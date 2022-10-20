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Губернатор Красноярского края объяснил арест своего сына властями США

Губернатор Красноярского края назвал политизированными обвинения США в адрес его сына
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Обвинения минюста США в адрес россиянина Артема Усса политически окрашены. Об этом в четверг, 20 октября, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, объясняя арест своего сына.

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«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал он в Telegram-канале

Губернатор добавил, что политический окрас предъявляемых его сыну обвинений очевиден.

Ранее в этот день юрист по международному частному праву Антон Аранибар в беседе с «Известиями» высказал мнение, что задержание Артема Усса в Италии может быть вызвано надуманными политическими причинами. Он добавил, что после экстрадиции в США россиян ждет судебное разбирательство. В худшем случае они могут повторить судьбу Виктора Бута.

Американское министерство юстиции сообщило о задержании Артема Усса ранее днем. Отмечается, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова, США предъявили обвинения еще трем гражданам России: Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы.

Российского предпринимателя Виктора Бута американский суд в 2012 году обвинил в попытке продать оружие колумбийским боевикам (FARC). Бута приговорили к 25 годам лишения свободы. Россиянин отрицает все обвинения, напоминая, что занимался легальным бизнесом по авиаперевозкам.

Ранее МИД РФ неоднократно предупреждал о том, что Вашингтон фактически устроил «охоту» за россиянами по всему миру.

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