В заксобрании Красноярского края указали на политический оттенок в деле Усса

Обвинения минюста США в адрес россиянина Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, имеют политический оттенок. Об этом 20 октября «Известиям» заявил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев.

«Ни у кого не было сомнений, что всё, что происходит, имеет политический оттенок Запада. Но в этой ситуации никто ничего не скрывает, потому что, если заняться простым поиском информации, станет понятно, что спецоперацию проводило подразделение департамента юстиций, созданного специально в марте 2022 года, против российских граждан. В это подразделение входит как департамент юстиций, так и ФБР, и секретная служба США», — сказал он.

Депутат также указал на «череду событий» в отношении семьи Усс.

«Это была череда событий. Первое было предупреждение, когда Александра Викторовича [Усса] персонально внесли в список лиц, на которые наложены санкции. Если поискать по Артему Уссу, можно найти западные сайты, где его требовали внести также в санкционные списки, и третье — задержание, которое было проведено западными спецслужбами», — пояснил Зайцев.

Американское министерство юстиции сообщило о задержании Артема Усса в Италии ранее днем. Отмечалось, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова, США предъявили обвинения еще трем гражданам России: Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы.

Юрист по международному частному праву Антон Аранибар в беседе с «Известиями» высказал мнение, что задержание Артема Усса в Италии может быть вызвано надуманными политическими причинами. Он добавил, что после экстрадиции в США россиян ждет судебное разбирательство.

Александр Усс также отметил, что обвинения минюста США в адрес его сына политически окрашены.