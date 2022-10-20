Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Усса заявил о невиновности

Арестованный в Милане по обвинениям США в уклонении от санкций и отмывании денег сын красноярского губернатора Артем Усс заявил о своей невиновности. Об этом сообщил адвокат обвиняемого РИА Новости в четверг, 20 октября.

Адвокат добавил, что в Италию Усс приехал «по делам».

Он отметил, что материалы дела Усса должны прибыть из США в Италию в ближайшие дни.

Известно также, что дело гражданина Усса будет рассматриваться в суде Восточного округа Нью-Йорка.

До этого в четверг сообщалось, что сотрудники Генерального консульства России в Милане дважды встречались с Уссом с момента задержания. Они отметили, что жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб. По ее словам, цинизм данной ситуации заключается в том, что речь идет о взятии в заложники россиян для их дальнейшего использования в политических целях США.

19 октября американское министерство юстиции сообщило о задержании в Италии россиянина, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Отмечалось, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в якобы причастности к контрабанде венесуэльской нефти. В США в случае экстрадиции им грозит до 30 лет лишения свободы.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения США в адрес своего сына.