной кампании по захвату россиян , к которым есть «претензии», развернутой Вашингтоном. Официальный представитель ведомства Мария Захарова допустила, что охота за российскими гражданами по линии спецслужб и правоохранителей США будет расширяться, добавив, что это не останется без ответа.

« В рамках фактической вовлеченности Вашингтона в ситуацию на Украине в качестве стороны конфликта налицо еще одна попытка устроить показательную расправу , чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом», — добавила она.

Следствие провели

По мнению американского следствия, пятеро россиян, а также нефтетрейдеры из Венесуэлы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото организовали сложную схему кражи военных технологий США для военно-промышленного комплекса РФ и контрабанды миллионов баррелей венесуэльской нефти , которая находится под санкциями.

Как говорится в обвинительном заключении, Юрий Орехов был владельцем, главным исполнительным и управляющим директором NDA GmbH, компании в Гамбурге, занимавшейся торговлей промышленным оборудованием. Совладельцем выступал Артем Усс, а Светлана Кузургашева находилась в должности главного исполнительного директора одной их подставных компаний в этой схеме.

Причина в следствии Фото: Global Look Press/dpa/Bodo Marks

Орехов и Кузургашева якобы приобрели у компаний США военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе передовые микропроцессоры и полупроводники, используемые в ракетных системах, истребителях, «умных» боеприпасах и других военно-космических объектах. Полученные товары передавались подсанкционным компаниям Тимофея Телегина и Сергея Тулякова, обслуживающим оборонный сектор РФ. По заявлениям американской стороны, некоторые из этих компонентов обнаружили в российских оружейных платформах на Украине.

Помимо этого, власти США утверждают, что Орехов и Усс использовали свою компанию для прикрытия контрабанды венесуэльской нефти для российских и китайских потребителей.

« Серрано Понсе и Сото выступили посредниками в сделках на миллионы долларов между Petroleos de Venezuela SA и NDA GmbH, которые проходили через сложную схему подставных компаний и банковских счетов для сокрытия трансакций, — говорится в заключении. — В схеме использовались массовые передачи наличных с курьерами в России и Латинской Америке, а также переводы криптовалюты для осуществления трансакций и отмывания доходов».

В случае признания вины подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы .

Как напомнила управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева, еще в апреле 2019 года США отказались покупать у Венесуэлы нефть, а американским финансовым организациям запретили обрабатывать платежи в долларах за этот энергоресурс, приобретенный иностранными клиентами.

— Добыча нефти сократилась с 3 млн баррелей нефти в день до 800 тыс. После этого руководство страны начало искать новых покупателей, в том числе в Индии и Китае. Безусловно, санкции и транспортные расходы вынуждали продавать нефть с большим дисконтом, — сказала она «Известиям».

Причина в следствии Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Elyxandro Cegarra

Американские санкции распространяются исключительно на граждан и компании, находящиеся в юрисдикции США , указал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

— Попытки применять их к третьим странам — вопиющее нарушение международного права. Если США не хотят покупать венесуэльскую нефть — это их проблема, они не вправе заставлять отказываться от сотрудничества с Каракасом другие страны. Поэтому слово «контрабанда» в данном случае абсолютно неприменимо и является подменой понятий, — заявил он «Известиям». — Да, существуют вторичные санкции, под которые могут попасть покупатели венесуэльской нефти. Поэтому некоторые контрагенты венесуэльской нефтянки перестраховываются и применяют различные схемы, позволяющие не афишировать закупки сырья у Каракаса.

По словам американского политолога Джона Вароли, такая активизация администрации США связана с предстоящими промежуточными выборами в конгресс.

— Мы увидим очень большую активность в ближайшие 17 дней, которые остались до выборов . Особенно потому, что президенту Джо Байдену нужно показать американцам, что он якобы помогает Украине, — пояснил он «Известиям».

При этом запросы об экстрадиции Артема Усса и Юрия Орехова, как предположил эксперт, связаны не с возможностью обмена на американских граждан в будущем, а из-за их связи с энергетическим сектором. Г лавная цель политики Байдена и его администрации — разрушить российскую экономику, а для ее достижения они прибегают к максимальному давлению , заключил Джон Вароли.

Примечательно, что на этой неделе в Норвегии также был задержан сын экс-главы РЖД Андрей Якунин за запуск дрона.