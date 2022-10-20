Юрист назвал возможные причины ареста сына главы Красноярского края

Задержание сына губернатора Красноярского края Артема Усса в Италии может быть вызвано надуманными политическим причинами. Такое мнение высказал юрист по международному частному праву Антон Аранибар в беседе с «Известиями» в четверг, 20 октября.

«Скорее всего, граждане, которым было предъявлено обвинение, занимаются определенным нефтяным бизнесом. Вполне допускаю, что этим занимается и сын главы Красноярского края. Возможно, они находились в Италии по делам или на отдыхе. Их просто вычислили и по надуманным основаниям им предъявили обвинения. Явно не обошлось без политики», — сказал он.

Юрист добавил, что после экстрадиции в США россиян ждет судебное разбирательство. В худшем случае они могут повторить судьбу Виктора Бута.

«Если суд признает их виновными, то они будут отбывать наказание в США», — заключил Аранибар.



О задержании Артема Усса американское министерство юстиции сообщило ранее днем. Отмечается, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова, США предъявили обвинения еще трем гражданам России: Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы.

До этого, 15 сентября, Бостонский суд назначил на 5 января 2023 года предварительное слушание по делу россиянина Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении киберпреступлений. В марте 2021 года во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт предпринимателя арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона. США обвиняют его в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

Российского предпринимателя Виктора Бута американский суд в 2012 году обвинил в попытке продать оружие колумбийским боевикам (FARC) и приговорил к 25 годам лишения свободы. Россиянин отрицает все обвинения, подчеркивая, что занимался легальным бизнесом по авиаперевозкам.

Ранее МИД РФ неоднократно предупреждал о том, что Вашингтон фактически устроил «охоту» за россиянами по всему миру.