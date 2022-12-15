Право со знанием: россияне показали, что средне ориентируются в законах

Принявшие участие в правовых диктантах россияне смогли верно ответить только на половину вопросов, выяснили «Известия». Экзамены, призванные оценить уровень правовой грамотности жителей нашей страны, завершились 10 и 12 декабря. Согласно результатам, наибольшие затруднения у участников вызвали вопросы по административному праву и финансам. Последняя сфера особенно хромает у пожилых граждан. А наименее подкованной по всем правовым аспектам оказалась молодежь до 23 лет. Чтобы повысить уровень правовой грамотности, нужно внедрять более глубокое изучение права в школе и вузах, считают эксперты.

База в голове

Россияне смогли правильно ответить только на половину вопросов тестирования на знание правовых норм. Таковы результаты двух диктантов по юридической подкованности российских граждан, которые проходили в начале декабря 2022 года.



Оба экзамена стартовали 3 декабря, в День юриста. Всероссийский правовой диктант, организуемый Ассоциацией юристов России (АЮР), собрал более миллиона участников со всех регионов России. Во втором мероприятии, проводимом Европейской юридической службой (ЕЮС), приняли участие свыше 237 тыс. человек. Экзамены завершились 10 и 12 декабря, соответственно.

По результатам Всероссийского правового диктанта, респонденты верно ответили на 43,9% вопросов. Похожий результат зафиксировали и организаторы из Европейской юридической службы: правильный ответ был дан на 51% заданий.

Наиболее сложными для участников оказались вопросы по защите прав соотечественников, административному праву, мерам соцподдержки и процессуальному праву. В этих областях правильными оказалось в среднем не более 30% ответов. Лучше всего россияне разбираются в семейном, гражданском и трудовом праве, рассказала «Известиям» в пресс-службе Ассоциации юристов России.

По данным Европейской юридической службы, трудности также вызвали вопросы, относящиеся к сфере здоровья и финансов. Доля правильных ответов по этим категориям составила 49%. Лучше всего участники диктанта справились с тестовыми заданиями по личной и социальной темам (по 53% верных ответов). Верно решить задание в сфере безопасности смогли в 52% случаев, сообщили в организации.

Принимая во внимание то, что не все респонденты тестов имеют юридическое образование, их результаты не так уж и плохи, полагает юрист Владимир Комсолев.

— Это говорит, с одной стороны, о том, что люди обладают лишь базовыми знаниями о праве, и не имеют необходимости углубленно его изучать. С другой, это означает, что люди не вовлекаются в правовые тяжбы, что не может не радовать. Знаний о трудовом праве или, к примеру, семейном им хватает. Остальные вопросы можно отдать решать профессиональным юристам. То есть респонденты крайне редко сталкиваются с правовыми вопросами, поэтому и ошибок много, — сказал он.

Но нельзя забывать, что незнание закона не освобождает от ответственности, подчеркнул юрист. К тому же, есть области права, которые обязаны значить все. К примеру, быть финансово грамотным необходимо каждому, чтобы не потерять свои средства.

Молодежь и пожилые

Результаты экзамена, проводимого под эгидой Европейской юридической службы, также дали представление об уровне правовой подкованности разных возрастных групп. Так, согласно аналитике, хуже других возрастов в юридических вопросах разбираются молодые россияне. Люди от 18 до 23 лет смогли дать правильные ответы лишь в 45% случаев. В частности, молодежь справилась только с 38% вопросов, посвященных социальной сфере, и с 39% вопросов в сфере здоровья.

Самыми юридически подкованными оказались респонденты 36–45 лет. У них получилось верно ответить на 58% вопросов диктанта. Однако в социальной сфере зрелые россияне оказались наименее сведущими — только 49% ответов были правильными, подсчитали организаторы.

Обратная картина у пожилых людей. Они лучше всего разбираются как раз в социальной сфере. При этом у них хуже всего ситуация обстоит с финансовой грамотностью — только 39% ответов оказались верными.

При этом, добавили в АЮР, мужчины и женщины проявляют почти одинаковый уровень правовой грамотности.

В России действительно невысокий уровень правовой грамотности, хотя, стоит заметить, что с каждым годом он растет, отметил в беседе с «Известиями» юрист Алексей Гавришев.

— В нашей стране, пока человек не столкнется с какой-либо проблемой, особенно, если проблема касается его прав, то и не разберется в том, как ее решить. В большинстве случаев люди оказываются беззащитны из-за незнания права, они просто не знают как действовать. Такая плохая ситуация возникла потому, что еще несколько лет назад в школах подобную информацию не давали и разбираться с правом приходилось самостоятельно. Но не каждый способен читать и понимать законы, особенно учитывая то, что законодательство регулярное модернизируется, — отметил он.

Чтобы повысить уровень правовой грамотности населения, нужно обратить внимание на качество проводимых занятий или внеклассных уроков для учеников и студентов, считает эксперт. Дети со школы должны знать свои права, чтобы иметь возможность предотвращать проблемы, а не устранять правовые последствия, когда беда уже случилась, подчеркнул эксперт.



Ранее «Известия» писали о том, что 76% россиян не умеют читать финансовые документы.