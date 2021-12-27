Было дело: за что прокуроры не любили НКВД

В Государственном музее современной истории России 27 декабря открылась выставка, посвященная 300-летию со дня образования органов прокуратуры. Отмечать дату будут в начале следующего года: 12 января 1722 года Петр I издал Указ о должности генерал-прокурора, а 18 января назначил первым генерал-прокурором Павла Ягужинского . Откуда на выставке редкие экспонаты французского происхождения, как боролся со злом поэт-прокурор Гавриил Державин, за что советские прокуроры не любили сотрудников НКВД — в уникальных документах и артефактах, которые можно увидеть в музее до конца марта.

Французский след

— История российской прокуратуры имеет множество ярких событий. Многие из них нашли свое отражение в экспонатах. Это материалы и подлинные документы деятельности реальных генпрокуроров , — сказал, открывая выставку, Генеральный прокурор России Игорь Краснов . Особое внимание собравшихся он привлек к роскошным, расшитым золотом мундирам генерал-прокуроров середины XIX века — это оригиналы, как и все выставленные экспонаты.

Выставка «300 лет на страже закона: лица, события, документы» реализована АНО «Центр просветительских проектов» при содействии Генеральной прокуратуры, Российского исторического общества и Министерства культуры. «Известия» попросили руководителя выставки и автора сценарной экспозиции, историка и писателя Александра Звягинцева познакомить с наиболее ценными, на его взгляд, экспонатами. Он направился к самому началу экспозиции.

Было дело Фото: historyrussia.org/Александр Шалгин

— Вот большая редкость, — Звягинцев указал на крупную бронзовую медаль. — Она была отчеканена в честь визита Петра I во Францию. Я купил ее в Париже на аукционе . И вот эта книга — первый русский юридический словарь, уникальное первое издание 1788 года.

На медали — портрет царя и надпись на латыни: «Петр Алексеевич, великий царь, император российский». В 1717 году Петр заехал в Париж во время турне по Западной Европе. В монетном дворе русскому царю преподнесли золотую памятную медаль, отчеканенную в его присутствии. Тогда же сделали несколько бронзовых копий. Одна из них теперь доступна для созерцания.

Французский вояж будущего императора имеет прямое отношение к рождению российской прокуратуры. 19 июля 1717 года Петр I посетил заседание Большой палаты Парижского парламента и выслушал речь замещавшего генерал-прокурора генерал-адвоката Гийома де Ламуаньона. «Лично виденное зрелище королевского уполномоченного перед высшим судилищем, окруженного общим уважением и облеченного авторитетом», произвело на Петра I «сильное впечатление» , писал по этом поводу в монографии 1889 году Николай Муравьев, будущий генерал-прокурор и министр юстиции.

В мае 1721 года контролер Адмиралтейской коллегии Конон Зотов подготовил для царя проект под названием «Копия с письма к брату моему о генерал-ревизоре, что ныне во Франции называется генерал-прокурор, с отметками и с примерами нынешнего состояния в Великороссии». Именно в тексте Зотова впервые предлагалось создать должность «всенародного надзирателя или государственного стряпчего». «Полномочия «государственного стряпчего» фрагментарно напоминали компетенцию генерал-прокурора Парижского парламента», — писал крупнейший исследователь истории российского права, профессор Дмитрий Серов.

Было дело Фото: historyrussia.org/Александр Шалгин

12 января 1722 года российский император составил знаменитый «указ об оке государевом», 18 января назначил на новую должность своего верного сподвижника, славившегося неподкупностью, Павла Ягужинского, а 27 января издал закон «Должность генерала-прокурора». В его основу, по мнению историка Серова, лег «французский» проект Конона Зотова. Хотя от французской модели наша отличалась. В России прокуроры осуществляли надзор за законностью, а в королевстве Людовика XV еще и вели уголовное преследование. Но после судебной реформы Александра II в 1860-е годы прокуратуре досталась и «уголовная» функция.

За подписью первого генерал-прокурора Ягужинского на выставке документов нет. Зато есть Именной Указ о его назначении — тот самый, 18 января 1722 года. И датированное 1724 годом доношение подчиненного прокурора в адрес Ягужинского о прогулах чиновников.

— Именно царь Петр первым из правителей России использовал идею общего блага. Реализация этой идеи предполагала искоренение коррупции и кумовства, поэтому по указу Петра в каждой коллегии и правительственном совете были созданы учреждены должности прокуроров , — сказал на открытии выставки директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Заступники

Царские прокуроры не раз выступали в роли заступников. «Старик Державин», который «заметил и, в гроб сходя, благословил» однокашников Александра Пушкина, тоже был генерал-прокурором. Гавриил Державин занимал эту должность недолго — всего год в самом начале XIX века. На выставке можно увидеть Указ Александра I о его назначении министром юстиции (одно время полномочия министра и генерал-прокурора совмещались) и прочесть трогательное факсимиле поэта-законника — о «немилосердном лихоимце Тарабровском, офицере Преображенского полка», пустившим по миру семью сослуживца.

Было дело Фото: Генеральная прокуратура РФ

В экспозиции есть письма, касающиеся смягчения наказания декабристам. Есть возмущенный рапорт 1919 года иркутского прокурора министру юстиции правительства Колчака — о бессудных расправах во время Гражданской войны.

— За три века органы прокуратуры не раз меняли свое название, но миссия оставалась прежней — обеспечивать верховенство права, защищать и отстаивать общественные интересы, — сказал Сергей Нарышкин.

На выставке можно увидеть удивительные свидетельства советской эпохи. В 1931 году Прокурор РСФСР Андрей Вышинский направил циркулярное письмо прокурорам автономных республик, в котором с цифрами в руках доказывал, что они перегибают палку — репрессируют слишком много должностных лиц, почти столько же, сколько кулаков, хотя последних, по мнению Вышинского, гораздо больше. Стало быть, налицо несправедливое нарушение пропорции.

28 октября 1939 года ч лену Политбюро ЦК ВКПб Андрею Жданову ушло письмо следующего содержания: «Решением ЦК от 17 октября 1938 года приказано искоренить нарушения законности, которые повлекли за собой массовое осуждение ни в чем не повинных честных советских людей... эти люди — не единицы а десятки и сотни тысяч... сидят в лагерях и тюрьмах». Авторы потребовали «немедленного выправления преступной линии мерзавца Ежова и его преступной клики, которая буквально терроризировала советских людей».

Было дело Фото: historyrussia.org/Александр Шалгин

Письмо написали работники прокуратуры СССР. Далее они пожаловались на сменщика Вышинского на посту генпрокурора Союза Михаила Панкратьева, который «не сумел обеспечить исполнение решения ЦК» и попросили исправить кадровую ошибку.

В финале письма прокуроры обрушились на всесильный НКВД. «Нас старых работников всегда удивляло отношение руководства партии и правительства к аппарату прокуратуры, этому острейшему орудию диктатуры пролетариата... Прокурор в аппарате прокуратуры СССР, отработавший честно 10–15 лет, получает 650–700 рублей, а вновь принятый в аппарат НКВД полуграмотный юнец получает свыше 1200–1500 руб. Где же логика, для чего проводится эта неправильная линия?» — вопрошают законники.

Важнейшей фигурой истории отечественной прокуратуры был Роман Руденко — в должности генерального прокурора Украинской СССР он возглавлял советское обвинение на Нюрнбергском процессе в 1945– 1946 годах. А в начале войны он просил о переводе из Прокуратуры СССР, где тогда служил. На выставке можно увидеть документ из личного архива семьи — рапорт от 9 июля 1941 года начальника отдела прокуратуры СССР по надзору за милицией Романа Руденко прокурору Союза ССР Сергею Сафонову с просьбой призвать в военную прокуратуру и откомандировать на фронтовую полосу. Летом 1953 года он станет Генеральным прокурором СССР и будет занимать эту должность дольше всех — 28 лет.

Пролистать 300 лет

«Преступные линии» предстояло «выпрямлять» и новым поколениям российских прокуроров. Генеральная прокуратура предоставила для экспозиции уникальные документы из своего архива новейшего времени. Например, телеграмму Александру Солженицыну в Вермонт от 17 сентября 1991 года. «Поскольку доказательств, свидетельствующих о совершении Вами каких-либо преступлений не имеется, уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Прошу Вас принять от меня извинения за неправомерные действия в отношении Вас бывших работников прокуратуры Союза ССР» — писал генпрокурор Николай Трубин.

Было дело Фото: Генеральная прокуратура РФ

На выставке можно увидеть толстые тома — надзорное производство 1991 года по делу ГКЧП («по факту заговора с целью захвата власти в стране»); надзорное производство 1992 года по делу о Кронштадтском мятеже; уголовное дело о событиях 21 сентября — 4 октября 1993 года.

Для посетителей, которым не хватает терпения вчитываться в документы, работают мультимедийные носители — на множестве экранов можно «полистать страницы» экспозиции. Как заметила министр культуры России Ольга Любимова, выставка «300 лет на страже закона: лица, события, документы» — это современное музейное пространство в невероятно красивом музейном убранстве».

— Мы задавались вопросом, как сделать такую выставку интересной для всех. Благодаря мультимедийности молодежи будет интересно. Важно чтобы она была понятной и доступной для самых разных посетителей, — сказала министр.