Реклама
Прямой эфир
Армия
ПВО сбила беспилотник ВСУ на артемовском направлении в ДНР
Мир
Башар Асад поздравил делегацию РФ с присоединением новых регионов
Армия
Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области
Мир
Литва выступила за новые санкции против РФ из-за низкой эффективности старых
Политика
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Мир
Макрон раскритиковал позицию Шольца по ценам на энергоносители в Европе
Мир
Блинкен назвал Путина рациональным лидером
Мир
Москва пообещала ответ на охоту американских спецслужб за россиянами
Мир
Times допустила участие Джонсона в борьбе за пост премьера Британии
Мир
Шольц заявил об избавлении ФРГ от энергетической зависимости от России
Мир
Захарова заявила о приближении НАТО к столкновению с Россией
Мир
«Молдовагаз» рассчиталась с «Газпромом» за текущие поставки газа

Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Усса заявил о невиновности

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/LaPresse
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арестованный в Милане по обвинениям США в уклонении от санкций и отмывании денег сын красноярского губернатора Артем Усс заявил о своей невиновности. Об этом сообщил адвокат обвиняемого РИА Новости в четверг, 20 октября.

Мир во время чумы: вторым кандидатом на обмен с США может стать Винник
Кто еще рассчитывает войти в списки и когда заключенные вернутся на Родину

Адвокат добавил, что в Италию Усс приехал «по делам».

Он отметил, что материалы дела Усса должны прибыть из США в Италию в ближайшие дни.

Известно также, что дело гражданина Усса будет рассматриваться в суде Восточного округа Нью-Йорка.

До этого в четверг сообщалось, что сотрудники Генерального консульства России в Милане дважды встречались с Уссом с момента задержания. Они отметили, что жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб. По ее словам, цинизм данной ситуации заключается в том, что речь идет о взятии в заложники россиян для их дальнейшего использования в политических целях США.

19 октября американское министерство юстиции сообщило о задержании в Италии россиянина, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Отмечалось, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в якобы причастности к контрабанде венесуэльской нефти. В США в случае экстрадиции им грозит до 30 лет лишения свободы.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения США в адрес своего сына.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022