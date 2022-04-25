Соизмеряя давление: как будет работать прокуратура на фоне «санкционной агрессии»

Украинские националисты и зарубежные наемники нарушают нормы международного права. Об этом Владимир Путин заявил 25 апреля во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. По словам президента, речь идет о таких преступлениях, как убийства мирных жителей и использование людей в качестве живого щита. На этом фоне глава РФ также сообщил о предотвращении покушения на российского телеведущего, которым, как выяснилось позже, оказался Владимир Соловьев. По информации ФСБ, убийство планировала неонацистская организация по заданию СБУ.

«Своевременно и четко реагировать»

Владимир Путин в целом положительно оценил деятельность прокуроров в прошлом году. В частности, отметил эффективную защиту социальных прав россиян (удалось, к примеру, вернуть долги по зарплате в размере почти 20,5 млрд рублей), а также жесткое пресечение пропаганды экстремизма в информационном пространстве.

Президент, однако, не только подвел итоги, но и обозначил приоритетные задачи. При этом добиваться поставленных целей придется в новых реалиях из-за усиленного внешнего давления на Россию, которое началось после 24 февраля, заметил он. Таким образом, в условиях «санкционной агрессии» (а именно так Владимир Путин обозначил действия США, стран ЕС и их союзников) должны без сбоев работать все механизмы поддержки граждан.

Генпрокурор Игорь Краснов в контексте этой повестки заявил о необходимости искоренить практику взысканий с пенсий и пособий на содержание детей, рассказав о конкретных случаях. Так, например, в Татарстане заблокировали пенсионный счет 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. А в Кузбассе у многодетной матери, которая находилась в декретном отпуске, и вовсе полностью списали с карты детское пособие — ее единственные деньги.

Соизмеряя давление Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Во время коллегии серьезное внимание было уделено также вопросам, связанным с ведением бизнеса на территории РФ. Президент, в частности, призвал максимально внимательно относиться к отечественным предпринимателям, которых, по его словам, нужно оградить от избыточного контроля и административной нагрузки. Президент добавил, что «надо дать спокойно работать» и иностранным компаниям, которые добросовестно выполняют свои обязательства.

— Однако если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идет на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и четко на это реагировать, — заявил Владимир Путин.

Игорь Краснов, в свою очередь, призвал коллег на системной основе проверять все цепочки ценообразования товаров первой необходимости и продуктов питания. В центре внимания, разумеется, должна находиться и медицинская сфера, так как во многих российских регионах выросла стоимость лекарств из-за «необъяснимой жадности коммерсантов», добавил генпрокурор.

От фейков до коррупции

Владимир Путин также потребовал от прокуроров обратить внимание на «массовые факты грубейшего нарушения неонацистскими формированиями Украины, зарубежными наемниками норм международного права». По его словам, речь идет об убийствах мирных жителей и использовании людей, в том числе детей, в качестве живого щита. Тщательного разбирательства, уверен президент, требуют и откровенные провокации в отношении ВС РФ. Пресекать подобные преступления нужно и на территории России.

Соизмеряя давление Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов, — рассказал Владимир Путин.

Согласно информации ФСБ, жертвой покушения должен был стать ведущий Владимир Соловьев. Убийство журналиста члены запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power планировали по заданию Службы безопасности Украины, сообщили в силовом ведомстве.

Владимир Путин также поручил оказывать правовую помощь беженцам из Донбасса и с Украины, которых сейчас в РФ насчитывается около 1 млн человек. Кроме того, он призвал незамедлительно реагировать на «факты распространения в интернете радикальной идеологии, фейков, провоцирующих нарушения общественного порядка, подготовку незаконных акций». По словам Владимира Путина, эти действия зачастую организуются из-за границы.

Фейки — явление, которое требует незамедлительной реакции, заметил руководитель отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви.

— Каждая секунда промедления приводит к дополнительному охвату аудитории недостоверными сообщениями. Каждый дополнительный просмотр может привести к трагическим последствиям, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт.

Соизмеряя давление Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

В ходе мероприятия Игорь Краснов напомнил, что недавно Верховный суд признал террористическим движение «Колумбайн». По его информации, в интернете было выявлено почти 700 сообществ, созданных для продвижения этой идеологии.

— Подобные деструктивные сообщества действительно несут большой риск для детей и молодежи, которые после пандемии стали больше времени проводить в Сети. Сегодня порядка 40% детей говорят о том, что сталкивались с разного рода опасностями в онлайн-пространстве, включая неприемлемый контент, деструктивные группы, кибербуллинг и кибермошенничество, — рассказала «Известиям» депутат Госдумы Ирина Панькина.

Для обеспечения безопасного детства — в том числе в интернете — необходимо принимать оперативные меры реагирования, включая «умный» мониторинг и блокировку деструктивных сообществ, добавила парламентарий. По ее словам, ни один родитель не сможет отследить всё, что ребенок делает на своем смартфоне и ноутбуке. Поэтому особую важность сейчас играет формирование навыков критического мышления, освоение цифровой безопасности и цифровой гигиены, чтобы дети могли самостоятельно обеспечить свою безопасность, подытожила Ирина Панькина.

Затрагивалась во время коллегии и коррупционная тематика. Президент призвал следить за расходованием бюджетных средств, прежде всего выделенных на федеральные проекты. Игорь Краснов заметил, что количество выявляемых прокурорами нарушений продолжает расти: за прошлый год оно увеличилось на треть. Как выяснилось, наибольшее их число допускается при исполнении нацпроектов «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование».

Соизмеряя давление Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Также генпрокурор потребовал повысить раскрываемость хищений средств граждан. Следственные органы и оперативные службы должны обеспечить полное расследование преступлений в разумный срок, подчеркнул он. Не осталась без внимания и тема обманутых дольщиков. По словам Игоря Краснова, в настоящий момент остается недостроенным свыше 2 тыс. жилых домов дольщиков в 72 регионах страны.