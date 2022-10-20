Дипломаты РФ в Милане встретились с задержанным сыном губернатора Усса

Сотрудники Генерального консульства России в Милане дважды встречались с сыном губернатора Красноярского края Артемом Уссом, которого задержали в Италии по обвинениям США в уклонении от санкций и отмывании денег. Как сообщается 20 октября, сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с итальянским адвокатом задержанного.

«В течение 45 дней США обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы дела, которые должны быть рассмотрены в течение шести месяцев. Консульство намерено продолжать плотный мониторинг данной ситуации», — указано на странице консульства в Telegram-канале.

Также добавляется, что жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб. По ее словам, цинизм данной ситуации заключается в том, что речь идет о взятии в заложники россиян для их дальнейшего использования в политических целях США.

Захарова также призвала всех граждан РФ, которые могут вызвать «интерес» США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны.

19 октября американское министерство юстиции сообщило о задержании в Италии россиянина, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Отмечалось, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в якобы причастности к контрабанде венесуэльской нефти. В США в случае экстрадиции им грозит до 30 лет лишения свободы.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения США в адрес своего сына.