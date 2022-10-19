Минюст США заявил об аресте в Италии сына губернатора Красноярского края

Один из обвиняемых Соединенными Штатами в уклонении от санкций и отмывании денег — сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Он арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Об этом в среду, 19 октября, сообщило американское министерство юстиции.

Отмечается, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии.

«Они проходят экстрадиционные процедуры», — говорится в пресс-релизе.

Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России: Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы.

До этого, 15 сентября, Бостонский суд назначил на 5 января 2023 года предварительное слушание по делу россиянина Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении киберпреступлений. В марте 2021 года во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт предпринимателя арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона. США обвиняют его в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

Ранее МИД РФ неоднократно предупреждал о том, что Вашингтон фактически устроил «охоту» за россиянами по всему миру.